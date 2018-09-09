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Прокуратура США признала ошибку в интерпретации переписки Марии Бутиной

Американские прокуроры по делу Марии Бутиной заявили, что они ошиблись, говоря о том, что обвиняемая предлагала интимные услуги в обмен на должность в интересующей ее организации. Гособвинение признало, что изначально неверно интерпретировало часть текстовых сообщений россиянки. Об этом сообщает CNN.

В то же время гособвинение по-прежнему полагает, что отношения Бутиной с политическим активистом Полом Эриксоном были прикрытием. Поэтому прокуроры сомневаются в заявлении ответчицы о том, что ее отношения с американским гражданином являются достаточно крепкими и являются гарантией ее присутствия на судебном процессе в случае освобождения из-под стражи.

Бутина была задержана в США в июле. Ее обвиняют по двум статьям: «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» и «работа иностранным агентом без регистрации». Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Бутина отрицает вину.

По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Его имя не раскрывалось, но сообщалось, что в апреле 2018 г. он был включен в санкционный список США. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Александр Торшин, писали ранее Reuters и The Washington Post.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл дело сфабрикованным и призывал освободить Бутину. Американские прокуроры обращали внимание, что российские дипломаты шесть раз посещали Бутину в тюрьме, а Лавров дважды жаловался на дело россиянки госсекретарю США Майку Помпео. По мнению прокуроров, это свидетельствует о важности Бутиной для российских властей.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной