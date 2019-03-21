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США заподозрили два российских порта в причастности к нарушению санкций против КНДР

Американские власти заподозрили российские порты – Владивосток и Находку – в причастности к нарушению международных санкций против КНДР, свидетельствуют документы Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. Согласно карте в этих документах российские порты были задействованы при перевозке нефти в Северную Корею в обход санкций.

Одновременно США внесли в списки нарушителей санкционного режима в отношении КНДР российские суда «Тантал» и «Витязь». На указанных судах, как считает американский минфин, и перевозилась нефть. OFAC уточняет, что перечень, в который вошли «Тантал» и «Витязь», не является санкционным. Ранее в нем было около 60 судов, теперь американские власти внесли в список еще 18 наименований из разных стран, в том числе из Сингапура, Панамы, Сьерра-Леоне, Того и других государств.

В феврале агентство Reuters писало, что российский танкер «Тантал» нарушил международные санкции, передав топливо на принадлежащее КНДР судно в море. Два члена экипажа, которые находились в это время на борту, рассказали агентству, что всего таких передач было четыре с октября 2017 г. по май 2018 г.

Ранее минфин США также ввел санкции против двух китайских судоходных компаний. В сообщении ведомства говорилось, что санкции введены против Dalian Haibo Inernational за предоставление товаров и услуг ранее попавшей под санкции северокорейской торговой компании PAEKSOL. Вторая компания, Liaoning Danxing International, включена в список за деятельность в транспортной сфере в КНДР.