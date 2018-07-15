Чемпионом мира стала самая дорогая сборная

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Самая дорогая сборная чемпионата мира по футболу в России – сборная Франции
Kai Pfaffenbach / REUTERS
Самая дорогая сборная чемпионата мира по футболу в России – сборная Франции ($1,299 млрд) – оказалась и самой эффективной, заняв первое место на мундиале. Дошедшая до финала сборная Хорватии, занявшая второе место, замыкает топ-10 самых дорогих команд на ЧМ ($432,8 млн).
Стоимость команд перед началом чемпионата мира определена по данным портала Transfermarkt. Она учитывает стоимость всех 23 игроков, попавших в заявку национальных сборных, вне зависимости от проведенных на поле минут.
Сборная России, которая занимает лишь 18-е место в рейтинге самых дорогих команд, вышла в четвертьфинал ЧМ.
Сборная Испании, занимающая второе место по стоимости игроков ($1,243 млрд), не смогла пройти 1/8 финала чемпионата мира, а замыкающая топ-3 по стоимости сборная Бразилии ($1,2 млрд) – четвертьфинал.
Команда Германии, общая стоимость игроков которой составляет $1,1 млрд (4-е место рейтинга) не смогла выйти из группы и в своей группе заняла последнее место. А пятая в рейтинге сборная Англии ($1,05 млрд) вышла в полуфинал и заняла четвертое место на ЧМ. Следующая за ней в рейтинге по стоимости сборная Бельгии ($906,5 млн) обыграла Англию и заняла третье место на чемпионате.
Сборная Аргентины ($840,4 млн), где играет один из самых дорогих игроков на планете Лионель Месси ($216,4 млн), не прошла 1/8 чемпионата, потерпев поражение в матче с Францией. Также 1/8 не прошла сборная Португалии ($594,5 млн), где играет один из самых богатых спортсменов мира Криштиану Роналду.
Уругвайская сборная, которая также входит в топ-10 по стоимости игроков ($448,4 млн), смогла дойти до четвертьфинала. Сборная Саудовской Аравии (31-е место рейтинга, $22,6 млн) заняла третье место в группе А. Замыкающая рейтинг сборная Панамы ($10,1 млн), впервые вышедшая в финальную стадию ЧМ, заняла последнее место в своей группе.
Сколько стоят сборные и футболисты, приехавшие в Россию
Gonzalo Fuentes / Reuters
Франция. Общая стоимость игроков - $1,299 млрд. Самый дорогой игрок – нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ($144,3 млн)
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Manu Fernandez / AP
Испания. Общая стоимость игроков - $1,243 млрд. Самый дорогой игрок – полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс ($96,2 млн)
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Ronald Zak / AP
Бразилия. Общая стоимость игроков - $1,2 млрд. Самый дорогой игрок – нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар ($216,4 млн)
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Michael Probst / AP
Германия. Общая стоимость игроков - $1,1 млрд. Самый дорогой игрок – полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос ($96,2 млн)
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Charlotte Graham / Pool via REUTERS
Англия (на фото игроки сборной вместе с принцем Уильямом). Общая стоимость игроков - $1,05 млрд. Самый дорогой игрок – нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн ($180,3 млн)
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Nico Vereecken, Pool Photo via AP
Бельгия. Общая стоимость игроков - $906,5 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне ($180,3 млн)
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Ricardo Mazalan / AP
Аргентина. Общая стоимость игроков - $840,4 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Барселоны» Лионель Месси ($216,4 млн)
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Francisco Seco / AP
Португалия. Общая стоимость игроков - $594,5 млн. Самый дорогой игрок – нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду ($120,2 млн)
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Matilde Campodonico / AP
Уругвай. Общая стоимость игроков - $448,4 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Барселоны» Луис Суарес ($84,2 млн)
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Dave Thompson / AP
Хорватия. Общая стоимость игроков - $432,8 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич ($60,1 млн)
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Francois Mori / AP
Сенегал. Общая стоимость игроков - $357,4 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Ливерпуля» Садио Мане ($84,2 млн)
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Evgeny Reutov / Reuters
Польша. Общая стоимость игроков - $330,1 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ($108,2 млн)
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Marko Djurica / Reuters
Сербия. Общая стоимость игроков - $328,8 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич ($108,2 млн)
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Peter Morrison / AP
Дания. Общая стоимость игроков $311,7 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен ($96,2 млн)
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Fernando Vergara / AP
Колумбия. Общая стоимость игроков - $302,1 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес ($84,2 млн)
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Clodagh Kilcoyne / Reuters
Швейцария. Общая стоимость игроков - $262,2 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака ($48,1 млн)
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Саид Царнаев / РИА Новости
Египет. Общая стоимость игроков - $237,1 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах ($180,3 млн)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия. Общая стоимость игроков - $194,6 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник ЦСКА Александр Головин ($21,6 млн)
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Eduardo Verdugo / AP
Мексика. Общая стоимость игроков - $185,9 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано ($30,1 млн)
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Matt Dunham / AP
Нигерия. Общая стоимость игроков - $162,1 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Лестер сити» Вилфред Ндиди ($30,1 млн)
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Antonio Calanni / AP
Марокко. Общая стоимость игроков - $155,6 млн. Самые дорогие игроки – полузащитник «Аякса» Хаким Зийех и полузащитник «Шальке 04» Амин Арит (по $30,1 млн)
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Antonio Calanni / AP
Швеция. Общая стоимость игроков - $144,0 млн. Самые дорогие игроки – защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф ($30,1 млн) и полузащитник «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг ($30,1 млн)
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Lee Jin-man / AP
Республика Корея. Общая стоимость игроков - $105,2 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин ($60,1 млн)
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Валерий Матыцин / ТАСС
Исландия. Общая стоимость игроков - $91,4 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Эвертона» Гильфи Сигурдссон ($36,1 млн)
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Eugene Hoshiko / AP
Япония. Общая стоимость игроков - $88,2 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник дортмундской «Боруссии» Синдзи Кагава ($15,6 млн)
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Albert Gea / Reuters
Тунис. Общая стоимость игроков - $70,8 млн. Самые дорогие игроки – полузащитник «Монпелье» Эльес Скири ($12,0 млн) и полузащитник «Сандерленда» Вахби Хазри ($12,0 млн)
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Ronald Zak / AP
Австралия. Общая стоимость игроков - $59,5 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Хаддерсфилд Таун» Аарон Муй ($12 млн)
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Themba Hadebe / AP
Иран. Общая стоимость игроков - $57,9 млн. Самый дорогой игрок – нападающий АЗ Алиреза Яханбакш ($14,4 млн)
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Francisco Seco / AP
Коста-Рика. Общая стоимость игроков - $48,7 млн. Самый дорогой игрок – вратарь мадридского «Реала» Кейлор Навас ($21,6 млн)
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Eduardo Verdugo / AP
Перу. Общая стоимость игроков - $46,3 млн. Самый дорогой игрок – нападающий «Бенфики» Андре Каррильо ($7,2 млн)
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Matthias Schrader / AP
Саудовская Аравия. Общая стоимость игроков - $22,6 млн. Самый дорогой игрок – защитник «Аль-Хилаль» Яссер аль-Шахрани ($1,8 млн)
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Jose Cabezas / Reuters
Панама. Общая стоимость игроков – $10,1 млн. Самый дорогой игрок – полузащитник «Сан-Хосе Эртквейкс» Анибаль Годой ($961,8 тыс)