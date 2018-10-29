Пошлины Трампа не испугали иностранных производителей алюминия
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Президент США Дональд Трамп весной ввел 10%-ные пошлины на алюминий в попытке защитить американских производителей от зарубежных конкурентов. Но эти пошлины так до сих пор и не оказали существенного влияния на бизнес европейских компаний, поставляющих металл в США.
Иностранные производители алюминия в основном переложили возникшие из-за пошлин издержки на клиентов в США, утверждает норвежская Norsk Hydro. «Мы зарабатываем [там] столько же, сколько и прежде», – говорит представитель компании Халвор Молланд. В прошлом году выручка Norsk Hydro в США составила около $1,6 млрд.
«Немецкие компании говорят нам, что пошлины их сейчас не волнуют», – подтверждает Кристиан Веллнер из немецкой ассоциации проиводителей алюминия GDA.
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