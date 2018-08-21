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Конгрессмены заподозрили Болтона в сокрытии информации о контактах с Бутиной

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Два конгрессмена из палаты представителей США от демократической партии – Элайджа Каммингс и Стивен Линч – запросили у Белого дома информацию о том, упоминал ли советник по нацбезопасности Джон Болтон о своих контактах с находящейся сейчас под арестом россиянкой Марией Бутиной. Об этом сообщает Politico, прикладывая скан письма, которое адресовано главе секретариата администрации Джону Келли.

Конгрессмены ссылаются на сообщения в СМИ, из которых следует, что Болтон «имел прямые контакты» с арестованной в США россиянкой Марией Бутиной. Она обвиняется в работе иностранным агентом без регистрации и в сговоре. Как ранее сообщала газета The New York Times, в 2013 г. Болтон по видеосвязи выступал на мероприятии в поддержку прав на ношение оружия, организованном Бутиной. В этот момент он работал руководителем подкомитета по международным делам Национальной стрелковой организации США (NRA). Издание утверждает, что Болтон призывал Россию к принятию поправок, расширяющих право граждан на оружие.

«Учитывая тревожный и беспрецедентный характер этих разоблачений, а также занимаемую Болтоном позицию, предполагающую высокий уровень доверия, мы просим предоставить документы, свидетельствующие о том, сообщал ли Болтон о своих контактах с этим предполагаемым российским шпионом», – говорится в письме. В противном случае авторы письма хотели бы видеть документы о проверках Болтона до его назначения. Документы должны быть предоставлены в палату представителей до 4 сентября из Белого дома, Совета нацбезопасности и ФБР.

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Новости

Bloomberg сообщил о планах Apple выпустить новую модель Mac mini

Ведомости
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Apple выпустит обновленный Mac mini, предназначенный для профессионального использования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Компьютер, представляющий собой небольшую «коробку», к которой подключаются внешний монитор, клавиатура и мышь, получит новый процессор и опции памяти, что повысит цену на устройство. Впервые эта модель была представлена в 2005 г., сейчас она стоит около $500.

По данным агентства, Apple готовит к осенней презентации три модели iPhone, часы Apple Watch с более крупным экраном, а также обновленные планшеты. Кроме того, компания планирует выпустить новую версию MacBook Air, спустя три года после последнего значительного обновления. По данным Bloomberg, ноутбуки Apple, скорее всего, покажет в октябре, отдельно от своей ежегодной сентябрьской презентации смартфонов.

Обновленные компьютеры MacBook Air появятся после того, как Apple сообщила о снижении квартальных продаж своих компьютеров Mac на 13% в июле – до 3,7 млн. Этот показатель стал для компании самым низким с 2010 г. Впервые Apple представила тонкий и легкий ноутбук – MacBook Air Apple – в 2008 г. Bloomberg отмечает, что компания стремится сделать доступной модель с экраном диагональю 13 дюймов и Retina-дисплеем. По замыслу компании одними из основных покупателей станут школы, покупающие ноутбуки оптом.

В дополнение к новым моделям Mac Apple готовится запустить MacOS Mojave – новую версию своей операционной системы для компьютеров Mac, которая включает новые функции для сортировки файлов и разработки приложений под iPad. Компания также планирует представить новую версию Mac Pro, самого мощного и дорогого компьютера Mac, в следующем году. Представитель Apple Билл Эванс отказался комментировать агентству эту информацию.

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Политика
Новости

Президентский дворец в Афганистане подвергся ракетному обстрелу

Ведомости
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По президентскому дворцу в Кабуле было выпущено несколько ракет, сообщает телеканал Tolo. Ракетный удар был нанесен по правительственному кварталу во вторник утром в тот момент, когда президент Афганистана Ашраф Гани принимал участие в молитвенной церемонии по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя службы безопасности страны, ракеты были выпущены из-за пределов Кабула, некоторые из них упали рядом с президентским дворцом, другие – возле правительственных зданий и посольств.

«Есть группы, которые продолжают насилие, и ракетными ударами они не могут остановить развитие народа Афганистана», – заявил Гани после обстрела.

Два дня назад президент Афганистана объявил о прекращении огня с «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в России. – «Ведомости»), однако боевики отвергли предложение о перемирии, отмечает Reuters.

Технологии
Новости

Крупные российские телеканалы обвинили «Яндекс» в пиратстве

Ведомости
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Холдинг «Газпром-медиа» (НТВ, ТВ-3 и другие каналы), «Национальная медиа группа» (РЕН ТВ, «Пятый канал») и «Первый канал» убрали свои трансляции с главной страницы «Яндекса», где они транслировались через сервис «ТВ онлайн». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник и представителей медиахолдингов. По словам собеседника издания, медиахолдинги рассматривают свои действия как «единственный способ» заставить «Яндекс» убрать пиратский контент из поисковой выдачи.

