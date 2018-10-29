Политика

Новости

AP узнало об участии арестованной в США Бутиной в проекте по кибербезопасности

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента, будучи аспиранткой Американского университета участвовала в «чувствительном проекте» некоммерческой группы «Интерньюс», связанном с кибербезопасностью, сообщает агентство Associated Press (AP).

«Интерньюс» подтвердил AP информацию об участии Бутиной в проекте. Адвокат россиянки отказался от комментариев. Как отмечает агентство, «Интерньюс» плотно сотрудничает с правительством США. По словам участников проекта, Бутина возглавила группу студентов университета, которой поручили собрать информацию о киберзащите некоммерческих организаций, отстаивающих свободу слова и права человека. Эта информация могла помочь в поиске потенциальных уязвимостей сетей и быть интересной российским властям, указывает AP.

Человек, работавший над американскими программами на Украине, рассказал AP, что после ареста Бутиной его проинформировали официальные лица США о том, что финансируемые госдепартаментом украинские программы «Интерньюс» могут находиться в поле зрения российской разведки благодаря студенческой работе Бутиной. В госдепартаменте США агентству опровергли информацию о своем участии в проекте «Интерньюс», над которым работала Бутина. Представитель ведомства подчеркнул, что предоставленные участникам проекта «Интерньюс» документы были общедоступны, и госдепартамент уверен в надежности своих совместных программ с этой некоммерческой организацией.

AP отмечает, что редакции не удалось обнаружить доказательств того, что Бутина передала полученную благодаря участию в проекте информацию в Москву. Дело о «российском вмешательстве» в американские выборы расследует группа под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Бутина была задержана в США в июле. Ее обвиняют по двум статьям: «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» и «работа иностранным агентом без регистрации». Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Бутина отрицает вину. По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Его имя не раскрывалось, но сообщалось, что в апреле 2018 г. он был включен в санкционный список США. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Александр Торшин, писали ранее Reuters и The Washington Post.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной