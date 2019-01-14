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Политика
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Трамп отклонил предложение однопартийца возобновить работу правительства

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Президент США Дональд Трамп не поддержал предложение своего однопартийца сенатора от республиканской партии Линдси Грэма о временном возобновлении работы правительства, передает Reuters.

Начиная с 22 декабря часть федеральных американских госорганов не работают из-за отсутствия финансирования. Так называемый шатдаун начался из-за того, что конгресс не смог утвердить бюджет – демократы отказались поддержать проект, предполагающий выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Трамп допускал возможность введения в стране чрезвычайного положения, что позволило бы ему профинансировать строительство стены из средств Пентагона без согласования с конгрессом. В воскресенье Грэм призвал Трампа, прежде чем объявлять о режиме ЧП, на три недели возобновить работу правительства для возможности дополнительного обсуждения бюджетных расходов.

Нынешняя приостановка работы правительства США из-за отсутствия финансирования стала самой длительной в истории страны. Не функционирует примерно четверть федеральных госорганов, 800 000 чиновников остаются в вынужденном отпуске без сохранения зарплаты. Из-за шатдауна Трамп отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе.

Политика
Новости

В Киево-Печерской Лавре загорелось двухэтажное здание

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В Киево-Перчерской Лавре загорелось двухэтажное здание, относящееся к монастырскому комплексу, сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Площадь возгорания составляет 200 кв. м. Сообщение о пожаре поступило в 16.17 (17.15 мск). По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже здания, а затем распространился на крышу. На месте работает 11 единиц пожарно-спасательной техники и более 40 пожарных.

«Горит недействующее двухэтажное здание, которое предусмотрено под реконструкцию. Оно не на территории лавры, она рядом и входит в архитектурный комплекс. Крыша дома горит», – уточнила агентству УНИАН представитель ГЧС.

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Технологии
Новости

Жаров: ликвидация британского юрлица Telegram не повлияет на его блокировку в России

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Ликвидация британской компании Telegram Messenger LLP не повлияет на блокировку мессенджера в России, заявил журналистам руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Его слова передает «Интерфакс».

Именно эту компанию в июне 2017 г. Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации. Жаров пояснил, что юридическое изменение организации не влияет на исполнение или неисполнение законодательства конкретным организатором распространения информации. В данном случае – мессенджером Telegram.

Основатель Telegram Павел Дуров 19 декабря 2018 г. попросил исключить компанию Telegram Messenger LLP, существующую с 2014 г., из реестра юридических лиц Великобритании. На сайте реестра уже появилось уведомление, что в течение двух месяцев компания будет ликвидирована.

В апреле 2018 г. Telegram оказался заблокирован в России по решению суда. Компания отказалась выполнить требования ФСБ о передаче службе ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Сейчас Telegram на своем сайте сообщает пользователям, что может делиться их данными с двумя юрлицами, входящими в группу компаний Telegram. Это головная компания Telegram Group Inc. (Британские Виргинские острова) и расположенная в Дубае Telegram FZ-LLC. Та же Telegram Group Inc. фигурировала в документах для инвесторов ICO как головная компания для TON Issuer Inc., которая, в свою очередь, продавала будущую криптовалюту мессенджера – Grams. Обе эти компании отчитывались перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США о привлечении от инвесторов $1,7 млрд в двух раундах.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

Политика
Новости

Путин поручил создать всероссийского оператора по утилизации мусора

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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании всероссийского оператора системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор».

Документ опубликован на официальном интернет-портале.

Компания создается для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, управления этой системой, стимулирования инвестиционной активности в этой области и реализации национального проекта «Экология». Учредителем оператора будет Министерство природных ресурсов и экологии, говорится в документе.

Правительству России предписано до 1 января 2020 г. «обеспечить создание и функционирование единой государственной системы учета твердых коммунальных отходов, предусматривающей: интеграцию электронных моделей территориальных схем обращения с твердыми коммунальными отходами; отражение сведений об обороте твердых коммунальных отходов по каждому субъекту РФ». Региональные системы учета твердых коммунальных отходов создаются «на основе информации весового контроля, поступающей в автоматическом режиме с объектов утилизации и размещения указанных отходов, а также информации об их перемещении».

