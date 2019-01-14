Экономика / Мировая экономика
Статья опубликована в № 4732 от 15.01.2019 под заголовком: Китай пугает мир

Китай угрожает мировой экономике

Внутренние проблемы страны представляют риски для зарубежного бизнеса
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Экспорт и импорт Китая неожиданно снизились в декабре, сообщила в понедельник таможенная служба страны. Это еще один признак замедления китайской экономики, которое беспокоит инвесторов и может создать проблемы компаниям разных стран.

Торговля и конфликт с США

В предыдущие месяцы экспорт Китая уверенно рос, несмотря на торговый конфликт с Вашингтоном и введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт китайских товаров на $250 млрд в 2018 г. Однако в декабре экспорт Китая снизился на 4,4% в годовом выражении, а импорт упал на 7,6%, что стало самым сильным снижением с июля 2016 г. Аналитики ожидали, что экспорт вырастет на 3%, а импорт – на 5%, пишет Reuters.

Такие разочаровывающие данные толкнули вниз фондовые индексы в Азии и Европе, американские Dow Jones и S&P 500 после открытия торгов опустились на 0,5 и 0,6%, соответственно. «Слабая торговая статистика Китая с самого утра понедельника напомнила рынкам о замедлении китайской экономики и мировой торговли», – приводит The Wall Street Journal слова стратега Société Générale Кита Джукса.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике