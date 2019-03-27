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Трамп потребовал отправить американцев на Луну «любыми средствами»

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение NASA об отправке американских астронавтов на Луну «любыми средствами». Об этом рассказал вице-президент Майк Пенс во время выступления перед сотрудниками американского аэрокосмического агентства, часть своей речи он опубликовал в Twitter.

Для того чтобы выполнить миссию, надо привлечь к выполнению цели также правительство и частный бизнес, отметил Пенс. «Президент, администрация и все американцы преданы тому, чтобы достичь этой цели», – добавил он.

Руководитель NASA Джим Брайденстайн написал в своем Twitter, что космическое агентство готово к миссии: «Вызов принят. Теперь начинаем работу».

Россия для полетов на Луну планирует создать сверхтяжелую ракету. Этот проект вместе с производством и первым запуском обойдутся примерно в 740 млрд руб., рассказывал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Кроме того, ведомство планирует создать лунный орбитальный комплекс и развивать изучение поверхности спутника Земли.

Как осваивали Луну: от СССР до Китая

Бизнес
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«Детский мир» купил бывший ТЦ в «доме-книжке» на Новом Арбате для флагманского магазина

Ведомости
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Крупнейший в России ритейлер детских товаров «Детский мир» (входит в АФК «Система») приобрел помещение в «доме-книжке» на Новом Арбате для того, чтобы открыть флагманский магазин. Об этом говорится в его пресс-релизе.

Речь идет о покупке недвижимости в здании бывшего торгового центра «Валдай» по адресу ул. Новый Арбат, д. 11, строение 1. Сделка заключена с ООО «Евромагазин 21 век», входящим в группу компаний Сбербанка. Площадь помещения – 3642,5 кв. м.

Общий объем инвестиций в покупку и открытие флагмана – около 1 млрд руб. Открытие магазина запланировано на второе полугодие 2019 г.

В феврале РБК писал о том, что «Детский мир» договорился о покупке помещения на Новом Арбате и объявил тендер на проектирование, ремонтно-строительные и инженерные работы в помещениях в бывшем ТЦ «Валдай».

Торговый центр занимает первые этажи «дома-книжки». У него два надземных этажа и два подвальных со вспомогательным и складскими помещениями. В 2016 г. Сбербанк уже пытался продать его за 1 млрд руб., но покупатель не нашелся.

В сеть «Детский мир» на конец 2018 г. входило 673 магазина. В начале марта ритейлер объявил, что собирается в ближайшие четыре года открыть не менее 300 магазинов. С 2015 г. «Детский мир» открывал по 100 магазинов в год.

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Бизнес
Новости

Потанин планирует начать переговоры с UC Rusal о снижении дивидендов «Норникеля»

Ведомости
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Гендиректор и крупнейший совладелец «Норникеля» Владимир Потанин планирует начать переговоры с UC Rusal об изменении дивидендов для их снижения. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Потанин заметил, что у «Норникеля» большие планы: «Учитывая потребность в инвестициях, дивиденды должны быть пересмотрены в сторону понижения». Однако он заметил, что из-за снижения доли бизнесмена Олега Дерипаски в UC Rusal теперь непонятно, кто принимает ключевые решения в компании. «Для UC Rusal, как и для любой другой компании, потеря влияния владельца – это управленческий шок», – отметил Потанин.

К 10.34 мск акции «Норникеля» упали на торгах Московской биржи на 3,37%.

Из-за дивидендов между Потаниным и бывшим основным владельцем UC Rusal был многолетний спор. Они не могли договориться о том, что лучше – финансировать новые инвестпроекты «Норникеля» или платить дивиденды. Из материалов Высокого суда Лондона следовало, что в начале прошлого года ситуация была следующая: Потанин предлагал приобрести у Абрамова с Абрамовичем Баимское месторождение меди, инвестировать в совместное предприятие с «Русской платиной» (около $4,5 млрд), а Дерипаска же настаивал на увеличении дивидендов – минимум до $2,5 млрд в год.

Дерипаска был основным владельцем UC Rusal. В апреле прошлого года американские власти внесли российского бизнесмена и восемь подконтрольных ему компаний в санкционный список. В начале года американские власти отменили санкции против трех компаний российского бизнесмена. Это решение стало прецедентом – до этого ни одна компания или физическое лицо не исключались из санкционного списка по соглашению с минфином США. Однако ради этого Дерипаска отказался от контроля над основой своего бизнеса – группой En+ и UC Rusal.

