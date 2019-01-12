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Бравшая интервью у Путина телеведущая покинет NBC с $30 млн отступных

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Телеведущая Мегин Келли и NBC News согласовали условия ее увольнения, сообщает американский телеканал. «Стороны решили свои разногласия, и Мегин Келли больше не является сотрудником NBC», – говорится в официальном заявлении компании.

По данным источника NBC, Келли получит выплату в размере $30 млн. Эта сумма представляет собой остаток от ее трехлетнего контракта на $69 млн.

В октябре 2018 г. стало известно, что NBC решил расстаться с Келли в связи с ее комментариями в авторском шоу. В эфире своей передачи Келли заявила, что белый гражданин США не может на хэллоуин использовать черный грим, не оказавшись объектом критики. С аналогичными проблемами, по ее мнению, столкнутся и афроамериканцы. Позже Келли извинилась в прямом эфире за свои слова.

В июне 2017 г. Келли была модератором на Петербургском международном экономическом форуме. Телеведущая общалась с президентом России Владимиром Путиным – как на пленарном заседании, так и за пределами форума в формате интервью. Второй раз интервью у российского президента она брала весной 2018 г., после того как Путин презентовал Федеральному собранию новейшее отечественное вооружение.

Высказывания Путина на ПМЭФ-2017

Политика
Новости

СМИ сообщили об обстреле машины начальника центра «Э» Ингушетии

Ведомости
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Неизвестные совершили покушение на начальника Центра противодействия экстремизму (центр «Э») по Республике Ингушетии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Покушение было совершено на федеральной трассе в нескольких километрах от пограничного поста между Ингушетией и Чечней, рассказал собеседник агентства: въехавший в Ингушетию автомобиль начальника центра «Э» догнала «Лада Гранта», из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата.

По словам источника, руководитель центра «Э» не пострадал, но ранения получили трое находившихся в машине полицейских. Они переведены в реанимационное отделение ингушской республиканской клинической больницы, их состояние врачи оценивают как тяжелое, отметил собеседник.

Согласно информации на сайте регионального МВД, начальником центра «Э» в республике является Ибрагим Эльджаркиев.

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Политика
Новости

Трамп пригласил демократов на новые переговоры по шатдауну

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Президент США Дональд Трамп вновь пригласил представителей демократической партии для обсуждения проекта бюджета, из-за споров вокруг которого американское правительство частично не работает уже 22 дня. На предыдущей встрече три дня назад политическим оппонентам не удалось договориться.

Шатдаун начался 22 декабря после того, как демократы отказались поддержать проект бюджета, предполагающий выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

«Демократам следует вернуться в Вашингтон и работать для завершения шатдауна и в то же время положить конец ужасному гуманитарному кризису на южной границе. Я жду вас в Белом доме», – написал Трамп на своей странице в Twitter.

В среду Трамп встречался с лидерами демократов в сенате и палате представителей. После того как они подтвердили президенту, что не намерены согласовывать выделение денег на возведение стены, Трамп прервал встречу, позже назвав ее пустой тратой времени.

Нынешняя приостановка работы правительства США из-за отсутствия финансирования стала самой длительной в истории страны. До сих пор не функционирует примерно четверть федеральных госорганов, 800 000 чиновников остаются в вынужденном отпуске без сохранения зарплаты. Из-за шатдауна Трамп отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе.

Бизнес
Новости

Huawei уволила арестованного в Польше топ-менеджера

Ведомости
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Китайская телекоммуникационная компания Huawei уволила своего сотрудника Ван Вэйцзина, арестованного в Польше по подозрению в шпионаже, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

«Его предполагаемые действия не имеют отношения к компании», – говорится в заявлении Huawei. В компании отмечают, что произошедший инцидент негативно повлиял на репутацию компании и что, согласно правилам трудового кодекса, она расторгла договор с сотрудником.

Ранее спецслужбы Польши сообщили о задержании одного из директоров польского отдела Huawei, гражданина Китая. Вместе с ним был задержан высокопоставленный сотрудник Агентства внутренней безопасности Польши, гражданин этой страны. Обоих подозревают в шпионаже в пользу КНР. Суд арестовал подозреваемых на три месяца. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

В декабре в Канаде по запросу властей США задержали Мэн Ваньчжоу, финансового директора Huawei. В США ей предъявили обвинения в нарушении режима санкций в отношении Ирана. Позднее Ваньчжоу отпустили из-по стражи под залог в $7,5 млн.

Политика
Новости

Взрыв в Париже унес жизни двух человек

Ведомости
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Жертвами взрыва в центре Парижа стали двое пожарных, еще почти 50 человек получили ранения разной степени тяжести, сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные французских властей.

Ранее министр внутренних дел Кристоф Кастанер также сообщал журналистам о двух погибших гражданских лицах. Однако позже он поправил себя, уточнив на своей странице в Twitter, что погибли двое пожарных, 10 человек находятся в критическом состоянии, включая одного пожарного, еще 37 человек получили менее серьезные травмы.

Взрыв произошел около 9.00 по местному времени в пекарне на ул. Тревиз в одном из центральных округов Парижа. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Кастанер отметил, что взрыв произошел в то время, когда пожарные искали место утечки газа.

На место происшествия вместе с руководителем МВД прибыл премьер Франции Эдуар Филипп.

Взрыв нанес значительный урон пятиэтажному зданию, где располагалось заведение, а также выбил стекла в соседних домах и повредил находящиеся рядом автомобили. На месте происшествия работают около 200 пожарных и 100 полицейских. В МВД заявили, что ситуация находится под контролем.

Экономика
Новости

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%

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Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По словам Вострикова, потребители увидят изменение ценников на прилавках только через один-два месяца, поскольку переговоры об изменении цен занимают минимум 30 дней, а перед новым годом у многих ритейлеров есть мораторий на прием новых прейскурантов от поставщиков. «В результате потребители увидят изменение цен на полках в феврале-марте, – прогнозирует Востриков. – Мы ожидаем, что в совокупности повышение цен в этот период на прилавках будет в районе 8%, может, чуть больше».

Он отметил, что повышение ставки НДС с 18 до 20% отразится не только на отпускных ценах продуктов, но и на стоимости сырья, оборудования, упаковки. «Это налог, который взимается по всей цепочке производства. Поэтому аналитики считают, что изменение НДС в результате дает от 4 до 12% повышения себестоимости», – указывает Востриков.

Среди других факторов, которые могут ускорить продовольственную инфляцию, Востриков отметил повышение стоимости коммерческих кредитов после увеличения ключевой ставки ЦБ и неопределенность относительно будущих договоренностей правительства и нефтяников о замораживании цен на топливо.

По итогам 2018 г. инфляция составила 4,3%, превысив прогнозы правительства и ЦБ. Регулятор предупреждал, что в первом полугодии 2019 г. годовая инфляция из-за повышения НДС может ускориться до 5,5–6%, а по итогам года составит 5–5,5%. Минэкономразвития ждет пиковой инфляции к концу марта 2019 г., а по итогам года – 4,3%.

Политика
Новости

Жильцов двух подъездов пострадавшего дома в Магнитогорске отселят на время работ

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На время проведения демонтажных работ в пострадавшем от взрыва доме в Магнитогорске будут отселены жители девятого и десятого подъездов, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев (его слова передал ТАСС).

«При проведении демонтажных работ, когда они перейдут в активную фазу, жителей девятого и десятого подъездов на время проведения демонтажных работ нужно будет отселить», – сказал он.

Обрушение подъезда десятиэтажки по ул. Карла Маркса произошло 31 декабря. В результате этого погибли 39 человек. По информации следствия, обрушение последовало после взрыва бытового газа. 

В доме будут демонтированы седьмой и восьмой подъезды, после этого пройдет еще одна проверка здания. Десятиэтажку разделят на два дома. «По сути, это здание – два дома, которые стоят на одном фундаменте, они абсолютно отделены друг от друга, поэтому после обрушения с шестым подъездом ничего практически и не произошло», – объяснял замруководителя Минстроя Дмитрий Волков. Всего в здании было 12 подъездов.

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Политика
Новости

В центре Парижа прогремел взрыв

Ведомости
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В одном из центральных кварталов Парижа на ул. Тревиз загорелся магазин, пожар спровоцировал мощный взрыв. Об этом сообщается на странице французской полиции в Twitter.

Как уточняет The Local, взрыв произошел в булочной. По предварительной информации, причиной произошедшего стала утечка газа, пострадали свыше 20 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Взрыв нанес значительный ущерб не только зданию, в котором находилось заведение, но и выбил стекла в соседних домах, а также повредил находящиеся рядом автомобили.

Ранее французские власти объявили, что привлекут в субботу дополнительные силы полиции для обеспечения безопасности на улицах в связи с протестными акциями «желтых жилетов».

Технологии
Новости

Ученые потеряли управление над единственным российским космическим телескопом

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Связь с единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р» частично потеряна, сообщил «РИА Новости» директор Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашев.

«Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра <…> Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может все заработать. Мы на это надеемся», – рассказал ученый.

По его словам, аппарат не работает только на прием командной информации, но продолжает передавать данные на Землю. Сейчас идут работы по восстановлению двусторонней связи, но несколько таких попыток уже закончились неудачей. Гарантийный срок существования «Спектра-Р» уже истек.

