Бизнес / Промышленность

Пошлины Трампа не испугали иностранных производителей алюминия

Импорт остался высоким, главной жертвой стали покупатели металла
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Президент США Дональд Трамп весной ввел 10%-ные пошлины на алюминий в попытке защитить американских производителей от зарубежных конкурентов. Но эти пошлины так до сих пор и не оказали существенного влияния на бизнес европейских компаний, поставляющих металл в США.

Иностранные производители алюминия в основном переложили возникшие из-за пошлин издержки на клиентов в США, утверждает норвежская Norsk Hydro. «Мы зарабатываем [там] столько же, сколько и прежде», – говорит представитель компании Халвор Молланд. В прошлом году выручка Norsk Hydro в США составила около $1,6 млрд.

«Немецкие компании говорят нам, что пошлины их сейчас не волнуют», – подтверждает Кристиан Веллнер из немецкой ассоциации проиводителей алюминия GDA.

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