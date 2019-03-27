Трамп потребовал отправить американцев на Луну «любыми средствами»

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СКР: Абызов использовал служебное положение для создания преступного сообщества

Следователи предъявили обвинения бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

СКР также подтвердил задержание бывшего чиновника. Вскоре суд решит вопрос о мере пресечения для него.

О том, что Абызов стал фигурантом уголовного дела, стало известно ранее 26 марта. Источник «Ведомостей» говорил, что он по делам прилетел в Москву, где был задержан. Собеседник не уточнил, откуда прибыл бывший чиновник, но, по словам источника «Интерфакса», в последнее время он проживал за рубежом – в Италии и США. Источник агентства уточнял, что для задержания Абызова оперативники «выманили» его из-за рубежа.

Как утверждает СКР, бывший министр в 2011 г. создал преступное сообщество, которое действовало до ноября 2014 г. Помимо Абызова в него входили еще пять человек: Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Они путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, похитили 4 млрд руб., считает СКР. Эти деньги затем были выведены за рубеж.

Ведомство подчеркивало, что Абызов с другими соучастниками преступной группы «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны». Статья Уголовного кодекса о создании преступного сообщества предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Абызов в январе 2012 г. занял пост советника президента Дмитрия Медведева по делам открытого правительства. В мае того же года он перешел на должность министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Абызов проработал на этом посту шесть лет. До перехода на госслужбу он работал топ-менеджером в компаниях топливно-энергетического комплекса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин был заранее предупрежден об уголовном деле против Абызова. Медведева также проинформировали о задержании бывшего подчиненного. Пресс-секретарь правительства Олег Осипов говорил, что претензии к Абызову касаются коммерческой деятельности, а не исполнения обязанностей министра. Если будет доказано, что тот контролировал коммерческие структуры во время работы в правительстве, то это будет считаться нарушением закона, отмечал он.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях