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США передали России список вопросов по договору о РСМД

Вашингтон через американское посольство в Москве передал Министерству иностранных дел России перечень вопросов, касающихся договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом рассказал в эфире канала «Россия 1» министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам министра, это произошло за несколько дней до того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести страну из этого договора. Вопросы переданы в Министерство обороны и другие ведомства, начата работа по подготовке ответов, рассказал Лавров.

Для Москвы является «объективным фактом» то, что решение США о выходе из договора о РСМД принято и выполняется, добавил министр. При этом, по его словам, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Москву «достаточно откровенно говорил, что прежде всего США интересуются азиатским направлением» и что на этом направлении американцы хотели бы компенсировать несправедливое, по их мнению, отсутствие у них РСМД.

Неделю назад Трамп заявил, что Вашингтон намерен разорвать с Россией договор о РСМД. По мнению американской стороны, Москва нарушает положения этого соглашения, МИД России назвал обвинения надуманными. Болтон посетил Москву в начале недели. Он обсудил договор о РСМД с Лавровым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а также провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. О нарушении Россией условий договора в Вашингтоне впервые заговорили в июле 2014 г. Москва категорически не согласна с этими заявлениями и выдвигает США встречные претензии.

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