В начале декабря 2018 г. о создании такой компании писал РБК. По информации издания, интегратор региональных операторов по обращению с отходами должен получить из бюджета более 75 млрд руб. Компания будет координировать работу региональных операторов по переработке и утилизации мусора.

В России с начала 2019 г. стартовала реформа сбора бытового мусора. Она должна снизить нагрузку на окружающую среду и привести к появлению нового рынка работы с отходами, ключевыми игроками которого будут региональные операторы полного цикла мусоропереработки. Плата за вывоз отходов, которую станут получать непосредственно операторы, будет зависеть от предложенных ими тарифов (их утвердит государство). По данным Минприроды, с 2019 г. платеж за вывоз мусора вырастет не более чем на 5%, а в последующие годы рост должен быть на уровне инфляции.

К 2024 г. государство хотело бы достичь утилизации 36% твердых коммунальных отходов против нынешних 4%. По оценке Минпромторга, России необходимо около 130 мусороперерабатывающих заводов.

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Политика
Новости

В Китае вынесли смертный приговор гражданину Канады

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Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков, передает Reuters. Канадские власти обвинили КНР в произвольном применении высшей меры наказания.

«Правительство, как и все наши международные друзья и союзники, крайне обеспокоено тем, что Китай начал произвольное вынесение смертных приговоров», – заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

В понедельник Народный суд средней ступени Даляня приговорил к смертной казни канадца Роберта Ллойда Шелленберга по обвинению в контрабанде более 220 кг метамфетамина и постановил конфисковать его имущество. В ноябре суд приговорил Шелленберга к 15 годам лишения свободы, однако прокуратура сочла такое наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор.

Канадец стал первым за последние девять лет иностранцем, приговоренным в Китае к высшей мере наказания. Адвокат Шелленберга сказал Reuters, что его доверитель, скорее всего, будет подавать апелляцию.

Каких чиновников в Китае наказывают с особой строгостью

Политика
Новости

ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ

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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ, сообщает агентство Reuters. Решение поддержал 41 член исполкома ОЗХО. Теперь у стран – членов ОЗХО, среди которых Россия, есть 90 дней на то, чтобы опротестовать решение исполкома.

С просьбой внести «Новичок» в Список 1 приложения к Конвенции по запрещению химического оружия обратились США, Великобритания и Нидерланды после покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В этот список входят, например, зарин и иприт (горчичный газ) и VX. После завершения всех процедур «Новичок» станет первым веществом, внесенным в список ОЗХО с 1997 г., когда этот документ был принят.

Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в британском городке Солсбери в начале марта 2018 г. Их госпитализировали с подозрением на отравление неустановленным ядом. Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), созданным в России. Российская сторона эти обвинения отвергла, сообщив, что химическое оружие в стране было уничтожено еще в 2017 г. под контролем ОЗХО.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Авто
Новости

ФАС разрешила белорусскому автопроизводителю купить завод GM в Петербурге

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «Юнисон авто рус» о получении в собственность находящихся на российской территории основных производственных средств ООО «Дженерал моторз авто».

Речь идет о мощностях автозавода в поселке Шушары (Санкт-Петербург). Это «более 20% основных производственных средств ООО «Дженерал моторз авто», отмечает ФАС.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Юнисон авто рус» на 30% принадлежит белорусскому ООО «Юнисон авто», по 25% — у председателя набсовета «Юнисона» Алексея Ваганова и Владимира Ботвинко, 20% — у британской «Баксуорт трэдинг лимитед».

Предприятие «Юнисон» основано в 1996 г. как белорусско-британское совместное предприятие Ford Union, в 2000 г. преобразовано в СП ЗАО «Юнисон». Расположенный под Минском автозавод собирал автомобили многих марок, включая китайские седаны Zotye, легкие грузовики Kia и спецверсии фургонов на базе «Газели». Также завод собирал несколько моделей для PSA Peugeot Citroen. В 2015 г. GM подписала с «Юнисоном» соглашение о крупноузловой сборке Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe для российского рынка. Речь о передаче «Юнисону» завода GM в Шушарах шла еще в 2016 г.

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Авто
Новости

«АвтоВАЗ» частично приостановил производство из-за прорыва трубы

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«АвтоВАЗ» днем в понедельник приостановил линию конвейера ПАП B0 (производство автомобилей на платформе B0), сотрудники первой смены распущены по домам, сообщил «Интерфаксу» представитель независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонид Емшанов.

«Встал "главный" конвейер — линия ПАП B0. После обеда сотрудников распустили», — сказал Емшанов. По его словам, конвейер был приостановлен после 11.00 (10.00 мск), предположительно, из-за неполадок в цехе краски. «Одни говорят: отключили горячую воду — из-за этого не работает подогрев окраски, другие — что на "окраске" случилась авария», — пояснил Емшанов. По его информации, другие линии конвейера — СКП (сборочно-кузовное производство) и СКП Kalina — работают в штатном режиме.

«Из-за прорыва трубы магистрального водопровода временно остановлено производство в отдельных подразделениях "АвтоВАЗа", — сообщил "Ведомостям" представитель автоконцерна. — Авария будет ликвидирована в ближайшие часы». Затронула ли приостановка производства линию B0, представитель «АвтоВАЗа» не уточнил.

На линии B0 выпускаются имеющие общую платформу автомобили Lada Xray, Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan — Renault Logan, Renault Sandero и другие. На СКП производятся автомобили семейства Lada 4X4, на СКП Kalina — Lada Granta и автомобили бренда Datsun (производство Lada Kalina прекращено в 2018 г. — ИФ), на ПАП B0 — Lada Xray, Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan.

Как будет выглядеть новая Lada 4x4

Политика
Новости

Мэр Гданьска умер после покушения на концерте

Ведомости
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Мэр польского города Гданьска Павел Адамович, пострадавший в результате нападения с ножом, умер, сообщает Польское радио со ссылкой на Томаша Стефаньяка, главного врача Университетского клинического центра в Гданьске. BBC подтверждает эту информацию, ссылаясь на сотрудников больницы. Адамовичу было 53 года.

Нападение на мэра Гданьска произошло во время ежегодного благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи». По словам очевидцев, злоумышленник залез на сцену, когда на ней был Адамович, и ударил того ножом. Нападавший кричал со сцены, что ранее его незаконно осудили и пытали в тюрьме, пишет BBC. Он говорил, что попал в тюрьму при прежнем польском правительстве, когда правящей партией была «Гражданская платформа», где в прошлом состоял и Адамович.

Адамович при нападении получил ранения сердца, диафрагмы и брюшной полости. Он был госпитализирован в критическом состоянии и перенес операцию, но врачам не удалось его спасти.

Нападавшего задержали, он арестован. Мужчине 27 лет.

Адамович управлял Гданьском 20 лет. На местных выборах, которые состоялись в прошлом году, он получил 65% голосов. Президент Польши Анджей Дуда и премьер страны Матеуш Моравецкий осудили нападение на мэра Гданьска. Министр внутренних дел Польши Йоахим Брудзиньский назвал нападение «актом необъяснимого варварства».

Бизнес
Новости

Водители чиновников и депутатов пожаловались в Кремль на парковку в Москве

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Руководитель профсоюза работников ФГБУ «Автобаза № 2» «Правозащита» Вадим Тарношинский направил обращение начальнику транспортного управления Управделами президента России Анатолию Тюкову с многочисленными жалобами водителей спецтранспорта на платные парковки в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ. ФГБУ «Автобаза № 2» перевозит депутатов Госдумы, членов правительства, а также подразделения Фельдъегерской связи.

Водители автобазы начали жаловаться после того, как цена за платную парковку в центре Москвы выросла до 380 руб. в час. В документе уточняется, что специфика их работы заключается в выполнении поставленных пассажирами задач и реализации «государственного задания по перевозкам вышеуказанных лиц». «Зачастую перемещение пассажиров с последующим их ожиданием происходит в зоне платных парковок», — говорится в документе.

Профсоюз попросил Тюкова разъяснить регламент работы и порядок действий для водителей спецтранспорта на таких парковках. Тарношинский пояснил РБК, что сейчас водители самостоятельно оплачивают штрафы за неоплату парковки, привлекаясь при этом к дисциплинарной ответственности. «Нарушение ПДД для водителей является дисциплинарным проступком, за которое администрация предприятия вправе применить к правонарушителю дисциплинарное взыскание», — говорится в документе.

