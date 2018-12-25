Политика

Новости

Суд в Токио освободил соратника Карлоса Гона под залог

Окружной суд Токио отпустил под залог бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли, задержанного одновременно с Карлосом Гоном, передает Reuters.

Сумма залога составила 70 млн иен (более $635 000). Обвинение может обжаловать решение суда.

Этот же суд 23 декабря продлил на 10 дней содержание под стражей Гона, бывшего председателя совета директоров Nissan. Такое решение последовало за новыми обвинениями в его адрес, а именно в нарушении доверия. По данным прокуратуры, он, возглавляя Nissan, мог списать на компанию свои личные потери от финансовых операций на $16,5 млн.

20 декабря окружной суд Токио отклонил запрос о продлении срока содержания Гона под стражей. Это давало основание полагать, что он будет освобожден под залог.

Обоих топ-менеджеров Nissan задержали 19 ноября в Токио. Гона обвинили в занижении размера своего вознаграждения на $44 млн в течение пяти лет в отчетности для Токийской фондовой биржи, а Келли – в помощи ему.

19 декабря жена Келли Донна выпустила видеообращение, в котором заявила, что обвинения против него ошибочны и что «это стало частью захвата власти в Nissan несколькими топ-менеджерами под руководством исполнительного директора Хирото Сайкава». Келли и Гон полностью убеждены, что не нарушали закон, подчеркнула она.

Трехразовое питание и 8 часов сна. Как отбывает арест Карлос Гон