Трамп потребовал отправить американцев на Луну «любыми средствами»
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение NASA об отправке американских астронавтов на Луну «любыми средствами». Об этом рассказал вице-президент Майк Пенс во время выступления перед сотрудниками американского аэрокосмического агентства, часть своей речи он опубликовал в Twitter.
Для того чтобы выполнить миссию, надо привлечь к выполнению цели также правительство и частный бизнес, отметил Пенс. «Президент, администрация и все американцы преданы тому, чтобы достичь этой цели», – добавил он.
Руководитель NASA Джим Брайденстайн написал в своем Twitter, что космическое агентство готово к миссии: «Вызов принят. Теперь начинаем работу».
Россия для полетов на Луну планирует создать сверхтяжелую ракету. Этот проект вместе с производством и первым запуском обойдутся примерно в 740 млрд руб., рассказывал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Кроме того, ведомство планирует создать лунный орбитальный комплекс и развивать изучение поверхности спутника Земли.
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На фото «Луна-9»
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