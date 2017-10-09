Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова

Вороненков был убит 23 марта 2017 г. в центре Киева у отеля «Премьер-палас» Петр Сивков/ТАСС

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убийство бывшего депутата Госдумы России Вороненкова заказал Владимир Тюрин – бывший гражданский муж вдовы парламентария Марии Максаковой. Следствию также удалось установить организаторов и исполнителей преступления.

«Фактическим заказчиком убийства, по информации главного управления разведки министерства обороны Украины, подтвержденной следствием столичной прокуратуры, был подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой (вдовы Вороненко)», – заявил генпрокурор (цитата по «Интерфаксу»).

Луценко уточнил, что причиной убийства Вороненкова стали показания, которые он дал по событиям 2013–2014 гг. Этих показаний в международных судах опасались в Москве, утверждает генпрокурор. Однако он отметил, что у заказчика присутствовали и личные мотивы. «Восемь лет тому назад он был гражданским мужем Максаковой, которая, как известно, на момент убийства была женой г-на Вороненкова», – сказал Луценко, уточнив, что в отношении Тюрина будет направлен запрос в Россию об экстрадиции.

Вороненков был убит 23 марта 2017 г. в центре Киева у отеля «Премьер-палас». Киллер застрелил экс-депутата и ранил его охранника, но в ходе перестрелки последний успел ранить и убийцу, который затем скончался в больнице.

Власти Украины обвинили в убийстве экс-депутата Вороненкова российские спецслужбы. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял, что киллер Вороненкова был завербован российскими спецслужбами и внедрен в украинские силовые структуры в 2014 г. В Кремле называли «абсурдом» заявления об убийстве бывшего парламентария агентом российских спецслужб.

В декабре 2016 г. Вороненков уехал из России в Киев и там дал показания украинским следователям по делу о государственной измене бывшего президента Украины Януковича. Он сообщил украинской генпрокуратуре об участии России и ведущих отечественных политиков в событиях на Украине весной 2014 г. и планах присоединения Крыма.

В России Вороненков обвинялся в незаконной продаже здания в Москве по заниженной цене. 3 марта 2017 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал его и объявил в международный розыск, а потерпевший по его делу предприниматель Отари Кобахидзе заявил, что бывший депутат получил $2 млн за эту незаконную сделку.