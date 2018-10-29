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На выборах президента в Бразилии победил ультраправый кандидат Болсонару

В Бразилии прошел второй тур президентских выборов, на которых победил правый кандидат Жаир Болсонару. Об этом сообщает BBC.

Болсонару набрал 55% голосов избирателей, а его соперник – кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад – 45%. В Бразилии президента выбирают на четыре года. Болсонару вступит в должность 1 января 2019 г.

Жаиру Болсонару 63 года, он бывший военный. Политик известен своими крайне правыми взглядами. В частности, он выступает за смертную казнь, против абортов и однополых браков. В своих выступлениях Болсонару не раз хвалил военные диктатуры, господствовавшие в Латинской Америке. Западные СМИ называют его «Тропический Трамп» за схожесть взглядов с президентом США. Кроме того, сам Болсонару говорил, что Дональд Трамп является его кумиром и примером для подражания, отмечает BBC. В ходе предвыборной гонки Болсонару пообещал увеличить безопасность жителей Бразилии, «очистить» страну от коррумпированных чиновников и сократить вмешательство государства в экономику.

Первый тур президентских выборов в Бразилии состоялся в начале октября. Однако ни один из кандидатов не набрал необходимое абсолютное большинство голосов: у Болсонару было 46% голосов, а у Аддада – 29% голосов.

Перед первым туром выборов на Болсонару было совершено покушение. На предвыборном митинге он получил ножевое ранение.

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