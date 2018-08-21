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Конгрессмены заподозрили Болтона в сокрытии информации о контактах с Бутиной

Два конгрессмена из палаты представителей США от демократической партии – Элайджа Каммингс и Стивен Линч – запросили у Белого дома информацию о том, упоминал ли советник по нацбезопасности Джон Болтон о своих контактах с находящейся сейчас под арестом россиянкой Марией Бутиной. Об этом сообщает Politico, прикладывая скан письма, которое адресовано главе секретариата администрации Джону Келли.

Конгрессмены ссылаются на сообщения в СМИ, из которых следует, что Болтон «имел прямые контакты» с арестованной в США россиянкой Марией Бутиной. Она обвиняется в работе иностранным агентом без регистрации и в сговоре. Как ранее сообщала газета The New York Times, в 2013 г. Болтон по видеосвязи выступал на мероприятии в поддержку прав на ношение оружия, организованном Бутиной. В этот момент он работал руководителем подкомитета по международным делам Национальной стрелковой организации США (NRA). Издание утверждает, что Болтон призывал Россию к принятию поправок, расширяющих право граждан на оружие.

«Учитывая тревожный и беспрецедентный характер этих разоблачений, а также занимаемую Болтоном позицию, предполагающую высокий уровень доверия, мы просим предоставить документы, свидетельствующие о том, сообщал ли Болтон о своих контактах с этим предполагаемым российским шпионом», – говорится в письме. В противном случае авторы письма хотели бы видеть документы о проверках Болтона до его назначения. Документы должны быть предоставлены в палату представителей до 4 сентября из Белого дома, Совета нацбезопасности и ФБР.

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