Поисковая выдача «Яндекс.Видео» содержит ссылки на пиратские видеоресурсы, где размещены проекты телеканалов, пояснила представитель «Газпром-медиа» Мария Громова. По ее словам, холдинг неоднократно просил «Яндекс» заблокировать пиратский контент, но «безрезультатно». «До решения вопроса по пиратскому контенту на сервисах «Яндекса» мы не будем лицензировать свой контент в «Яндексе», – подтвердила Громова.

Представитель «Национальной медиа группы» Алексей Уразов назвал сложившуюся ситуацию «разрушительной для медиаотрасли». Он отметил, что доходы от трансляций каналов на «Яндексе» «ничтожны», а потери из-за пиратства исчисляются «сотнями миллионов рублей» в год.

На «Первом канале» также подтвердили информацию об уходе из «ТВ онлайн», отказавшись от подробных комментариев.

Пресс-служба «Яндекса», в свою очередь, заявила, что поисковик соблюдает законы и дает правообладателям «беспрецедентные возможности» по блокировке нелегальных ресурсов и их зеркал. «Ни в одном официальном письме от телеканалов про пиратство ничего не говорилось», – уточнил представитель пресс-службы поисковика в беседе с газетой.

«Яндекс» начал транслировать контент телеканалов на главной странице в марте 2017 г. Компания договорилась с телеканалами, плееры которых встроены в площадки поисковика. Сейчас верхние позиции в сервисе «ТВ онлайн» занимают собственные каналы «Яндекса» – «Комедии» и «Мультфильмы», уточняет издание.

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Бизнес
Новости

РБК узнал о просьбе нефтяников увеличить субсидии для бензина

Ведомости
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Правительство может увеличить бюджетную субсидию для нефтяных компаний – демпфирующую надбавку, которая в случае роста мировых цен на топливо позволит им сохранять низкие цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на трех федеральных чиновников. По данным издания, об этом властей попросили нефтяники.

По словам одного из собеседников издания, такое предложение в начале августа в правительство направило Минэнерго в ответ на поручение вице-премьера Дмитрия Козака проанализировать этот вопрос. Это связано с сохранением рисков роста внутренних цен на топливо, а также рисков для бюджета и нефтяных компаний, объясняет источник. По данным близкого к администрации президента источника, параметры компенсации будут обсуждаться в сентябре.

Механизм демпфирующей надбавки разработан в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли (поэтапное уменьшение экспортной пошлины до нуля к 2024 г. и повышение НДПИ). Поскольку цены на топливо в России привязаны к экспортным, рост мировых цен приводит к повышению цен на внутреннем рынке. Чтобы этого избежать, правительство решило компенсировать нефтяникам часть экспортной премии: в 2019 г. – 60%, в последующие годы – половину. 

По данным источника РБК, близкого к одному из профильных министерств, в 2019 г. размер компенсации может составить около 120 млрд руб. Однако нефтяные компании не устраивает предложенная надбавка и они хотят компенсировать 100% экспортной премии, рассказывают два близких к разным министерствам источника издания. По словам одного из них, речь идет примерно о 200 млрд руб. в 2019 г.

За счет налогового маневра правительство изначально планировало получить от нефтяников 1,6 трлн руб. в 2019–2020 гг., однако после обсуждений с отраслью было принято решение предоставить компаниям дополнительные преференции, в результате сумма снизилась до 1 трлн руб. Как рассказывали «Ведомостям» три собеседника в нефтяных компаниях и подтверждали три чиновника, нефтяники могут встретиться с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить изменение параметров уже утвержденного законом налогового маневра. По словам части собеседников, нефтяники хотят попросить о таких изменениях маневра, чтобы отрасль получила дополнительно 3 трлн руб.

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Политика
Новости

Microsoft назвала новую цель российских хакеров

Ведомости
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Консервативные аналитические центры могли стать новыми объектами атак российских хакеров. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на исследование Microsoft. Речь идет об экспертных центрах, разочаровавшихся в политике президента США Дональда Трампа и выступающих за усиление антироссийских санкций, разоблачение олигархов, а также настаивающих на соблюдении прав человека, объясняет издание.

Эксперты Microsoft обнаружили сайты, которые в последние недели создали хакеры, предположительно связанные с российской внешней разведкой – последователями ГРУ. В компании полагают, что эти сайты, имитирующие, например, сайты Института Хадсона или Международного республиканского института, перенаправляли пользователей по ложным ссылкам. Так хакеры крали их пароли и учетные данные. В числе подозрительных сайтов, обнаруженных Microsoft, был даже ресурс, маскирующийся под сайт сената США.

«Сейчас мы видим еще один всплеск атак. В этом случае особенно важно расширение типа веб-сайтов, которые они используют», – заявил президент Microsoft Брэд Смит.

