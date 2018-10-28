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США передали России список вопросов по договору о РСМД

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Вашингтон через американское посольство в Москве передал Министерству иностранных дел России перечень вопросов, касающихся договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом рассказал в эфире канала «Россия 1» министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам министра, это произошло за несколько дней до того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести страну из этого договора. Вопросы переданы в Министерство обороны и другие ведомства, начата работа по подготовке ответов, рассказал Лавров.

Для Москвы является «объективным фактом» то, что решение США о выходе из договора о РСМД принято и выполняется, добавил министр. При этом, по его словам, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Москву «достаточно откровенно говорил, что прежде всего США интересуются азиатским направлением» и что на этом направлении американцы хотели бы компенсировать несправедливое, по их мнению, отсутствие у них РСМД.

Неделю назад Трамп заявил, что Вашингтон намерен разорвать с Россией договор о РСМД. По мнению американской стороны, Москва нарушает положения этого соглашения, МИД России назвал обвинения надуманными. Болтон посетил Москву в начале недели. Он обсудил договор о РСМД с Лавровым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а также провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.

У каких стран есть ядерное оружие

Политика
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Повстанцы в ЦАР выдвинули ультиматум о выводе «российских наемников»

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Один из лидеров действующей в Центральноафриканской Республике мусульманской военной группировки «Селека» Абдулай Иссен потребовал от властей страны вывести с контролируемой территории правительственные войска и «российских наемников». Об этом говорится в коммюнике Иссена, которое опубликовало издание Central African Republic News.

«Представители правительства, находящиеся на территориях, оккупированных бывшими группами “Селеки” (сейчас группа называется CNDS. — Ред.), имеют 48 часов, чтобы покинуть эти районы», — заявил Иссен агентству AFP, комментируя ситуацию. В документе упоминаются «российские наемники» под руководством некоего Валерия Захарова.

Причиной ультиматума стало отстранение от должности председателя парламента ЦАР мусульманина Карима Мекассуа. Тот факт, что президентом республики является христианин Фостен-Аршанж Туадера, а главой парламента был мусульманин, обеспечивал перемирие в стране. Иссен также обвинил действующего президента в сговоре с «наемниками из России».

В октябре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании представительства российского Министерства обороны в ЦАР. В документе говорилось, что правительства России и Центральноафриканской Республики заключили соглашение, цель которого — «решение вопросов военного и военно-технического сотрудничества».

В июле в ЦАР были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского фильм о частной военной компании — «ЧВК Вагнера».

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Финансы
Новости
Дарья Коржова

Более миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов перед банками

Ведомости
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Более миллиона россиян попали в число невыездных из-за долгов перед банками, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП). По данным службы на 1 сентября, приставы взыскивали более чем с 4,5 млн россиян долги перед кредитными организациями на общую сумму 1,7 трлн руб. Таким образом, средняя сумма долга составляла 377 000 руб.

Каждый третий должник из этих 4,5 млн ограничен в праве выезда за пределы России, сообщила ФССП. На 1 сентября в числе невыездных находились около 1,3 млн кредитных должников. В каждом втором случае (46%) долг взыскивается с доходов должников, в каждом 17-м — наложен арест на имущество, сообщила ФССП. При этом служба отметила, что только 25% переданных приставам долгов перед банками реально обеспечены имуществом.

Всего на 1 сентября в списке невыездных находились 2,8 млн должников различных категорий (алиментщики, должники по штрафам, кредитам). Это на 1,2 млн больше, чем по данным на 1 сентября 2017 г. Больше всего постановлений об ограничении выезда было вынесено в Краснодарском крае, Москве, Башкирии, Татарстане и Московской области. Благодаря ограничению на выезд с должников различных категорий за восемь месяцев этого года взыскали почти 45 млрд руб., отметила ФССП. С должников по кредитам с января по август взыскали 85,9 млрд руб. (на 5,4 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года).

По данным на 1 сентября, в 2,4 млн случаев (52%) должниками являются женщины, мужчины - в остальных 2,2 млн (48%), отмечает ФССП. Больше всего долгов перед банками имеют россияне в возрасте от 30 до 42 лет.

По закону гражданин может быть ограничен в выезде из России в рамках исполнения любого судебного решения, например по неуплате алиментов, возмещению вреда, кредитной задолженности, налогам и проч. Если у должника есть взыскания административного характера, то ФНС, полицейские, ГИБДД, ПФР и другие ведомства также могут вынести постановления, являющиеся основанием для возбуждения исполнительного производства.

Политика
Новости

В России проходят акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»

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В некоторых городах России в воскресенье проходят акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». По данным «ОВД-инфо», на акции в Санкт-Петербурге задержали не менее 40 человек. Об этом сообщил порталу корреспондент «Закс.ру» Сергей Еремеев. По его словам, сотрудники силовых ведомств начали «задерживать всех подряд», кто более или менее похож на возможных участников акции. Еремеев добавил, что от Невского проспекта отъехал один автобус с задержанными.

По оценке телеканала «Дождь», в Петербурге задержаны не менее 30 человек. Среди задержанных — корреспонденты «Дождя» и «Росбалта».

В Москве акция проходит мирно, сообщает в Telegram-канале председатель Партии перемен Дмитрий Гудков. По его словам, к зданию ФСБ на Лубянке, где собрались протестующие, постепенно стягиваются сотрудники полиции, но никого не задерживают. Гудков также рассказал, что на акцию пришли активисты SERB и мешают проведению митинга.

Акцию «За наших детей» организовали родители фигурантов дел «Нового величия» и «Сети», они требуют прекратить уголовные преследования в отношении их детей. В Москве и Петербурге власти не согласовали проведение шествия. К акции также присоединились Пенза, Ростов-на-Дону и другие города.

Фигуранты дела «Нового величия» обвиняются в организации экстремистского сообщества. 15 марта в рамках дела были задержаны десять участников группы, им предъявили обвинения по ст. 282.1 УК. Дело об организации под названием «Сеть» было возбуждено осенью прошлого года. По этому делу были арестованы одиннадцать человек, их обвиняют в участии в террористическом сообществе и подготовке волнений в стране.

Фигурантки дела «Нового величия» Павликова и Дубовик в суде

Бизнес
Новости

Миллиардер Зиявудин Магомедов пожаловался на однообразие музыки в СИЗО

Ведомости
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Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, арестованный по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества, не жалуется на условия содержания в следственном изоляторе «Лефортово». Единственное, что ему не нравится, — это однообразная музыка во время прогулок. Об этом рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«От Магомедова в целом нет жалоб на условия содержания. Что ему не нравится, так это то, что в прогулочном дворике СИЗО постоянно работает одно и то же радио, на котором крутят одни и те же песни», — сказал Мельников. По его словам, бизнесмен сейчас содержится в новой камере с горячей водой и телевизором. С момента ареста Магомедова семь раз по различным причинам переводили из камеры в камеру, рассказал Мельников.

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед с марта находятся под арестом. Они обвиняются в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Магомедовы вину не признают.

Несмотря на арест, братья Магомедовы в этом году вошли в топ-10 богатейших семей России по версии Forbes. Их состояние оценивается в $1,4 млрд против $1,75 млрд годом ранее. За год Магомедовы опустились в рейтинге на четыре строчки и заняли девятое место. Состояние Зиявудина Магомедова журнал оценивает в $1,2 млрд (81-е место в топ-200 богатейших людей России).

Магомедов после двух месяцев в СИЗО

Политика
Новости

Минобороны разместило комплексы «Самарканд» под Калининградом

Ведомости
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Министерство обороны России разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» на стратегических направлениях, в том числе в Калининградской области, следует из материалов портала госзакупок. Ведомство объявило тендер на закупку услуг по доработке, монтажу и подключению составных частей комплексов к системе передачи данных Минобороны.

Согласно документации тендера, Минобороны развернуло 16 комплексов «Самарканд» в 13 военных частях в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском краях, Еврейской автономной области и в Белоруссии. Комплексы дислоцированы на объектах Военно-морского флота.

Работы по монтажу комплексов «Самарканд» должны завершиться до 10 ноября следующего года, говорится в извещении о проведении закрытого аукциона. Начальная цена контракта составляет 61 млн руб., источник финансирования — федеральный бюджет. Аукцион назначен на 16 ноября.

Согласно информации на сайте Минобороны, в прошлом году на вооружение службы радиоэлектронной борьбы Северного флота поступили новейшие комплексы «Свет» и «Самарканд». Российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этих комплексов и их характеристики.

Ведущим предприятием по производству средств радиоэлектронной борьбы в России является концерн «Радиоэлектронные технологии», сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, его доля на рынке составляет 60%. Также средства радиоэлектронной борьбы производят концерн «Созвездие», Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт им. академика А. И. Берга, Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы и Специальный технологический центр.

Новое оружие, которое показал Путин

Политика
Новости

Устроившему стрельбу в Питтсбурге предъявлены обвинения по 29 пунктам

Ведомости
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Правоохранительные органы назвали имя мужчины, который устроил стрельбу в синагоге в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Им оказался 46-летний Роберт Бауэрс, сообщает телеканал CBS News. Ему предъявлены обвинения по 29 пунктам.

Бауэрс ворвался в синагогу «Древо жизни» во время субботней службы, когда там было много людей, и открыл стрельбу. Очевидцы рассказали, что при этом он кричал: «Все евреи должны умереть». По уточненным данным, в результате стрельбы погибли 11 человек (три женщины и восемь мужчин), еще шесть получили ранения. Когда к синагоге приехали сотрудники полиции, Бауэрс забаррикадировался в здании и вступил с ними в перестрелку. В итоге он был ранен и сдался полиции. Преступление квалифицировано как убийство на почве ненависти. Следователи считают, что Бауэрс действовал в одиночку.

Когда люди совершают такие преступления, они заслуживают смертной казни, сказал президент Дональд Трамп, комментируя события в Питтсбурге. Он предложил внести изменения в законодательство о смертной казни. Также президент заявил о необходимости усилить охрану в синагогах. «Если бы там был вооруженный охранник, он смог бы остановить стрелявшего, и тогда, возможно, никто бы не погиб», — отметил Трамп.

Синагога «Древо жизни», расположенная в районе Squirrel Hill (Беличий холм), известна как «сердце местной еврейской общины», отмечает CBS News. Вся Америка в трауре в связи с событиями в Питтсбурге, написал Трамп в Twitter. Он призвал всех объединиться в борьбе с антисемитизмом.

Политика
Новости

В Британии разбился вертолет президента футбольного клуба «Лестер»

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Вертолет, принадлежавший президенту британского футбольного клуба «Лестер» тайскому бизнесмену Вишайу Шривадданапрабхе, разбился в субботу вечером неподалеку от стадиона «Кинг Пауэр», сообщает телеканал Sky News. Он упал на автостоянку сразу после взлета. После падения вертолет загорелся.

Официальных данных о судьбе пилота и пассажиров пока нет. По данным телеканала Sky Sports, Шривадданапрабха мог находиться на борту разбившегося вертолета. Президент клуба всегда покидает стадион на вертолете после каждой домашней игры «Лестера», отмечает телеканал. Представитель клуба сказал, что «Лестер» выступит с официальным заявлением, когда получит достоверную информацию о случившемся от экстренных служб.

Причиной крушения мог стать отказ хвостового винта, сообщает телерадиокомпания BBC со ссылкой на очевидцев. Собеседники Sky News рассказали, что слышали «громкий механический звук» перед тем, как вертолет упал.

Накануне «Лестер» провел игру с «Вест Хэмом», которая завершилась со счетом 1:1. При Шривадданапрабхе «Лестер» в 2016 г. стал чемпионом Англии по футболу. Бизнесмену также принадлежит компания King Power. Состояние Шривадданапрабхи, по данным Forbes, составляет $4,9 млрд.

Технологии
Новости

ОБСЕ призвала российский суд отменить штраф The New Times на 22 млн рублей

Ведомости
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Беспрецедентно высокий штраф, наложенный российским судом на издание The New Times, наносит ущерб свободе средств массовой информации в России, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Его слова приводятся на сайте организации.

«Я призываю власти отменить это решение и надеюсь, что оно будет отменено по итогам апелляции», — сказал Дезир. Он также призвал российские власти внести изменения в действующее законодательство об иностранных агентах, чтобы избежать в будущем подобных ситуаций.

В пятницу Тверской районный суд оштрафовал издателя журнала The New Times — ООО «Новое время» — на 22,25 млн руб. за несвоевременное предоставление редакцией издания информации о получении денежных средств. Это самый крупный штраф для СМИ в российской истории. Главный редактор The New Times Евгения Альбац сообщила, что издание оспорит это решение.

По закону СМИ обязаны отчитываться государству об иностранном финансировании. В постановлении суда указано, что The New Times получил несколькими платежами от Фонда поддержки свободы прессы 22,2 млн руб. Этот фонд включен Министерством юстиции в список иностранных агентов. По данным Роскомнадзора, издатель журнала во II, III и IV кварталах 2017 г., а также в I квартале 2018 г. не предоставлял сведений об иностранном финансировании.

Через этот фонд журналу переводили деньги разные организации и обычные люди, которые поддерживали издание, сообщила Альбац. По ее словам, The New Times регулярно предоставлял сведения о финансировании в налоговые органы и Роскомнадзор.

Политика
Новости

Шесть человек погибли в ДТП в Петербурге

Ведомости
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В Курортном районе Санкт-Петербурга около шести часов вечера столкнулись грузовик и микроавтобус, сообщает городское управление МЧС. После столкновения легковой автомобиль загорелся.

В аварии погибли шесть человек, еще несколько пострадали, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Информацию о шести погибших подтвердил собеседник «Интерфакса». Он уточнил, что все погибшие находились в микроавтобусе. Водитель грузовика пострадал. Информации о состоянии водителя микроавтобуса пока нет.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Бизнес
Новости

Власти Грузии объяснили ограничение полетов «Победы»

Ведомости
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Агентство гражданской авиации Грузии объяснило, почему не выдало российской авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») разрешения на полеты в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга и Казани.

Из заявления агентства следует, что протокол, подписанный Россией и Грузией в 2016 г., допускает полеты по так называемой «треугольной схеме» только в том случае, если в ней не фигурируют Тбилиси и Москва (текст заявления приводит «Интерфакс»). «Треугольная схема» полета предполагает, что рейс связывает между собой три разных города.

В представленном «Победой» расписании полетов фигурировал Тбилиси, отметило агентство, поэтому власти Грузии не выдали разрешения на осуществление регулярных перелетов по этим направлениям.

«Победа» выразила недоумение по поводу заявления авиационных властей Грузии». «Победа» не запрашивала разрешение на полеты из Москвы, и мы не знаем, что такое «треугольник», — заявил «РИА Новости» представитель авиакомпании.

В пятницу представитель «Победы» сообщил журналистам, что авиакомпания получила от грузинских властей «внезапный отказ» в выдаче разрешения на полеты в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми.

Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией было прервано в августе 2008 г. Полеты были возобновлены в 2010 г., однако до сентября 2014 г. между странами летали только чартерные рейсы.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Политика
Новости

В Питтсбурге произошла стрельба в синагоге

Ведомости
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В американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) мужчина устроил стрельбу в синагоге. Полиция подтвердила гибель восьми человек, число пострадавших уточняется, сообщает местный телеканал KDKA. По словам источника канала, стрелявший кричал: «Все евреи должны умереть».

Когда к месту происшествия приехали сотрудники полиции, мужчина забаррикадировался в здании синагоги и открыл по ним стрельбу. По предварительным данным, погибли трое полицейских. После перестрелки мужчина сдался полиции, он ранен.

Отмечается, что в синагоге «Дерево жизни», которая расположена в районе Squirrel Hill (Беличий холм), в момент перестрелки было много людей, которые пришли на субботнюю службу. Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что следит за ситуацией в Питтсбурге.

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