Максакова считает версию генпрокуратуры Украины об убийстве мужа «невероятной»

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова шокирована выводами генпрокуратуры Украины о заказчике убийства ее мужа.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убийство Вороненкова заказал Владимир Тюрин – бывший гражданский муж вдовы Максаковой. Луценко называет Тюрина «подконтрольным ФСБ России криминальным авторитетом».

Пономарев заявил, что Максакова регулярно общалась с Тюриным. «Следует подчеркнуть, что у г-на Тюрина не было прямого мотива заказывать это убийство, и с самого начала, когда эта версия рассматривалась, Маша [Мария Максакова] считала ее невероятной, потому что она с ним регулярно общается, он отец двух ее детей, эти дети живут с ним. И для нее эти выводы – это шок и личная трагедия», – сказал Пономарев на совместном брифинге с Луценко.

При этом Пономарев отметил, что следствие было не ангажированным, отметив, что и он сам, и Максакова доверяют его результатам.