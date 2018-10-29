Новости
Политика
Новости

Корреспондент НТВ совершил самоубийство

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Журналист телеканала НТВ Никита Развозжаев покончил с собой, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе телеканала.

«Произошло страшное горе. Наш коллега Никита Развозжаев покончил с собой. Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось», – сказал представитель НТВ.

На своей странице в социальной сети «В контакте» Развозжаев оставил прощальное послание родным и близким, указывает агентство. На момент публикации страница Развозжаева была закрыта для просмотра.

Год назад Развозжаев пострадал в ходе инцидента в парке Горького в день ВДВ. Тогда нетрезвый мужчина ударил корреспондента программы «Чрезвычайное происшествие» кулаком в лицо.

Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 г. в Саратове. Окончил Институт журналистики при Саратовском государственном университете. Работал на ГТРК «Саратов». С конца 2016 г. был корреспондентом программы «Чрезвычайное происшествие» на НТВ.

Политика
Новости

Песков назвал главную цель встречи Путина и Трампа в Париже

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Главная цель встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в том, чтобы «сверить часы» по актуальным проблемам и обсудить вопросы, связанные со стратегической стабильностью, особенно в контексте планов Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля также прокомментировал возможное подписание документов на предстоящей встрече. «Я, кстати, не говорил, что не будут подписаны никакие документы, справедливости ради нужно это сказать. Я не знаю, кто это написал», — сказал Песков. О том, что подписание документов на двусторонней встрече не планируется, ранее со ссылкой на Пескова писал ТАСС.

Подготовка ко встрече лидеров двух стран уже идет, сообщил 29 октября пресс-секретарь Путина. Встреча Путина и Трампа состоится 11 ноября в Париже. Лидеры России и США проведут вторые за год переговоры на торжествах, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Помощник президента России Юрий Ушаков указывал, что стороны проведут полноценные двусторонние переговоры, длительность которых будет зависеть от самих президентов. «Это будет нормальная двусторонняя встреча, — подчеркивал он. — Она будет серьезно готовиться».

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки

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Политика
Новости

Меркель покинет пост председателя Христианско-демократического союза

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Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от того, чтобы в десятый раз переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом она заявила на встрече партийных лидеров, сообщает Bild со ссылкой на несколько источников в партии. Эту информацию подтвердили источники DPA, Reuters, BBC и Bloomberg.

По данным агентства DPA, которое ссылается на источники в партийных кругах, пост канцлера она хочет сохранить. Вместе с тем, как отмечает Bloomberg, решение уйти с поста председателя ХДС — «драматический признак ослабевания ее власти, из-за которого возникнут вопросы о ее власти в качестве канцлера».

Решение было принято после того, как на выборах в местный парламент в федеральной земле Гессен партия Меркель, несмотря на победу, показала «историческое падение» — на 10% — поддержки. 14 октября отделение ХДС в Баварии — Христианско-социальный союз — показало такое же ухудшение результата на местных выборах.

Выборы председателя ХДС должны пройти в декабре. Ранее ожидалось, что Меркель будет в них участвовать.

Меркель заняла пост председателя ХДС в 2000 г. и была переизбрана в девятый раз в 2016 г. В 2005 г. она стала канцлером Германии. 

Бизнес
Новости

Сбербанк запустил обмен бонусов «Спасибо» на мили «Аэрофлота»

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Участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» получили возможность обменивать накопленные бонусы на мили «Аэрофлота». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Стандартный курс обмена — 1 миля за каждые 1,5 бонуса «Спасибо». Для владельцев дебетовых карт Visa Infinite и Mastercard World Elite в составе пакетов услуг «Сбербанк Первый» или Private Banking, а также для владельцев Visa Infinite вне пакетов услуг — 1 миля за каждые 1,3 бонуса. Минимальная сумма конвертации для покупки авиабилетов со скидкой — 500 миль.

Функция будет доступна в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка». Чтобы получить бонусные мили, пользователю необходимо также быть участником программы лояльности российской авиакомпании — «Аэрофлот Бонус».

