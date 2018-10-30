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Клинтон может принять участие в следующих выборах президента США

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Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон допустила свое участие в следующих выборах президента США, которые пройдут в 2020 г. Об этом она рассказала в интервью порталу Recode.

Сначала Клинтон отрицательно ответила на вопрос, хотела бы она баллотироваться на пост президента в 2020 г. Однако журналист, которая брала интервью отметила, что Клинтон сделала паузу, отвечая на вопрос. После этого замечания Клинтон сказала, что хотела бы быть президентом, но выразила надежду, что следующим президентом США в любом случае будет демократ.

«Я думаю с надеждой, что в январе 2021 г. в Овальном кабинете будет находиться демократ, будет много работы. Я имею в виду, что мы смутили всех в мире, включая нас самих», – заявила Клинтон. По ее словам, сейчас как враги, так и сторонники США не имеют представления, что страна поддерживает и что считает важным. Клинтон отметила, что не хочет думать о президентских выборах, пока не пройдут промежуточные выборы в конгресс США в ноябре. «Я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы обеспечить демократию в Белом доме в январе 2021 г.», – заключила Клинтон.

Клинтон – член демократической партии США. С 2001 по 2009 г. она была сенатором от штата Нью-Йорк. Потом до 2013 г. занимала должность госсекретаря. Клинтон могла принять участие в выборах президента в США 2008 г., однако на праймериз проиграла Бараку Обаме, который впоследствии выиграл выборы. В 2016 г. Клинтон выдвигалась на пост президента США, но проиграла республиканцу Дональду Трампу. Сейчас Клинтон 71 год.

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Политика
Новости

Во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» затонул плавучий док

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На судоремонтном заводе в Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя завода. По его словам, инцидент случился из-за перебоя в подаче электроэнергии, что привело к нештатному заполнению цистерн плавдока, из-за чего он резко ушел под воду.

В результате происшествия пострадало четверо рабочих, которые при затоплении оказались в воде и получили переохлаждение, сказал начальник пресс-службы центра судоремонта «Звездочка» (исполнитель контракта на ремонт крейсера) Евгений Гладышев. Он отметил, что сейчас им оказывают медицинскую помощь. Один из пострадавших госпитализирован с травмой брюшной полости, уточняет ТАСС.

Сам «Адмирал Кузнецов» не пострадал, по данным «РИА Новости». Авианосец буксируют к штатному причалу для продолжения плановых ремонтных работ.

«Адмирал Кузнецов» – крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ России. Он вошел в состав Северного флота в начале 1991 г. Судно может нести до 50 самолетов и вертолетов, также вооружен противокорабельными и зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими установками. «Адмирал Кузнецов» проходил плановый доковый ремонт с сентября.

Авианосцу «Адмирал Кузнецов» требуется ремонт

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Стиль жизни
Новости

Футбольный клуб «Реал» уволил главного тренера

Ведомости
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Совет директоров футбольного клуба «Реал» принял решение о прекращении контракта с главным тренером Хуленом Лопетеги. Об этом говорится на сайте «Реала».

«Это решение, принятое с максимальной ответственностью, сделано для поворота в судьбе команды в то время, когда все цели этого сезона все еще достижимы», – говорится в заявлении. Совет директоров считает, что есть большое несоответствие между качеством состава «Реала» и результатами команды, уточняется там же.

Клуб выразил благодарность Лопетеги и пожелал ему «всего наилучшего» в будущей карьере. Пока исполняющим обязанности главного тренера назначен Сантьяго Солари, который тренировал резервную команду «Реала».

Лопетеги был назначен главным тренером «Реала» летом 2018 г. До этого он с 2016 г. тренировал сборную Испании. Под его руководством команда выиграла отборочный турнир к ЧМ-2018.

На данный момент «Реал» занимает 9-е место по итогам 10 туров в чемпионате Испании. В воскресенье команда со счетом 1:5 проиграла «Барселоне», которая пока лидирует в турнире. В прошлом сезоне чемпионом страны была «Барселона», в позапрошлом – «Реал».

В июле «Реал» покинул португальский футболист Криштиану Роналду, игравший в клубе почти десять лет. Он перешел в итальянский «Ювентус».

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Экономика
Новости

Силуанов рассказал о напряжении в обществе из-за разницы доходов

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Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов считает, что в обществе есть напряжение из-за разницы доходов. Об этом он рассказал в интервью в программе «Познер» на «Первом канале».

Россия близка к тому, чтобы впервые в современной истории стать мировым лидером по неравенству благосостояния, на долю 10% самых обеспеченных людей в России приходится 82% богатства страны, процитировал ведущий программы Владимир Познер доклад Сredit Suisse. После этого он спросил министра, собирается ли правительство делать что-то с тем, что в России большой разрыв в уровне доходов населения. Познер отметил, что большой разрыв доходов населения представляет социальную опасность. «Нельзя не согласиться с тем, что разница в уровне доходов, конечно, создает напряжение в обществе», – ответил Силуанов.

