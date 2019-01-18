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WSJ: США обсуждают отмену пошлин на китайские товары

Американские власти обсуждают вопрос о возможной отмене импортных пошлин на китайские товары. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным газеты, власти США рассматривают отмену импортных пошлин на китайские товары как способ успокоить рынки, а также как средство Пекину для стимула пойти на более глубокие уступки в торговой войне. Идею предложил министр финансов США Стивен Мнучин на нескольких совещаниях, рассказали WSJ несколько источников, близких к обсуждениям. По их словам, целью является продвижение торговых переговоров и попытка заручиться поддержкой Китая при проведении более долгосрочных реформ.

В сентябре 2018 г. Вашингтон ввел пошлины в размере 10% на китайские товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. В ответ Пекин установил пошлины в размере от 5 до 10% на ввозимые американские товары на сумму $60 млрд.

В декабре президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на саммите G20 в Буэнос-Айресе, их переговоры продолжались два с половиной часа. В итоге американский президент согласился не повышать с января импортные пошлины на китайские товары на $200 млрд до 25%.