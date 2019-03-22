Порт Находки отверг обвинения в нарушении санкций против КНДР
Порт Находки работает по инструкциям и не принимает суда, нарушающие санкции в отношении КНДР, сообщает «РИА Новости» со ссылкой представителя порта. По его словам, в порт заходят только те суда, которые имеют основания для этого.
Ранее США назвали два российских порта – Владивосток и Находку –точками назначения для судов, нарушающих международные санкции, введенные в отношении КНДР. В списке портов назначения для таких судов оказались восемь китайских, три южнокорейских и один малазийский.
Американские власти также внесли два российских судна – «Тантал» и «Витязь» – в обновленный список нарушителей санкций против Северной Кореи, который насчитывает 67 названий. Наличие судна в списке еще не означает введения против него санкций США, отметил американский минфин.