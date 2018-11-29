Пошлины Трампа изменили расклад сил на мировом рынке стали

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REUTERS

Введенные Вашингтоном в этом году пошлины на импорт стали спровоцировали резкое увеличение ее экспорта в Европу и отразились на всем мировом рынке. В результате цены на сталь в США выросли, а в Европе — снизились. От этого выиграли такие экспортеры стали, как Россия, Турция и Вьетнам, а европейские производители проиграли.

В марте президент Дональд Трамп объявил о введении 25%-ных импортных пошлин на сталь и 10%-ных – на алюминий для защиты американских производителей прежде всего от китайских конкурентов. В мае Вашингтон подтвердил, что это коснется также поставок металлов из Евросоюза, Мексики и Канады. ЕС оказался особенно уязвим перед наплывом дешевого импорта, поскольку спрос на сталь в странах блока растет, издержки местных производителей высоки, а торговые барьеры ниже, чем в США.

Металлургический сектор ЕС уже переживал кризис в 2015 г. из-за притока стали из Китая. Ситуация улучшилась лишь после принятия ряда мер властями ЕС и сокращения избыточных производственных мощностей в самом Китае. Теперь зарубежные сталелитейные компании снова стараются увеличить продажи в ЕС, пока его квоты полностью не выбраны.

«Разумный баланс на мировом рынке был нарушен всего одним действием – пошлинами США. Теперь торговые потоки пытаются к этому приспособиться, – говорит Роланд Баан, гендиректор одного из крупнейших в мире производителей нержавеющей стали Outokumpu. – В течение двух или трех лет доходность в отрасли возвращалась к приемлемому уровню, а теперь есть риск, что ситуация станет еще хуже, чем раньше».