Согласно данным портала госзакупок, Сбербанк в этом году планирует направить на развитие программы лояльности 22,4 млрд руб.

Технологии
Новости

«Мегафон» перевел акции и GDR на российскую «дочку» с кипрской

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Кипрская «дочка» «Мегафона» — Megafon Investments (Cyprus) Limited (MICL) — передала свою долю в операторе российской «Мегафон финанс», говорится в сообщении сотового оператора.

После выкупа акций с биржи по оферте миноритариям в связи с делистингом «Мегафона» с LSE MICL стала владельцем 22,52% уставного капитала оператора. USM Holdings Алишера Усманова и партнеров (владеет 56,32% акций оператора) и группа Газпромбанка (18,8% акций) не участвовали в выкупе. Теперь пакет MICL передан во владение ООО «Мегафон финанс», которое тоже на 100% принадлежит «Мегафону».

Перевод доли связан с тем, что в российской юрисдикции проще контролировать операции с ценными бумагами, цитирует «Интерфакс» заявление компании. «Мегафон» оптимизирует структуру группы, владение через «Мегафон-финанс» эффективнее с точки зрения корпоративного управления, валютного контроля», — говорится в сообщении.

Совет директоров 16 июля решил, что «Мегафону» не нужно быть публичной компанией. Инвесторам предложили до 22 августа продать дочерней MICL до 128,95 млн обыкновенных акций, или 20,8%, по $9,75. Премия составила 8,3% к стоимости GDR «Мегафона» на закрытие торгов в Лондоне и 20,3% к цене акций на Московской бирже 13 июля.

Стратегия цифровой трансформации «Мегафона», принятая в мае 2017 г., предполагает рискованные сделки, экспериментальные партнерства во имя новых продуктов и технологий, расширение сотрудничества с госкорпорациями, аккумулирование средств и инвестиции – вместо сиюминутных дивидендов, говорил в июле исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян: статус публичной компании все это ограничивает.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Председатель СПЧ назвал странным штраф в 22 млн рублей журналу The New Times

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Председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов назвал странной ситуацию с многомиллионным штрафом издателю журнала The New Times и пообещал изучить ее. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Федотова.

Руководитель СПЧ добавил, что у совета пока нет документов, позволяющих сделать вывод о сложившейся ситуации.

В пятницу, 26 октября, Тверской районный суд оштрафовал издателя журнала The New Times — ООО «Новое время» — на 22,25 млн руб. за несвоевременное предоставление редакцией информации о получении иностранного финансирования. По закону СМИ должны отчитываться государству о поступлении таких средств. В постановлении суда говорилось, что The New Times получил 22,2 млн руб. несколькими платежами от Фонда поддержки свободы прессы, включенного Минюстом в список иностранных агентов. Штраф стал крупнейшим для СМИ в российской истории. Главный редактор The New Times Евгения Альбац пообещала оспорить это решение.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала суд отменить это решение в отношении The New Times. По словам представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, беспрецедентно высокий штраф наносит ущерб свободе средств массовой информации в России.

Политика
Новости

AP узнало об участии арестованной в США Бутиной в проекте по кибербезопасности

Ведомости
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Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента, будучи аспиранткой Американского университета участвовала в «чувствительном проекте» некоммерческой группы «Интерньюс», связанном с кибербезопасностью, сообщает агентство Associated Press (AP).

«Интерньюс» подтвердил AP информацию об участии Бутиной в проекте. Адвокат россиянки отказался от комментариев. Как отмечает агентство, «Интерньюс» плотно сотрудничает с правительством США. По словам участников проекта, Бутина возглавила группу студентов университета, которой поручили собрать информацию о киберзащите некоммерческих организаций, отстаивающих свободу слова и права человека. Эта информация могла помочь в поиске потенциальных уязвимостей сетей и быть интересной российским властям, указывает AP.

