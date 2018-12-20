Карлос Гон может выйти на свободу под залог

Карлоса Гона могут выпустить под залог Eugene Hoshiko / AP

Окружной суд Токио в четверг отклонил запрос прокуратуры о продлении срока ареста экс-председателя совета директоров Nissan Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров компании Грега Келли. Это повышает вероятность того, что они будут выпущены под залог до Рождества, пишет Financial Times (FT). Японская прокуратура немедленно подала апелляцию на решение суда.

Гон и Келли были задержаны 19 ноября в Токио. Бывшего гендиректора Nissan (Гон занимал этот пост до 2017 г., а затем передал полномочия Хирото Сайкаве) обвиняют в том, что в документах для Токийской фондовой биржи он занижал размер своего вознаграждения на $44 млн в течение пяти лет по 2015 г., а Келли предположительно помогал ему в этом. Кроме того, Гон подозревается в использовании средств компании в личных целях. Оба они были выведены из состава совета директоров Nissan, а Гон также потерял пост председателя совета директоров.

Гон до сих пор настаивает на своей невиновности, пишет FT со ссылкой на знакомого с ситуацией человека, а адвокат Келли недавно выразил уверенность в том, что его клиент будет признан невиновным.

Японская прокуратура в четверг хотела продлить срок их задержания еще на 10 дней на основе информации о том, что Гон мог занижать размер своего вознаграждения и в 2015-2018 гг. — на $38 млн. Но суд отказался это делать. Это «довольно редкое» решение, ведь обычно японский суд не выпускает задержанных под залог, если они не признали свою вину, отметил The Wall Street Journal занимающийся этим делом юрист и бывший прокурор Йодзи Отиаи. По его словам, суд мог руководствоваться тем, что новые обвинения касаются иного периода времени, но по сути повторяют прежние.

Решение суда было принято на следующий день после того, как WSJ обнародовала видеообращение жены Грега Келли Донны. В нем она призвала японскую прокуратуру отпустить ее супруга и назвала его жертвой заговора топ-менеджеров Nissan, направленного на захват власти в компании. По ее словам, Келли не должен был лично присутствовать на заседании совета директоров Nissan в Токио, но японский коллега убедил его полететь туда. «Грегу [Келли] были предъявлены ошибочные обвинения, и это стало частью захвата власти в Nissan несколькими ее топ-менеджерами под руководством исполнительного директора Хирото Сайкавы», — заявила она.

Кроме того, Келли сообщила, что в первую неделю декабря ее муж должен был перенести операцию на спине из-за заболевания позвоночника и что в тюрьме его состояние ухудшилось. Японские прокуроры утверждают, что он получает хороший уход.

Ранее WSJ сообщала, что до своего ареста Гон планировал провести на заседании совета директор голосование о снятии Сайкавы с поста гендиректора. Также FT писала, что Гон хотел провести слияние Renault и Nissan, но совет директоров японской компании был против и искал способы помешать этому. В понедельник Nissan не смог выбрать нового председателя совета директоров, поэтому руководство компанией в кризисной ситуации возложено на Сайкаву. В среду Bloomberg сообщил, что компания отклонила просьбу Renault, которой принадлежит 43% акций Nissan, провести внеочередное собрание акционеров с целью обсудить изменение состава совета директоров.

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