США и Китай заключили торговое перемирие

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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения Kevin Lamarque/REUTERS

Договоренность, достигнутая лидерами США и Китая после саммита «двадцатки» в Буэнос-Айресе в выходные, позволит временно остановить обмен ударами в торговой войне и провести дополнительные переговоры по острым вопросам. Президент США Дональд Трамп согласился не повышать с января импортные пошлины на китайские товары на $200 млрд до 25%. В сентябре они были установлены на уровне 10% и должны были вырасти с нового года.

Правда, до достижения конкретных соглашений, которые позволят остановить торговую войну, пока далеко: стороны уже по-разному интерпретируют дальнейшие действия.