Атакам подвергались критики России. Так, институт Хадсона изучает проблемы клептократии в мире, и Россия - один из его главных кейсов. Международный республиканский институт, финансируемый  госдепартаментом, работает на продвижение демократии в мире. В совет его директоров входят такие критики России, как сенатор Джон Маккейн, экс-кандидат в президенты Митт Ромни, экс-советник Трампа по нацбезопасности Гербарт Макмастер.

«Это явно предназначено для того, чтобы посеять путаницу, конфликт и страх среди тех, кто критикует авторитарный режим Путина», – уверен президент Международного республиканского института Даниэль Твининг. Microsoft затруднилась определить конкретные цели хакеров.

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Бизнес
Новости

Водителей из сервисов совместных поездок предложили штрафовать за прием наличных

Ведомости
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Сервисам совместных поездок, или карпулинга, предстоит переход на безналичный расчет в случае принятия законопроекта о госрегулировании этой сферы. Документ разработал департамент транспорта Москвы, пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с текстом законопроекта. Инициатива столичных властей предполагает введение аккредитации для владельцев интернет-платформ и установление предельного размера платы. В случае перехода на наличный расчет водителю грозит штраф 5000 руб.

Сами водители должны иметь национальные водительские удостоверения и стаж работы не менее трех лет. Запретить работать в карпулинге предлагается тем, у кого есть непогашенная или неснятая судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также неоплаченные штрафы за нарушение ПДД с истекшим сроком. Если водитель карпулинга совершает более 20 поездок в год, у него должен быть допуск врача. В числе требований к автомобилям – российские номера и «Глонасс» на борту.

Из законопроекта следует, что контролировать платформы должен Ространснадзор. Агрегаторам предписывается заключать с властями соглашения об информационном взаимодействии. Компании будут предоставлять государству доступ к данным о водителях для ведения учета перевозок по договорам некоммерческого фрахтования. Власти будут предупреждать владельцев агрегаторов о подлежащих блокировке учетных записях водителей.

Штрафы предусмотрены и для самих платформ: 20 000–50 000 руб. для индивидуальных предпринимателей и 100 000–200 000 руб. – для юридических лиц. Три нарушения в течение года станут основанием для властей обратиться в суд для аннулирования лицензии.

Крупнейший сервис карпулинга в России – французская BlaBlaCar. Недавно она договорилась о приобретении BeepCar у Mail.ru Group. Также карпулинговый сервис есть у «Яндекса» – «Яндекс.Попутка».

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Политика
Новости

Трамп назвал условие рассмотрения вопроса об отмене санкций против России

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп не намерен отменять санкции против России. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters. Отвечая на вопрос о том, не просил ли президент России Владимир Путин об отмене ограничений против России на их встрече в Хельсинки 16 июля, Трамп ответил отрицательно. «Нет, он этого не делал. Он никогда не поднимает эту тему», – рассказал американский президент о позиции российского коллеги.

При этом Трамп допустил, что мог бы рассмотреть вопрос об отмене санкций лишь в том случае, если бы Россия сделала для США «что-то хорошее». Без этого ни о какой отмене санкций не может идти и речь. В то же время он отметил, что у США и России есть много точек пересечения, сотрудничество по которым было бы полезно обеим сторонам. В их числе Трамп назвал Сирию и Украину.

О своей июльской встрече с Путиным Трамп отозвался довольно тепло. «У нас была очень хорошая, примерно двухчасовая встреча», – рассказал американский президент. На встрече в расширенном составе обсуждался Израиль, Сирия, Украина и отдельно Крым. «Конечно, я затронул тему Крыма. Я всегда говорю о Крыме, когда говорю об Украине». Также была затронута тема «Северного потока – 2». Трамп выразил уверенность, что встреча в Хельсинки была полезна обеим сторонам.

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

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Политика
Новости

Пострадавший от «Новичка» житель Эймсбери снова госпитализирован

Ведомости
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Житель Эймсбери Чарли Роули, месяц назад выписавшийся из больницы после отравления нервно-паралитическим ядом «Новичок», снова был госпитализирован из-за проблем со зрением. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на его старшего брата Мэтью Роули.

Собеседник издания рассказал, что его брат был госпитализирован в выходные, его зрение продолжало ухудшаться. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии. «Он сказал мне, что не видит, что у него все плывет перед глазами. Это не очень хорошо», – резюмировал брат Роули.

Об отравлении «Новичком» жителей Эймсбери Чарли Роули и его подруги Дон Стерджес стало известно в начале июля. Они были доставлены в больницу в состоянии комы, с теми же симптомами, что и первые пострадавшие от нервно-паралитического агента – экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Скрипали были обнаружены в марте этого года в Солсбери в бессознательном состоянии.

Официально связь между двумя эпизодами с отравлением не установлена. По одной из версий, озвученной Sky News, Роули и Стерджес нашли на улице флакон из-под духов, в котором мог содержаться яд. Не зная этого, Стерджес использовала вещество как парфюм, нанося его на руки и лицо. Спасти ее не удалось. Смерть Стерджес британская полиция квалифицировала как убийство.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Технологии
Новости

РБК узнал о роспуске владельцем Forbes редакций Geo и «Gala Биография»

Ведомости
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Медиагруппа ACMG Александра Федотова, выпускающая российскую версию Forbes, решила сократить штат сотрудников трех ежемесячных изданий – журнала Geo, его детского приложения «GEOленок» и издания о жизни знаменитостей «Gala Биография», пишет РБК со ссылкой на источники. Журналистам этих изданий 17 августа предложили написать заявления об увольнении по соглашению сторон.

Директор по связям с общественностью ACMG Дмитрий Озман ранее говорил, что медиагруппа собирается из-за нерентабельности сократить периодичность выхода изданий Geo, «GEOленок» и «Gala Биография». С какой именно периодичностью будут выходить журналы, он сказать не смог.

Замруководителя по международному развитию Gruner + Jahr (владеет лицензиями на журналы) Даниэль Гессе заявил, что Geo, «GEOленок» и «Gala Биография» продолжают выходить в России. Главный редактор «Gala Биография» Сергей Козицкий не стал комментировать ситуацию. С сотрудниками Geo и «GEOленок» РБК связаться не удалось.

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Экономика
Новости

Трамп раскритиковал ФРС за повышение ставок

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал проводимую Федеральной резервной системой (ФРС) политику постепенного повышения базовой процентной ставки, пишут The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации источников Bloomberg, Трамп недоволен действиями председателя ФРС Джерома Пауэлла. Об этом глава государства заявил на встрече со спонсорами республиканской партии. На встрече, которая состоялась в конце прошлой недели, помимо влиятельных спонсоров присутствовали министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, а также советники президента Джаред Кушнер и Дэн Скавино. По словам источников агентства, Трамп на встрече заявил, что рассчитывал на сохранение низкой процентной ставки после назначения Пауэлла председателем ФРС. Однако тот не оправдал ожиданий президента, пишет Bloomberg.

Трамп публично не раз заявлял, что он не поддерживает повышение процентной ставки. По его мнению, это может негативно повлиять на экономический рост страны, а также на внешнюю торговлю США. Как отмечает Bloomberg, Трамп впервые выступил с критикой в адрес Пауэлла, возглавившего ФРС в ноябре 2017 г.

По информации WSJ, некоторые из политических советников Трампа обеспокоены тем, что ФРС собирается продолжить повышать ставки. По их мнению, экономический рост к 2020 г. замедлится, ситуация с созданием новых рабочих мест ухудшится. Трампу будет «очень сложно переизбраться в 2020 г.», считает человек, близкий к Белому дому.

Пауэлл является сторонником постепенного повышения процентной ставки. С момента избрания Трампа президентом США ФРС уже пять раз повышала ставку, при этом два раза после назначения председателем ФРС Пауэлла. Последний раз ФРС повысила базовую ставку до 1,75–2% в середине июня. К концу 2018 г. ФРС планирует повысить ставку еще два раза, а в 2019 г. – три раза.

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Технологии
Новости

Google обвинили в незаконной слежке за перемещениями пользователей

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Гражданин США Наполеон Патаксил обвинил Google в незаконном отслеживании перемещений миллионов пользователей. Он подал иск против компании в окружной суд Северного округа Калифорнии, передает Reuters.

По его мнению, компания следит за передвижениями владельцев смартфонов, на которых установлены операционные системы Android и iOS. Отслеживание перемещений продолжается даже в том случае, если в настройках конфиденциальности отключить функцию Location History.

В иске Патаксил утверждает, что Google незаконно отслеживал его местоположение в то время, когда он пользовался смартфоном с Android. Истец считает, что, после того как он сменил смартфон на iPhone и установил несколько приложений Google, компания продолжила следить за его передвижениями.

Патаксил рассчитывает, что в будущем статус иска будет изменен на «коллективный». О том, во сколько истец оценил причиненный ему ущерб, не сообщается.

В мае против Google был подан коллективный иск в Высокий суд Англии и Уэльса. Иск от лица пострадавших подал Ричард Ллойд – бывший директор компании Which?, занимающейся исследованиями потребительского рынка. Он обвинил компанию в том, что она занималась незаконной слежкой за пользователями, а также собирала персональные данные британских пользователей iPhone. Ллойд утверждал, что от действий Google могли пострадать 4,4 млн человек. Он потребовал взыскать с компании 3,2 млрд фунтов стерлингов (около $4,3 млрд). По его мнению, этой суммы хватило бы для выплаты 750 фунтов стерлингов каждому пострадавшему.

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