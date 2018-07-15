Чемпионом мира стала самая дорогая сборная

Самая дорогая сборная чемпионата мира по футболу в России – сборная Франции Kai Pfaffenbach / REUTERS

Самая дорогая сборная чемпионата мира по футболу в России – сборная Франции ($1,299 млрд) – оказалась и самой эффективной, заняв первое место на мундиале. Дошедшая до финала сборная Хорватии, занявшая второе место, замыкает топ-10 самых дорогих команд на ЧМ ($432,8 млн).

Стоимость команд перед началом чемпионата мира определена по данным портала Transfermarkt. Она учитывает стоимость всех 23 игроков, попавших в заявку национальных сборных, вне зависимости от проведенных на поле минут.

Сборная России, которая занимает лишь 18-е место в рейтинге самых дорогих команд, вышла в четвертьфинал ЧМ.

Сборная Испании, занимающая второе место по стоимости игроков ($1,243 млрд), не смогла пройти 1/8 финала чемпионата мира, а замыкающая топ-3 по стоимости сборная Бразилии ($1,2 млрд) – четвертьфинал.

Команда Германии, общая стоимость игроков которой составляет $1,1 млрд (4-е место рейтинга) не смогла выйти из группы и в своей группе заняла последнее место. А пятая в рейтинге сборная Англии ($1,05 млрд) вышла в полуфинал и заняла четвертое место на ЧМ. Следующая за ней в рейтинге по стоимости сборная Бельгии ($906,5 млн) обыграла Англию и заняла третье место на чемпионате.

Сборная Аргентины ($840,4 млн), где играет один из самых дорогих игроков на планете Лионель Месси ($216,4 млн), не прошла 1/8 чемпионата, потерпев поражение в матче с Францией. Также 1/8 не прошла сборная Португалии ($594,5 млн), где играет один из самых богатых спортсменов мира Криштиану Роналду.

Уругвайская сборная, которая также входит в топ-10 по стоимости игроков ($448,4 млн), смогла дойти до четвертьфинала. Сборная Саудовской Аравии (31-е место рейтинга, $22,6 млн) заняла третье место в группе А. Замыкающая рейтинг сборная Панамы ($10,1 млн), впервые вышедшая в финальную стадию ЧМ, заняла последнее место в своей группе.

Сколько стоят сборные и футболисты, приехавшие в Россию