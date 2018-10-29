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Корреспондент НТВ совершил самоубийство

Журналист телеканала НТВ Никита Развозжаев покончил с собой, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе телеканала.

«Произошло страшное горе. Наш коллега Никита Развозжаев покончил с собой. Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось», – сказал представитель НТВ.

На своей странице в социальной сети «В контакте» Развозжаев оставил прощальное послание родным и близким, указывает агентство. На момент публикации страница Развозжаева была закрыта для просмотра.

Год назад Развозжаев пострадал в ходе инцидента в парке Горького в день ВДВ. Тогда нетрезвый мужчина ударил корреспондента программы «Чрезвычайное происшествие» кулаком в лицо.

Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 г. в Саратове. Окончил Институт журналистики при Саратовском государственном университете. Работал на ГТРК «Саратов». С конца 2016 г. был корреспондентом программы «Чрезвычайное происшествие» на НТВ.