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«Коммерсантъ» узнал о крупном мошенничестве с организацией туров на ЧМ-2018

Полиция Москвы завершает расследование уголовного дела в отношении палестинца Мохаммеда Абушаверба, который совершил, по данным следствия, особо крупное мошенничество во время чемпионата мира по футболу в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Жертвами Абушаверба могли стать 77 футбольных болельщиков из Алжира, которые заказали о оплатили приобретение билетов на чемпионат мира, а также забронировали номера в отелях Москвы и Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсантъ». Палестинец ввел в заблуждение своих российских партнеров, которые передали ему за организацию тура три транша денег – $22 000, $17 900 и €41 000 (примерно 5,73 млн руб.). По данным газеты, первой о мошенничестве узнала жена влиятельного алжирского чиновника, которая сама позвонила в московский отель «Империя», чтобы узнать, будет ли виден Кремль из окна ее номера, в ответ ей сообщили, что номер не забронирован.

Абушаверба успели задержать в аэропорту «Шереметьево», когда он пытался вылететь в Турцию, пишет «Коммерсантъ». В его отношении было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмечает издание. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб. Сам палестинец говорит, что эту историю подстроили его партнеры по бизнесу, которые решили его «опорочить и сделать преступником», чтобы захватить три принадлежащие ему компании в России, Литве и Турции, уточняет газета.

Чемпионат мира по футболу – 2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Матчи принимали 11 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург и Саранск. Чемпионом турнира стала сборная Франции.

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