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Минобороны по команде Путина испытало гиперзвуковой комплекс «Авангард»

Минобороны по поручению президента, верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина провело испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Команду приступить к испытаниям отдал Путин, приехавший для этого в Национальный центр управления обороной. «Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае», – говорится в сообщении. Крылатый блок «Авангарда» на гиперзвуковой скорости поразил условную цель на полигоне.

Программа испытаний успешно выполнена, что позволяет поставить комплекс «Авангард» на вооружение ракетных войск, уточнила пресс-служба. Благодаря возможности маневрирования ракета способна обойти все существующие и перспективные системы противоракетной и противовоздушной обороны, подчеркнули в Кремле.

Путин впервые рассказал о серийном производстве новейшего комплекса «Авангард» 1 марта, выступая с посланием перед Федеральным собранием. «Уверяю вас, все это есть в наличии и хорошо работает», – комментировал он статус производства нового оружия. Система, по словам президента, может перемещаться в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Ее крылатый блок летит в условиях плазмообразования. «Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надежно управляется», – отмечал Путин.

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев подчеркивал, что «Авангард» станет эффективным ответом на развертывание американской ПРО.

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