Человек, работавший над американскими программами на Украине, рассказал AP, что после ареста Бутиной его проинформировали официальные лица США о том, что финансируемые госдепартаментом украинские программы «Интерньюс» могут находиться в поле зрения российской разведки благодаря студенческой работе Бутиной. В госдепартаменте США агентству опровергли информацию о своем участии в проекте «Интерньюс», над которым работала Бутина. Представитель ведомства подчеркнул, что предоставленные участникам проекта «Интерньюс» документы были общедоступны, и госдепартамент уверен в надежности своих совместных программ с этой некоммерческой организацией.

AP отмечает, что редакции не удалось обнаружить доказательств того, что Бутина передала полученную благодаря участию в проекте информацию в Москву. Дело о «российском вмешательстве» в американские выборы расследует группа под руководством спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Бутина была задержана в США в июле. Ее обвиняют по двум статьям: «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» и «работа иностранным агентом без регистрации». Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Бутина отрицает вину. По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Его имя не раскрывалось, но сообщалось, что в апреле 2018 г. он был включен в санкционный список США. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Александр Торшин, писали ранее Reuters и The Washington Post.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной

Недвижимость
Новости

Эксперты подсчитали число пустующих офисов в небоскребах «Москва-сити»

Ведомости
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По итогам III квартала 2018 г. доля вакантных офисных площадей в ММДЦ «Москва-сити» составляет 11%. При этом среди башен делового центра больше всего пустующих офисов зафиксировано в башне «Око» – 18%, а меньше всего – в башне «Меркурий» – 2%. Такие данные содержатся в исследовании компании Knight Frank, которая проводила анализ среди башен «Москва-сити», сдающих офисные помещения в аренду.

Помимо башни «Око» высокая доля пустующих офисов также зафиксирована и в «Башне на набережной»: блок А – 15%, блок B – 12%. В остальных зданиях доля свободных офисов не превышает 10%. В «Империи тауэр» показатель равен 9%, в южном блоке комплекса «Город столиц» и «Северной башне» – по 4%, в северном блоке «Города столиц» – 3%.

При этом предложение площадей в аренду на территории «Москва-сити» продолжает увеличиваться. На конец сентября 2018 г. на территории делового центра введено в эксплуатацию 12 зданий с арендопригодной офисной площадью 1,15 млн кв. м. В сравнении с аналогичным периодом 2017 г. увеличение площадей составило 26%, относительно III квартала 2015 г. – 34%.

Что касается ставок аренды, то самые дорогие офисы находятся в «Башне на набережной», блоках B и C, где ставка аренды составляет 44 000 руб. за 1 кв. м, в блоке A ставка ниже – 42 100 руб. за 1 кв. м. На втором месте южный блок «Города столиц» – 38 600 руб. за 1 кв. м, на третьем – башня «Око» – 35 000 руб. за 1 кв. м. В башне «Меркурий» с самой низкой вакантностью офис можно снять по средней ставке аренды в 30 000 руб. за 1 кв. м.

Самые дешевые офисы на территории делового центра – в «Северной башне» – 23 900 руб. за 1 кв. м. Здесь ставка обоснована историческим удалением здания от центра «Москва-сити». На величину ставки также оказывают влияние этаж, на котором предлагаются площади, и уровень отделки.

Жизнь на высоте: как выглядит самое дорогое жилье в небоскребах у парков и водоемов Москвы

Технологии
Новости

Rambler Group Мамута сменит бренд кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино»

Ведомости
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Rambler Group Александра Мамута обнародовала новую стратегию, включающую ребрендинг кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». Они будут переименованы в Okko, сообщил «Коммерсантъ».

Под брендом Okko уже работает один из крупнейших онлайн-кинотеатров России, выручка которого в 2017 г. выросла почти в два раза до 1,38 млрд руб. Rambler Group приобрела Okko в начале года: владевшая сервисом компания Era Capital Екатерины Лапшиной получила миноритарную долю в Rambler Group. Онлайн-кинотеатр нужен Rambler для «создания кросс-медийной экосистемы, охватывающей все экраны: мобильный, компьютерный, кинотеатральный и Smart TV», объясняли в компании.

