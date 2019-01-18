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Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34

Минобороны России подтвердило информацию о спасении только одного летчика Су-34. Информация о спасении двух летчиков не соответствует действительности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. «Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась», – уточнили в Минобороны.

Утром Минобороны сообщило, что вертолет обнаружил и спас второго летчика с разбившегося бомбардировщика Су-34. Сейчас ведомство уточнило, что спасен только штурман Су-34, его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

В ведомстве отметили, что в районе катапультирования летчиков запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя, поисковая операция продолжается. По информации Минобороны, в районе поисков сложные погодные условия – шквалистый ветер и волнение моря 4 балла. Продолжаются поиски трех человек.

Су-34 – двухместный самолет: его экипаж состоит из летчика и штурмана. Около 8 часов утра 18 января два Су-34 «совершили касание» в небе над акваторией Японского моря в 35 км от берега. ЧП произошло во время плановых учебно-тренировочных полетов. «При отработке маневрирования произошло касание в воздухе... Экипажи самолетов катапультировались», – сообщили ранее в министерстве.