Бизнес
Новости

Bloomberg рассказал об обучении детей Карлоса Гона в Стэнфорде за счет Nissan

Ведомости
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Дети бывшего председателя совета директоров Nissan и гендиректора альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона обучались в Стэнфорде за счет автопроизводителя. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Nissan всего заплатил $601 000 за обучение всех четырех детей Гона в Стэнфорде в период с 2004 по 2015 г., уточняет Bloomberg. Как отмечает издание, такие бонусы не распространены даже среди руководителей высшего звена. Nissan отказался от комментариев. Представитель семьи сказал, что контракт был одобрен автопроизводителем и включал также оплату подготовительных курсов, добавляет Bloomberg.

Карлоса Гона задержали в ноябре прошлого года по подозрению в нарушении финансового законодательства, а после арестовали. Его обвиняют в занижении размера вознаграждения в отчетности для Токийской биржи и переписывании на корпорацию личных убытков. В начале февраля Renault заподозрила Гона в том, что для оплаты своей свадьбы в Версальском дворце в 2016 г. он использовал 50 000 евро, которые компания передала дворцу по спонсорскому соглашению. Бывший топ-менеджер своей вины не признает и считает, что его арест стал результатом «заговора и предательства».

В начале марта Гона выпустили под залог в $9 млн после 108 дней в тюрьме. Ему нельзя покидать Японию, а также общаться с людьми, связанными с его делом.

Трехразовое питание и 8 часов сна. Как отбывал арест Карлос Гон

Политика
Новости

Reuters узнал о приезде в Венесуэлу российских специалистов по кибербезопасности

Ведомости
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Среди российских военных, прибывших в Венесуэлу в выходные, есть военнослужащие сил спецназначения, а также специалисты по кибербезопасности, пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника. По его словам, США воспринимают приезд российских военных как «безрассудную эскалацию» ситуации в Венесуэле.

Российский военный контингент прибыл в Каракас 24 марта на двух самолетах, напомнил он. В Вашингтоне считают, что в задачи прибывших будет входить поддержка сторонников действующего президента Николаса Мадуро, слежка и охрана инфраструктуры правительства, пишет Reuters.

Ранее российский МИД сообщил, что военнослужащие были направлены в Венесуэлу в соответствии с условиями соглашения о военно-техническом сотрудничестве, подписанном еще в 2001 г.

В свою очередь правительство Венесуэлы подтвердило прибытие российских военных на двух самолетах, однако никаких других подробностей не сообщалось.

Ранее Reuters сообщил, что два самолета российских ВВС с чиновником Минобороны и почти 100 военнослужащими приземлились в аэропорту Каракаса в субботу, 23 марта. По данным Flightradar24, самолеты Ил-62 и Ан-124 вылетели в Каракас в пятницу с аэродрома «Чкаловский», сделав по пути остановку в Сирии. Транспортный самолет покинул Каракас в воскресенье, согласно данным Adsbexchange. Дипломатический источник «РИА Новости» в Каракасе утверждал, что российские военные приехали «для участия в двусторонних консультациях». «У России [с Венесуэлой] есть ряд контрактов, которые находятся в стадии выполнения, в том числе контракты по военно-техническому сотрудничеству», – говорил он.

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Авто
Новости

Козак: Ford решил не продолжать самостоятельный бизнес в России

Ведомости
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Американский автоконцерн Ford решил не продолжать самостоятельный бизнес в России. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, компания имеет проблемы со сбытом автомобилей.

«Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV), где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт – Ford Transit», – отметил Козак. Управлять этим бизнесом будет российский партнер автоконцерна – группа «Соллерс», добавил вице-премьер. В результате реструктуризации российская компания получит контрольный пакет в совместном предприятии Ford Sollers, уточнил Козак. «Мы сейчас обсуждаем с «Соллерс» заключение СПИК по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге и по его дальнейшей локализации в России», – добавил он. По его словам, СПИК может быть заключен в ближайшие два месяца.

Во вторник, 26 марта, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что СП Ford Sollers может закрыть две из трех производственных площадок. Речь идет о закрытии или возможной продаже площадок во Всеволожске и Набережных Челнах, в Елабуге площадка останется для выпуска LCV, писала газета. Производство и импорт легковых автомобилей Ford будут остановлены в июне-июле, утверждали источники.

В начале марта Reuters писал, что Ford рассматривает возможность реструктуризации бизнеса и сокращения производства не только в России, но и в других европейских странах. В России, где Ford работает в рамках СП с Sollers, акционеры рассматривают несколько вариантов реструктуризации и планируют принять окончательное решение во II квартале 2019 г., говорила представитель Ford.

В России Ford был одним из первых иностранных автоконцернов, организовавших сборку машин на территории страны: в 2002 г. компания открыла завод в Санкт-Петербурге. В 2018 г. Ford продал в России 53 234 автомобиля, рост продаж составил 5,7% (при этом рынок вырос на 12,8%). Доля компании на российском рынке в 2018 г. составила 3% (в 2013 г. – 3,8%).

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Политика
Новости

Адвокаты задержанных по делу Абызова рассказали о претензиях к их подзащитным

Ведомости
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Обвинение против бывшего министра Михаила Абызова и других фигурантов дела строится вокруг одной сделки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов задержанных. Абызов и его компаньоны якобы купили 100% в четырех энергокомпаниях – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС (согласно данным «СПАРК-Интерфакса», все они зарегистрированы в Новосибирской области. – «Ведомости»), а после, искусственно завысив стоимость активов, продали их ФГУП «Алмазювелирэкспорт» за 4 млрд руб., утверждают адвокаты. Вырученные от сделки деньги были переведены на счета офшорных компаний, которые были оформлены в собственность фигурантов. По данным источников газеты, речь, в частности, идет о счетах офшора «Блэксирис».

По мнению следствия, стоимость акций четырех компаний составляла около 186 млн руб., то есть боле чем в 20 раз меньше цены, по которой они были проданы. Потерпевшими по делу выступают «Алмазювелирэкспорт» и участвовавшие в сделках акционеры СИБЭКО и РЭС (Сибирская энергетическая компания и «Региональные электрические сети» производят электричество в Новосибирской области), не знавшие об их противоправности, пишет газета. Фигуранты дела утверждают, что сделка была рыночной, а конфликт вокруг нее искусственно переведен в уголовную плоскость, сообщили адвокаты.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», АСС (ОАО «Агентство специального снабжения») прекратило деятельность с 30 ноября 2018 г., ПРиС ( АО «Предприятие ремонта и строительства») – с 1 ноября того же года, ПЭКС (АО «Первая энергосервисная компания») – с 3 декабря 2018 г., РЭМиС (АО «Ремонтэнергомонтаж и сервис») продолжает работать, компания принадлежит РЭС.

Во вторник, 26 марта, Абызов был задержан в Москве. Следственный комитет предъявил ему обвинения по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Следствие считает, что Абызов, будучи бенефициаром офшоров, создал и возглавил преступное сообщество. Он и еще пятеро фигурантов – Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев – обманули акционеров СИБЭКО и РЭС, похитили 4 млрд руб. и вывели деньги за границу, считают в Следственном комитете. Подробности мошеннической схемы СКР не раскрывал.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях

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Технологии
Новости

Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга Veon

Ведомости
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Норвежский оператор Telenor выставил на продажу 100 млн обыкновенных акций в форме ADS (американские депозитарные акции. – «Ведомости») международного телекоммуникационного холдинга Veon (владеет «Вымпелкомом»). Речь идет о продаже 5,7% капитала Veon, отмечается в сообщении холдинга.

Цена размещения акций составляет $2,16 за бумагу. Продажа завершится 29 марта. В результате сделки Telenor снизит свою долю в холдинге до 9%. Организаторами размещения выступают банковские группы Citigroup и Morgan Stanley. 

Telenor постепенно выходит из капитала Veon. О намерении продать весь свой пакет норвежский оператор сообщил осенью 2015 г. Тогда ему принадлежало 33% капитала компании. В 2016 г. норвежский оператор продал 163,9 млн ADS холдинга, снизив долю в VEON (прежнее название – Vimpelcom Ltd.) до 23,7%. В апреле 2017 г. Telenor реализовал 4% акций за $262,5 млн, в результате сделки доля сократилась до 19,7%. В сентябре 2017 г. норвежская компания продала еще 90 млн ADS Veon за $365 млн. На данный момент Telenor владеет 14,7% Veon.

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Политика
Новости

Абызов отказался признать вину

Ведомости
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Бывший министр открытого правительства Михаил Абызов не считает себя виновным, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката экс-чиновника Александра Асниса. «Вины не признает категорически», – уточнил он.

По словам адвоката, в среду, 27 марта, Басманный суд Москвы изберет меру пресечения для бывшего министра.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Абызова во вторник. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против него по по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Абызову грозит до 20 лет тюрьмы. По версии следствия, с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. экс-чиновник был бенефициаром офшоров и возглавлял преступное сообщество. Совместно с еще пятью фигурантами дела бывший министр обманул акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (компании производят электричество в Новосибирской области), похитил 4 млрд руб. и вывел денежные средства за границу, считают в СКР. По мнению ведомства, в результате мошеннических действий под угрозу были поставлены развитие и энергетическая безопасность нескольких российских регионов.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях

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Бизнес
Новости

Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России

Ведомости
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Новым крупнейшим партнером KFC в России стал консорциум «ВТБ капитала», Marathon Group, арабского фонда Al Nahdha Investment и других инвесторов, пишет РБК. Теперь консорциуму принадлежит почти 25% всех ресторанов сети в стране, отмечает издание.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», в ноябре 2018 г. группа инвесторов стала владельцем 100% ООО «Интернэшнл ресторант брэндс», являющегося «самым крупным партнером компании Yum! Brands Russia & CIS, отвечающей за рост и развитие бренда KFC в России», отмечает РБК.