О том, что спутник не выходит на связь, накануне сообщил научный руководитель проекта «Радиоастрон», член-корреспондент РАН Юрий Ковалев. «Со вчерашнего утра наш спутник не выходит на связь. Но пока есть надежда – спутник точно жив», – написал он в Facebook. Ученый подчеркивал, что если связь восстановить не удастся, то проект придется завершить.

Работу телескопа планировали завершить в 2016 г., но затем продлили до 31 декабря 2019 г. Весной этого года планируется запуск в космос нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ».

NASA – 60 лет. Лучшие фотографии из космоса

Политика
Новости

В США побит рекорд по длительности приостановки работы правительства

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Текущая частичная приостановка работы правительства США из-за отсутствия финансирования (шатдаун) стала самой длительной в истории страны, сообщает BBC.

В субботу наступил 22-й день шатдауна. Предыдущий рекорд был установлен при президенте Билле Клинтоне, тогда в конце 1995 г. – начале 1996 г. федеральные госорганы не работали 21 день.

Правительственные ведомства не могут получить финансирование, поскольку президент США Дональд Трамп отказывается утверждать бюджет, который не предусматривает строительство стены на границе с Мексикой.

Представители демократической партии в конгрессе отказались согласовывать выделение на стену запрошенные Трампом $5,7 млрд.

До сих пор не функционирует примерно четверть федеральных госорганов, 800 000 чиновников остаются в вынужденном отпуске без сохранения зарплаты. В пятницу эти сотрудники, включая тюремных надзирателей, работников аэропортов и агентов ФБР, не получили свою первую зарплату в этом году, отмечает BBC.

Из-за шатдауна Трамп отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе.

Авто
Новости

Группа Volkswagen увеличила годовые продажи до 10,8 млн автомобилей

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Автомобилестроительная группа Volkswagen увеличила мировые продажи в 2018 г. на 0,9% до 10,83 млн автомобилей, сообщила компания. Это новый рекорд для группы. Пять брендов группы установили новые исторические максимумы продаж: Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche и Lamborghini.

В декабре мировые поставки автомобилей группы сократились на 8,4% до 916 200 автомобилей. В Китае падение составило 12,5%, в Северной Америке – 7,7%, в Западной Европе – 7,3%. На поставках сказалось введение в ЕС новой методики сертификации расхода топлива WLTP и экономическая неопределенность на крупнейших мировых рынках – в США и Китае, пояснила компания. По итогам 2018 г. группа Volkswagen увеличила продажи в Китае на 0,5% до 4,18 млн машин, в Северной Америке снизила на 2% до 956 700 машин, в Западной Европе продажи остались на том же уровне – 3,58 млн.

В Центральной и Восточной Европе поставки группы повысились на 7,1% до 797 200 шт. «Такое повышение во многом было связано с сильными результатами в России, где поставки группы компаний увеличились на 19,8% [229 800 шт.]», – говорится в сообщении. В Южной Америке концерн показал рост продаж на 13,1% до 590 000 автомобилей.

Продажи бренда легковых автомобилей Volkswagen (WV Passenger Cars) выросли за год на 0,2% до 6,25 млн автомобилей. Audi сократила продажи на 3,5% до 1,8 млн машин. Skoda увеличила на 4,4% до 1,25 млн машин, Seat – на 10,5% до 517 600 шт, Porsche – на 4% до 256 300 шт., грузовики Volkswagen (VW Commercial Vehicles) – на 0,4% до 499 700 шт. Продажи грузовиков марки MAN выросли на 19,6% (136 500 шт.), Scania – на 6,3% (96 500 шт.).

Lamborghini продала 5750 автомобилей, показав рост на 51%. Первый кроссовер марки Urus, продажи которого начались в июле, увеличил показатель марки на 1761 машину. Выросли также продажи Aventador (на 3% до 1209 шт.) и Huracan (на 5% до 2780 шт.), отчиталась компания.

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Политика
Новости

Новак: российскую делегацию в Давосе возглавит Орешкин

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Российскую делегацию на сессии Всемирного экономического форума, которая откроется в Давосе 22 января, возглавит руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак, передает «Интерфакс».

«Нас [делегацию правительства] возглавляет Максим Орешкин», − сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В пресс-службе Минэнерго уточнили, что высказывание Новака было предположением, окончательное решение примет премьер Дмитрий Медведев.

В ноябре газета Financial Times написала, что попавшим под санкции США российским бизнесмена Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и президенту ВТБ Андрею Костину «фактически отказано» в участии в Давосском форуме. Медведев заявил, что, если решение не будет пересмотрено, официальная российская делегация не поедет в Давос.

В декабре форум официально объявил, что российская делегация примет участие в саммите. Вексельберг, Костин и Дерипаска планируют его посетить. В том же месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин также может принять участие в форуме, отметив, что решений еще нет.

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