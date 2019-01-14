Китай угрожает мировой экономике
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Экспорт и импорт Китая неожиданно снизились в декабре, сообщила в понедельник таможенная служба страны. Это еще один признак замедления китайской экономики, которое беспокоит инвесторов и может создать проблемы компаниям разных стран.
Торговля и конфликт с США
В предыдущие месяцы экспорт Китая уверенно рос, несмотря на торговый конфликт с Вашингтоном и введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт китайских товаров на $250 млрд в 2018 г. Однако в декабре экспорт Китая снизился на 4,4% в годовом выражении, а импорт упал на 7,6%, что стало самым сильным снижением с июля 2016 г. Аналитики ожидали, что экспорт вырастет на 3%, а импорт – на 5%, пишет Reuters.
Такие разочаровывающие данные толкнули вниз фондовые индексы в Азии и Европе, американские Dow Jones и S&P 500 после открытия торгов опустились на 0,5 и 0,6%, соответственно. «Слабая торговая статистика Китая с самого утра понедельника напомнила рынкам о замедлении китайской экономики и мировой торговли», – приводит The Wall Street Journal слова стратега Société Générale Кита Джукса.
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