Rambler Group считает, что бренд Okko сильнее, чем бренды киносетей, несмотря на то что «Формула кино» и «Синема парк» – самые большие сети кинотеатров, пишет «Коммерсантъ». По его подсчетам, в эти кинотеатры приходит примерно 30,6 млн человек в год.

По данным издания, ребрендинг займет около года. До конца I квартала 2019 г. в дополнение к действующим брендам кинотеатров будет добавлено слово «кино», содержащее символ бренда Okko – букву «о» с тремя точками наверху. Позже название Okko будет распространено на все части экосистемы, а использование брендов «Синема парк» и «Формула кино» прекратится. Затраты на ребрендинг компания не раскрывает, но эксперты оценивают их в 400 млн руб.

Выбор редактора
Технологии
Новости

IBM купит разработчика облачного программного обеспечения за $34 млрд

Ведомости
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Корпорация IBM купит разработчика облачного программного обеспечения с открытым исходным кодом Red Hat. Об этом говорится в сообщении IBM. Сумма сделки составит около $34 млрд.

Стороны достигли окончательного соглашения, предусматривающего покупку IBM всех эмитированных акций Red Hat по цене $190 за штуку. Red Hat после закрытия сделки перейдет в состав профильного подразделения корпорации – Hybrid Cloud. Руководитель компании Джим Уайтхерст войдет в правление IBM и станет подчиняться председателю совета директоров и президенту корпорации Джинни Рометти.

По мнению Рометти, сделка способна изменить «правила игры» в отрасли. «Она меняет всю ситуацию на рынке облачных технологий», – уверена она. Корпорация рассчитывает, что сможет стать мировым лидером гибридных облачных технологий по сравнению с большинством конкурентов, вынужденных «арендовать 80% компьютерных мощностей для сокращения расходов».

Red Hat работает на рынке 25 лет и известна своей системой Red Hat Linux, а также другими технологиями, используемыми в центрах обработки данных. По итогам текущего финансового года компания ожидает рекордную выручку в $3 млрд благодаря популярности продукта Red Hat Enterprise Linux среди представителей крупного бизнеса. В прошлом квартале она объявила о заключении 11 контрактов стоимостью от $5 млн и 73 сделки на сумму от $1 млн, уточняет Bloomberg. Red Hat и IBM сотрудничали 20 лет.

Самые дорогие бренды мира – 2018

Финансы
Новости

ЦБ назначил директора департамента обеспечения банковского надзора

Ведомости
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Директором департамента обеспечения банковского надзора Центробанка с 29 октября назначен Александр Полонский, сообщает ЦБ. Ранее он занимал должность замруководителя департамента денежно-кредитной политики.

Департамент обеспечения банковского надзора станет новым в структуре ЦБ, он создается на базе департамента банковского надзора, часть функций которого передается в службу текущего банковского надзора, объяснили «Интерфаксу» в пресс-службе ЦБ. Этот шаг является логичным этапом процесса централизации банковского надзора, которая была начата в 2016 г. и завершается в октябре 2018 г., говорится в комментарии первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина.

Новый департамент сосредоточится прежде всего на информационно-аналитическом обеспечении банковского надзора. Он будет анализировать ситуацию в банковском секторе, осуществлять мониторинг финансовой устойчивости и рисков кредитных организаций, заниматься развитием методик и процедур стресс-тестирования банков. ЦБ планирует создать систему раннего выявления рисков в банковском секторе на основании анализа статистической и надзорной информации с использованием в том числе элементов моделирования, указывает Тулин.

Полонский был заместителем Игоря Дмитриева, который возглавлял департамент денежно-кредитной политики на протяжении пяти лет, но в июне 2018 г. ушел из ЦБ. На место Дмитриева пришел Алексей Заботкин из «ВТБ капитала».

