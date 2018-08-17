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Посольство России в США потребовало прекратить унижение Бутиной в тюрьме

Российское посольство в США направит в госдепартамент ноту протеста с требованием «прекратить психологическое давление и унижения» в отношении задержанной россиянки Марии Бутиной. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в официальном аккаунте в Facebook.

Дипломаты потребовали прекратить «негуманную практику регулярных – каждые 15 мин. – ночных проверок». В сообщении отмечается, что «такой режим применяется к склонным к суициду заключенным», однако Бутина «не давала поводов рассматривать себя в качестве таковой». Россиянка лишена прогулок на воздухе, а после каждой встречи с посетителями «ее теперь подвергают личному досмотру с полным раздеванием». В какой-то день это произошло трижды. «Налицо попытки сломить ее волю», – убеждены в посольстве.

Представители дипмиссии указали также на отказ вашингтонской тюрьмы в получении Бутиной писем на русском языке – «в нарушение всех гуманитарных норм». Власти США объясняли это тем, что послания могут содержать кодированные сообщения, «хотя на самом деле администрация просто не утруждает себя поиском переводчика», уверены дипломаты.

Россиянке «в должном объеме не оказывается медицинская помощь», подчеркивается в сообщении. Из-за «постоянного холода в камере» на ее ноге возник отек, он «прогрессирует», но вместо лечения задержанная получает только обезболивающие. В итоге Бутина начала хромать. Ранее российские дипломаты сообщали, что ей было выдано втрое одеяло. Они также отмечали, что у Бутиной есть проблемы с питанием.

Представители дипмиссии указывают на «неприемлемость» содержания в таких условиях российской гражданки, «которая к тому же не является осужденной, а находится в статусе подозреваемой». «Вакханалия» в американском сегменте соцсетей, подогреваемая «русофобскими материалами в мейнстриме», все больше напоминает российским дипломатам «отголоски американских процессов над ведьмами 17 в.».

Бутина была арестована в середине июля. Ей инкриминируется участие в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации, а также в самом факте работы иностранным агентом без регистрации. Бутина вину не признает.