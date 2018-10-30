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Клинтон может принять участие в следующих выборах президента США

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон допустила свое участие в следующих выборах президента США, которые пройдут в 2020 г. Об этом она рассказала в интервью порталу Recode.

Сначала Клинтон отрицательно ответила на вопрос, хотела бы она баллотироваться на пост президента в 2020 г. Однако журналист, которая брала интервью отметила, что Клинтон сделала паузу, отвечая на вопрос. После этого замечания Клинтон сказала, что хотела бы быть президентом, но выразила надежду, что следующим президентом США в любом случае будет демократ.

«Я думаю с надеждой, что в январе 2021 г. в Овальном кабинете будет находиться демократ, будет много работы. Я имею в виду, что мы смутили всех в мире, включая нас самих», – заявила Клинтон. По ее словам, сейчас как враги, так и сторонники США не имеют представления, что страна поддерживает и что считает важным. Клинтон отметила, что не хочет думать о президентских выборах, пока не пройдут промежуточные выборы в конгресс США в ноябре. «Я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы обеспечить демократию в Белом доме в январе 2021 г.», – заключила Клинтон.

Клинтон – член демократической партии США. С 2001 по 2009 г. она была сенатором от штата Нью-Йорк. Потом до 2013 г. занимала должность госсекретаря. Клинтон могла принять участие в выборах президента в США 2008 г., однако на праймериз проиграла Бараку Обаме, который впоследствии выиграл выборы. В 2016 г. Клинтон выдвигалась на пост президента США, но проиграла республиканцу Дональду Трампу. Сейчас Клинтон 71 год.

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