В конце сентября пост директора департамента банковского надзора покинула Анна Орленко. Исполняющим обязанности руководителя департамента стала Ольга Подстреха. Орленко проработала несколько месяцев в составе временной администрации санируемого банка «ФК Открытие», но затем вернулась в ЦБ. Предполагалось, что она может остаться в «ФК Открытие» в качестве первого зампреда, рассказывали «Ведомостям» источники – человек, близкий к банку, и знакомый самой Орленко. Последний говорил, что продолжать работу в банке было ее собственным желанием, однако она не нашла взаимопонимания с Михаилом Задорновым, который возглавил «ФК Открытие».

Кто из спортсменов и звезд шоу-бизнеса рекламировал банки

Бизнес
Новости

Ритейлер «Лента» потратит до 11,6 млрд рублей на обратный выкуп GDR

Ведомости
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Ритейлер «Лента» запустил программу обратного выкупа глобальных депозитарных расписок (GDR). Об этом говорится в сообщении компании. Лимит программы – 11,6 млрд руб., что эквивалентно 10% GDR исходя из их рыночной стоимости на дату закрытия торгов 26 октября.

Программа стартует 29 октября и продлится год – до 29 октября 2019 г. Сделки по ней начнутся не позднее 5 ноября. Покупками с открытого рынка на Лондонской фондовой бирже займется Credit Suisse. Приобретенные GDR будут затем обратно проданы операционному подразделению «Ленты».

Одобренный максимальный объем обратного выкупа не будет полностью реализован с учетом недавних торгов и стоимости GDR компании на бирже, полагает «Лента». Однако, по ее мнению, такие расходы будут правильными использованием капитала, если объем торгов возрастет. После выкупа GDR со стороны «Ленты» закрепленные за расписками акции в соответствии с уставом компании не будут иметь права голоса.

Решение о запуске программы было принято на фоне слабых макроэкономических показателей и состояния финансовых рынков, а также возросшей стоимости капитала. «Компания считает, что текущая оценка бизнеса не отражает ее фундаментальной стоимости. Все это формирует привлекательные условия для распределения денежных средств владельцам GDR через программу обратного выкупа», – подчеркивает «Лента».

«Лента», одна из крупнейших розничных сетей в России, основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. На конец сентября компании принадлежали 354 магазина в стране – 233 гипермаркета и 121 супермаркет. Крупнейшие акционеры ритейлера – TPG Group (владеет 33,94% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (7,36%). Free float, по оценке компании, составляет 57,47%.

Как выглядит магазин-лаборатория X5 Retail Group

Политика
Новости

МИД ответил на обвинения Франции в дестабилизации Россией ситуации в ЦАР

Ведомости
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Москва считает безосновательными обвинения со стороны Франции в дестабилизации обстановки в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин. «Мы считаем, что информация [о дестабилизирующей роли России] не имеет под собой оснований», – сказал Вершинин журналистам (цитаты по «Интерфаксу»).

«Наша работа в ЦАР как с точки зрения и присутствия российских советников, так и с точки зрения активности на международных площадках, в том числе в ООН, на наш взгляд, оказывает стабилизирующий эффект на ситуацию, помогает <...> преодолеть существующую напряженность и конфликт», – отметил он.

Ранее министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что российское присутствие в ЦАР не содействует стабилизации ситуации в стране. В марте МИД России сообщил об отправке в ЦАР пяти российских военных и 170 инструкторов. Россия также поставляет ЦАР вооружение и боеприпасы с согласия Совбеза ООН. МИД указывал, что российские специалисты помогают в обучении правительственных войск с целью стабилизации ситуации в ЦАР. Замминистра иностранных дел Михаил Богданов не исключал увеличения российского военного присутствия в ЦАР в случае соответствующего запроса властей этой страны.

В воскресенье один из лидеров исламской группировки «Селека» Абдулай Иссен потребовал от властей ЦАР вывести с контролируемой повстанцами территории правительственные войска и «российских наемников». Он объявил ультиматум после отстранения от должности председателя парламента ЦАР Карима Мекасуа, мусульманина по вероисповеданию. Иссен также обвинил президента ЦАР Карима Мекасуа в сговоре с «наемниками из России».

В июле в ЦАР были убиты трое россиян: журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского фильм о деятельности в ЦАР частной военной компании – «ЧВК Вагнера».

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