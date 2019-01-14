Политика

Новости

Трамп отклонил предложение однопартийца возобновить работу правительства

Президент США Дональд Трамп не поддержал предложение своего однопартийца сенатора от республиканской партии Линдси Грэма о временном возобновлении работы правительства, передает Reuters.

Начиная с 22 декабря часть федеральных американских госорганов не работают из-за отсутствия финансирования. Так называемый шатдаун начался из-за того, что конгресс не смог утвердить бюджет – демократы отказались поддержать проект, предполагающий выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Трамп допускал возможность введения в стране чрезвычайного положения, что позволило бы ему профинансировать строительство стены из средств Пентагона без согласования с конгрессом. В воскресенье Грэм призвал Трампа, прежде чем объявлять о режиме ЧП, на три недели возобновить работу правительства для возможности дополнительного обсуждения бюджетных расходов.

Нынешняя приостановка работы правительства США из-за отсутствия финансирования стала самой длительной в истории страны. Не функционирует примерно четверть федеральных госорганов, 800 000 чиновников остаются в вынужденном отпуске без сохранения зарплаты. Из-за шатдауна Трамп отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе.