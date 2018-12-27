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Пономарев сообщил об отказе его движению в президентском гранте впервые за восемь лет

Движение «За права человека» впервые за восемь лет не получило на 2019 г. президентский грант, рассказал его лидер Лев Пономарев в эфире «Эха Москвы».

На вопрос, сколько на его работу нужно денег в год, Пономарев ответил, что получил 15 млн руб. в 2018 г. Он подчеркнул, что финансирует президентскими грантами две организации – само движение и организацию, которая была отделена для помощи заключенным – Фонд защиты прав заключенных.

Пономареву задали вопрос, прекращает ли «За права человека» существование из-за отсутствия гранта, и он сказал: «На самом деле ситуация такая, что надо прекращать». В то же время он добавил, что ищет «нерегулярные деньги»: «Ищу какие-то поддержки, кто-то мне что-то обещал». Назвать частных инвесторов он отказался.

77-летнего Пономарева 5 декабря арестовали на 25 суток за репост записи о несогласованной акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Позже срок ареста сократили до 16 суток.

11 декабря прошла встреча членов Совета по правам человека (СПЧ) с Владимиром Путиным, на котором внимание президента обратили на заключение Пономарева. Глава государства отметил, что дело связано с призывами к несанкционированным митингам. «Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события как в Париже, где разбирают брусчатку?!» – подчеркнул Путин.

Спустя неделю «За права человека» осообщил о том, что Минюст уведомил его о внеплановой проверке. Пономарев указал на то, что его фамилия неоднократно упоминалась на встрече СПЧ с Путиным. «Если приглядеться к ответам Путина, он либо был на стороне действий власти, либо иногда проявлял некоторую нерешительность и говорил что-то вроде «надо разобраться», – отметил он, добавив, что проверка «должна снять эту нерешительность в словах президента» и что ее результат предсказуем.