Водитель одного из чиновников Кремля рассказал изданию, что иногда пассажир сам оплачивает парковку. Но такие случаи редки, констатирует профсоюз. Льгот для городских зон парковок у водителей нет, из-за этого они «наматывают круги вокруг места, где надо забирать пассажира, или закрывают номера от камер фиксации», добавил Тарношинский. РБК направил запрос в Управление делами президента.

В декабре 2018 г. в Москве изменились правила платной парковки. Максимальный тариф на парковку вырос с 200 до 380 руб. Такой тариф действует на улицах возле «Москва-Сити» и Патриарших прудов, а также на Тверской, Арбате, Петровке, Неглинной и Романовом переулке. Время бесплатной парковки сократилось с 15 до пяти минут. При этом на 237 улицах столицы — в районах Арбат, Басманный, Дорогомилово, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Тверской, Хамовники и Якиманка — отменяется право бесплатной парковки по воскресеньям.

Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы

Бизнес
Новости

«Транснефть» создает единого зернового оператора на юге России

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«Транснефть» считает приоритетом создание на юге России единого зернового оператора на базе Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и уже ведет переговоры с банковскими и другими заинтересованными структурами, сообщил сегодня президент «Транснефти» Николай Токарев.

«Ни с кем еще не договорились, но задача такая есть, и мы рассматриваем как сегодня одну из приоритетных. Имеет смысл организовать работу в части зерна автономно… Могу подтвердить, да, эту работу мы ведем, — сообщил Токарев. — Никто не заинтересован тянуть: новая посевная, новый урожай, нужна ясность. Постараемся сделать все быстро». По словам Токарева, один из банков ведет переговоры с компанией, однако они еще не завершены.

В 2018 г. «Транснефть» консолидировала контрольный пакет (62%) акций НМТП — крупнейшего порта России. В декабре Токарев говорил, что «Транснефть» не намерена продавать непрофильные для себя терминалы НМТП, но готова выделить зерновой терминал, если на его базе будет создан единый экспортный оператор. Токарев уточнял, что рассматривается несколько вариантов — создание совместного предприятия или юридически самостоятельного лица, которое компания будет выделять из порта и продавать.

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Экономика
Новости

Власти Зимбабве подняли цены на бензин более чем вдвое

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Власти Зимбабве подняли цены на бензин и дизельное топливо более чем вдвое, в результате чего страна вошла в число мировых лидеров по стоимости топлива для населения, сообщает Financial Times. Цены на бензин были увеличены с $1,24 до $3,31 за литр, на дизтопливо – с $1,36 до $3,11.

В субботнем телеобращении президент Эммерсон Мнангагва объяснил, что повышение цен необходимо для устранения очередей на АЗС в связи с дефицитом топлива. По словам зимбабвийского лидера, нехватка бензина и дизтоплива в стране объясняется «увеличением потребления топлива в растущей экономике и усугубляется безудержной незаконной торговлей валютой и топливом».

Такое решение Мнангагвы вызвало массовые протесты со стороны населения, а профсоюзы объявили о забастовке. Повышение цен на топливо произошло на фоне нехватки продовольствия и других товаров повседневного спроса, а также валютного кризиса в стране.

Зимбабве импортирует топливо на $100 млн в месяц. После гиперинфляции и обесценения зимбабвийского доллара в 2008 г. основной валютой в стране стал доллар США. Власти выпускают электронные облигации, номинированные в долларах США, которые не имеют реального обеспечения, их стоимость на черном рынке падает. При этом население практически не имеет на руках наличной валюты для покупки товаров.

Мнангагва стал президентом, после того как бывший лидер Зимбабве Роберта Мугабе был смещен в результате военного переворота в ноябре 2017 г. На президентских выборах в июле 2018 г. Мнангагва набрал 50,8% голосов избирателей. На этой неделе Мнангагва посетит Россию и страны Азии, а затем отправится на Всемирный экономический форум в Давосе.

Как прошла инаугурация президента Зимбабве

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