Он также рассказал, что часто поступают два предложения: повысить налог на богатых и ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов. Насчет первой идеи Силуанов сказал: «На самом деле, мы это сделали. Повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и т.д.». Богатые люди могут вывести деньги из страны, к тому же, подоходный налог в 13% «устоялся», прокомментировал второе предложение министр. По его словам, менять законодательство, «которые мы договорились не трогать ближайшие шесть лет, было бы неправильно».

Силуанов отметил, что надо повышать зарплаты и пенсии и напомнил, что по статистике самый маленький доход в России у молодых людей, имеющих одного или двух детей: «Им надо помогать больше всего». После этого Познер заметил: «Речь идет не брать деньги очень богатых, а чтобы были доходы у тех, кто победнее». На что вице-премьер ответил: «И так и так».

Все работающие россияне платят налог в 13% от дохода вне зависимости от его размера. При этом налог на имущество физических лиц имеет дифференциацию: ставка зависит от стоимости недвижимости. Кроме этого, повышенный налог есть у автомобилей, чья стоимость превышает 3 млн руб.

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Авто
Новости

Audi отзовет в России более 6000 автомобилей

Ведомости
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Официальный представитель Audi в России («Фольксваген Груп Рус») объявил об отзыве более 6000 автомобилей. Об этом говорится в сообщении Ростандарта.

Под отзыв попало 6687 автомобилей марок A4, А5, А6 и Q6, которые были проданы с 2012 по 2017 гг., уточняется в сообщении. Причина – возможное проникновение влаги в электронные компоненты, что может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев.

В конце 2017 г. Audi объявила об отзыве почти 2000 автомобилей на российском рынке из-за возможного отказа дополнительного нагревательного элемента климатической установки. Тогда под отзыв попали Audi A4, A5 и Q5.

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Бизнес
Новости

В Стамбуле открыли крупнейший в Турции аэропорт

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии открытия нового аэропорта в Стамбуле, передает турецкое информагентство «Анадолу». Новому транспортному хабу присвоено название «Аэропорт Стамбула». Как отмечает Reuters со ссылкой на заявления официальных лиц, аэропорт станет одним из самых загруженных в мире. В ближайшие месяцы аэропорт будет принимать только несколько местных рейсов, а также рейсы из Азербайджана и северного Кипра. С января он заработает в полную силу.

По словам Эрдогана, после открытия первой очереди аэропорт сможет ежегодно обслуживать до 90 млн пассажиров, после реализации всех этапов проекта — до 150 млн. «При необходимости этот показатель будет доведен до 200 млн пассажиров», — отметил Эрдоган на церемонии открытия. Президент рассчитывает, что «потоки авиасообщения между континентами изменятся, так как Стамбул станет крупным транзитным центром». Эрдоган также рассказал, что после полного ввода (в 2028 г.) в эксплуатацию нового аэропорта расположенный в Стамбуле международный аэропорт имени Ататюрка перестанет принимать коммерческие рейсы.

В ближайшие десять лет аэропорт продолжит расширяться, добавил Эрдоган. «Объем инвестиций, направленных на строительство аэропорта Стамбула, достиг 10,247 млрд евро. Доходы государства от деятельности нового аэропорта достигнут 32,4 млрд евро», — рассчитывает глава государства.

Общая площадь территории аэропорта составит 76,5 млн кв. м. Строительство первой очереди длилось 42 месяца. На первом этапе в ближайшее время будут введены в эксплуатацию две взлетно-посадочные полосы, а также терминал площадью 1,4 млн кв. м, диспетчерская вышка и вспомогательные здания. Ожидается, что всего в аэропорту будет занято около 200 000 специалистов. Согласно проекту, новый аэропорт будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 самолетов, открытую и закрытую парковки на 70 000 автомобилей.

По данным Международного совета аэропортов (Airports Council International) за 2017 г., самым загруженным аэропортом мира сейчас является аэропорт Хартсфилд-Джексон (США, Атланта). В 2017 г. пассажиропоток в Хартсфилд-Джексоне составил 103,9 млн пассажиров. Это единственный аэропорт мира, пассажиропоток которого превышает 100 млн пассажиров. На втором месте — аэропорт Шоуду (Китай, Пекин) с 95,7 млн пассажиров, на третьем месте — аэропорт Дубай (ОАЭ) с 88,2 млн пассажиров.

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Новости

FATF призвала к срочному регулированию криптовалют для борьбы с отмыванием денег

Ведомости
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Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла изменения в свои рекомендации и понятийный аппарат, чтобы добавить разъяснения по «виртуальным активам», указано на сайте FATF. Под такими активами FATF подразумевает цифровые ценности, которые можно продавать или передавать в цифровом виде, а также использовать как средство оплаты или инвестиций. Виртуальные активы – это не фиатные классические деньги, уточняет FATF, но точные требования к ним еще будут уточняться.

FATF предупреждает о срочной необходимости для всех стран принять скоординированные меры по предотвращению использования виртуальных активов в преступных целях и в целях терроризма. Страны должны предпринять меры для борьбы со злоупотреблениями этими активами, пишет FATF. Они должны лицензировать и контролировать особых «провайдеров виртуальных активов», в том числе, для проведения ICO. Провайдеры, в свою очередь, должны проверять своих клиентов.

В России Госдума уже приняла в первом чтении три законопроекта о регулировании рынка криптовалют. Ко второму чтению депутаты подготовили поправки. Само понятие цифровых финансовых активов (или цифровых прав) планируется закрепить в Гражданском кодексе: это права, которые удостоверяются электронными данными, например цифровым кодом, в децентрализованной информационной системе.

Кроме того, депутаты готовы разрешить российским непубличным компаниям – акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью – удостоверять права участия в капитале с помощью цифровых финансовых активов. Нужен правовой механизм, который позволит привлекать деньги в России, выпуская такие активы, объяснял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Финансы
Новости

«Интерфакс» узнал о планах Минфина переименовать ВЭБ

Ведомости
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Министерство финансов разработало законопроект о переименовании Внешэкономбанка (ВЭБ), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с текстом документа. Ведомство предлагает новое название – госкорпорация развития «ВЭБ.РФ». Сейчас полное название ВЭБа – госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Авторы законопроекта считают, что новое название лучше будет отражать актуальную роль госкорпорации, в частности в управлении другими институтами развития. Переименование не является реорганизацией. Сколько будет стоить переименование ВЭБа, «Интерфакс» не сообщает.

«Ведомости» направили запрос в Минфин с просьбой прокомментировать данную информацию.

В 2006–2007 гг. чиновники обсуждали возможность отказаться от слова «банк» в названии, но тогда решение об этом принято не было. Нынешнее название ВЭБа не отвечает поставленным перед госкорпорацией задачам, утверждается в пояснительной записке к законопроекту. «Национальный институт развития должен заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, включая экспертизу экономических и социальных эффектов, проработку новых механизмов реализации социально значимых проектов на принципах возвратного финансирования», – отмечается в документе. В законопроекте также говорится, что за ВЭБом закрепляется новая функция – координация и организация деятельности институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития.

В законопроекте говорится, что за ВЭБом закрепляется новая функция – координация и организация деятельности институтов развития по вопросам обеспечения долгосрочного социально-экономического развития. Также ВЭБ в будущем будет выступать получателем субсидий из госбюджета для оказания поддержки институтам развития, при этом госкорпорация будет выполнять функции агента правительства. «ВЭБ.РФ» обеспечит «горизонтальную» координацию действующих институтов развития, в том числе за счет применения платформенных решений», – говорится в пояснительной записке.

Ранее по аналогичной схеме Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) было переименовано в «Дом.рф» и получило статус единого института развития в жилищной сфере.

В мае Внешэкономбанк возглавил Игорь Шувалов, который в течение 10 лет до этого был первым вице-премьером.

Выбор редактора
Технологии
Новости

The Telegraph сообщила о планах Twitter убрать кнопку «нравится»

Ведомости
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Twitter собирается отказаться от кнопки «нравится», пишет газета The Telegraph со ссылкой на заявление основателя компании Джека Дорси. Издание не уточняет, на каком именно мероприятии Дорси выступил с таким заявлением. «Дорси во время одного из мероприятий в Twitter на прошлой неделе заявил, что он не был поклонником кнопки в виде сердечка и что в скором времени от нее откажутся», — пишет газета.

По мнению The Telegraph, это будет радикальный шаг, направленный на улучшение качества общения в соцсети.

Издание отмечает, что кнопка «нравится» в 2015 г. заменила кнопку «избранное». Последняя позволяла имела форму звездочки и позволяла пользователям добавлять записи в закладки. В марте этого года Twitter добавил отдельную функцию «закладки».

В свою очередь в пресс-службе Twitter подтвердили информацию о том, что планы компании по улучшению сервиса могут затронуть кнопку «нравится», однако эти планы находятся на ранней стадии обсуждения.

По итогам II квартала текущего года Twitter зафиксировал снижение числа активных пользователей на 1 млн — до 335 млн человек в месяц. Большая часть спада приходится на США, говорится в отчете Twitter. Основная причина снижения заключается в том, что соцсеть продолжает удалять поддельные аккаунты, а также аккаунты тех, кто рассылает спам, писал ранее Bloomberg.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Великобритания первой из развитых стран введет налог на цифровые услуги

Ведомости
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Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд объявил в понедельник, что страна в 2020 г. введет налог с продаж цифровых услуг. Она будет первой среди развитых стран, которая обложит специальным налогом цифровые услуги, продаваемые такими технологическими гигантами, как Alphabet, Facebook, Apple и другие.

Налог в Великобритании будет взиматься, когда компания получает в сумме от 500 млн фунтов ($640 млн) глобальной выручки в год, пояснил Хэммонд. Министерство ожидает, что будет получать 400 млн фунтов ($512 млн) такого налога в год.

Введение подобных налогов рассматривает не менее десятка стран. Президент Франции Эммануэль Макрон призывает найти общеевропейское решение для увеличения налогообложения транснациональных технологических компаний, которые часто платят очень небольшие суммы в бюджеты стран своего цифрового присутствия. Когда в прошлом году стало известно, что Facebook заплатила в Великобритании всего 7,4 млн фунтов налога, на компанию обрушились все политики независимо от партийной принадлежности. Член парламента от лейбористов Маргарет Ходж, ведущая кампанию за «ответственную уплату налогов», назвала действия Facebook «абсолютно возмутительными».

«Неприемлемо и нечестно, что цифровые платформы могут генерировать в Великобритании значительную стоимость и не платить здесь налоги с этого бизнеса», – заявил в понедельник Хэммонд, представляя в парламенте проект бюджета.

Бизнес
Новости

Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» летать за границу

Ведомости
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Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» выполнять международные рейсы с 5 ноября, сообщается на сайте ведомства.

Решение принято на основании выявленных за компанией нарушений, в числе которых — «недостоверные сведения о выполнении директив летной годности на самолете Boeing 737-800 и его дальнейшая эксплуатация без технического обслуживания», а также «неустранение в установленные сроки выявленных на воздушных судах неисправностей».

«Проблемы в области поддержания летной годности воздушных судов стали причинами длительных и многочисленных задержек рейсов», — указывает Росавиация. Межведомственная рабочая группа по международным чартерам в течение года была вынуждена сокращать полеты «Якутии». В сентябре задержки достигли почти 20%.

На регулярные международные направления до следующего года «Якутия» реализовала немногим более 450 билетов. Пассажиры получат за них назад деньги.

Для исправления ситуации основной акционер авиакомпании в лице министерства имущественных и земельных отношений Якутии в октябре сменил гендиректора. Новый руководитель компании Владимир Горбунов уволил из авиакомпании коммерческого директора и начальника отдела перевозок. В ближайшее время планируется увольнение замгендиректора и специалистов, отвечающих за техническое состояние авиасудов.

«Якутия» сосредоточится на полетах внутри республики и на межрегиональных перевозках в дальневосточном регионе, а также на внутренних дальнемагистральных перевозках, связывающих центральную часть России с Якутией и некоторыми городами Дальневосточного федерального округа.

9 октября самолет авиакомпании с пятью членами экипажа и 91 пассажиром на борту выкатился на ремонтируемый участок ВВП аэропорта «Якутск» с подломом основных стоек шасси. Пятеро человек обратились за медицинской помощью. Выяснилось, что SSJ100 эксплуатировался с неисправным реверсом одного двигателя. Росавиация поставила вопрос об ограничении сертификата эксплуатанта «Якутии». После происшедшего было возбуждено уголовное дело.

Самолеты «Якутии» за последние месяцы совершали чартерные полеты по международным направлениям в Болгарию, Грецию, Италию, Чехию, Турцию, Китай, Южную Корею и Японию.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

Бизнес
Новости

ФАС увидела улучшение ситуации с ценами на бензин на оптовом рынке

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) надеется, что в ближайшее время оптовые цены на топливо стабилизируются и правительству не нужно будет вводить заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов. Об этом ТАСС заявил руководитель управления по топливно-энергетическому комплексу службы Дмитрий Махонин.

«Ситуация для бензинов комфортная, НПЗ выходят из ремонтов, [происходит] снижение спроса в связи с окончанием летнего сезона. Рынок должен стабилизироваться», — пояснил Махонин, признав, что последние недели наблюдался рост оптовых цен на топливо. По его словам, был зафиксирован наиболее сильный рост цен на дизельное топливо. Его стоимость поднялась до пиковых значений июня.

Махонин надеется, что до принятия правительством решения о введении заградительных пошлин на нефть и нефтепродукты «не дойдет».

В понедельник, 29 октября, премьер Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для стабилизации цен на рынке топлива. Он поручил Минэнерго в ближайшие дни провести консультации с российскими нефтяными компаниями и принять ряд мер для сдерживания роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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