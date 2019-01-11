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«Росбалт» сообщил о похищении в Москве фигуранта дела об убийстве Вороненкова

В Москве похитили фигуранта дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Юрия Василенко, которого называют украинским криминальным авторитетом. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники.

По словам одного из них, Василенко проживал в Москве нелегально − по паспорту на фамилию Антоненко − и вел практически подпольный образ жизни. Он арендовал большую квартиру в районе метро «Алексеевская», из которой ходил в ресторан «Базилик», где у него был «своеобразный офис» и где он проводил встречи, рассказал собеседник издания.

Как рассказали источники «Росбалта», несколько раз его настойчиво вызывал на беседу «крупный представитель российской мафии», но Василенко боялся ехать. 10 января, по данным издания, в «Базилик» пришла группа мужчин, которая потребовала от Василенко проехать с ними. На улице тот неожиданно оттолкнул злоумышленников и попытался убежать, те открыли стрельбу. Василенко получил ранения, группа мужчин бросила его в багажник и скрылась.

Шансы, что Василенко жив, невелики, подчеркнул источник «Росбалта».

По данным издания, было возбуждено уголовное дело. В его рамках прошли обыски, в том числе в квартире, которую арендовал Василенко. В ней, по словам источника «Росбалта», обнаружили «целый арсенал оружия», в том числе снайперские винтовки и взрывчатые вещества.

Экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в Киеве в марте 2017 г. В октябре того же года генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что заказчиком был Юрий Тюрин (его называют авторитетным бизнесменом), состоявший ранее в гражданском браке с Марией Максаковой, женой Вороненкова, а одним из соучастников − Василенко. Источники «Коммерсанта» в Генпрокуратуре Украины говорили, что следствие называет Василенко руководителем группы киллеров. Тюрин отвергал причастность к убийству.