Представитель ВТБ подтвердил РБК, что «ВТБ капитал» «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл ресторант брэндс». Информацию о сделке также подтвердил представитель Marathon Group.

Сделка по продаже «Интернэшнл ресторант брэндс» была закрыта 31 октября 2018 г., рассказала представитель Yum! Brands Ирина Гущина. В нее вошли 180 российских ресторанов KFC, которые ранее напрямую принадлежали Yum! Brands и были выделены в отдельную компанию. По словам Гущиной, продажа активов была предусмотрена глобальной стратегией материнской Yum! Brands по увеличению доли франчайзинговых ресторанов до 98% до конца 2018 финансового года.

На данный момент 100% ООО «Интернэшнл ресторант брэндс» принадлежит ООО «Кьюэсар инвестментс». При этом долей в 14,75% «Кьюэсар инвестментс» владеет ВТБ через три дочерние структуры, еще 23,53% компании принадлежит Marathon Group через кипрские офшоры, доля косвенного владения Al Nahdha Investment – 14,75%, Lavenior Investments Limited имеет в собственности 46,97% (конечным владельцем доли через цепочку компаний является офшор с Британских Виргинских островов Cosimo Holdings Limited), отмечает РБК. Условия сделки стороны не комментируют.

Американская сеть фастфуда KFC работает в России с 1993 г. На рынок бренд заходил через партнера – «Ростик групп» Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко. В 2005 г. американская Yum! Brands, владеющая сетью Pizza Hut, договорилась с «Ростик групп» о совместном развитии бренда «Ростик'с – KFC». В 2010 г. Yum! Brands выкупила права на этот бизнес и стала развивать только бренд KFC. Сейчас в России работают более 750 ресторанов KFC, из них российскому подразделению Yum! Brands через ООО «Ям ресторантс раша» принадлежит около 50. Большинство ресторанов KFC в России открывают франчайзинговые партнеры.

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Технологии
Новости

Минобороны создаст студию для съемок фильмов о современной армии

Ведомости
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Минобороны планирует создать киностудию для съемок художественных фильмов про современную российскую армию. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на церемонии вручения премии Минобороны в области культуры и искусства, передает ТАСС. По его словам, ее строительство начнется уже в ближайшее время.

Шойгу отметил нехватку фильмов о современной армии. При этом, по его словам, сегодня создается достаточно достойных картин о войне. В связи с этим министр также предложил проводить отдельный армейский кинофестиваль.

Ежегодная премия Минобороны России в области культуры и искусства была учреждена в ноябре 2015 г. для поощрения творческих проектов, способствующих военно-патриотическому воспитанию россиян. В 2019 г. премия присуждается в третий раз.

Политика
Новости

СКР: Абызов использовал служебное положение для создания преступного сообщества

Ведомости
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Следователи предъявили обвинения бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

СКР также подтвердил задержание бывшего чиновника. Вскоре суд решит вопрос о мере пресечения для него.

О том, что Абызов стал фигурантом уголовного дела, стало известно ранее 26 марта. Источник «Ведомостей» говорил, что он по делам прилетел в Москву, где был задержан. Собеседник не уточнил, откуда прибыл бывший чиновник, но, по словам источника «Интерфакса», в последнее время он проживал за рубежом – в Италии и США. Источник агентства уточнял, что для задержания Абызова оперативники «выманили» его из-за рубежа.

Как утверждает СКР, бывший министр в 2011 г. создал преступное сообщество, которое действовало до ноября 2014 г. Помимо Абызова в него входили еще пять человек: Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Они путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, похитили 4 млрд руб., считает СКР. Эти деньги затем были выведены за рубеж.

Ведомство подчеркивало, что Абызов с другими соучастниками преступной группы «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны». Статья Уголовного кодекса о создании преступного сообщества предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Абызов в январе 2012 г. занял пост советника президента Дмитрия Медведева по делам открытого правительства. В мае того же года он перешел на должность министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Абызов проработал на этом посту шесть лет. До перехода на госслужбу он работал топ-менеджером в компаниях топливно-энергетического комплекса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин был заранее предупрежден об уголовном деле против Абызова. Медведева также проинформировали о задержании бывшего подчиненного. Пресс-секретарь правительства Олег Осипов говорил, что претензии к Абызову касаются коммерческой деятельности, а не исполнения обязанностей министра. Если будет доказано, что тот контролировал коммерческие структуры во время работы в правительстве, то это будет считаться нарушением закона, отмечал он.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях

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