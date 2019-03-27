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ФИДЕ рассказала об отсутствии Дворковича в России в день задержания Абызова

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сопредседатель совета фонда «Сколково» Аркадий Дворкович сейчас находится за границей, в начале следующей недели вернется в Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя федерации.

По его словам, Дворкович несколько дней назад принял участие в мероприятиях, связанных с чемпионатом по шахматам малых стран Европы в Сан-Марино. «В начале следующей недели у него [Дворковича] запланированы мероприятия в Москве», – добавил собеседник агентства.

Накануне, 26 марта, был задержан бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, ставший фигурантом уголовного дела о создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Источник «Интерфакса» отмечал, что оперативники «выманили» Абызова в Россию, чтобы задержать. Другой собеседник агентства говорил, что Абызов приехал в Россию примерно неделю назад «на день рождения одного из своих бывших коллег». «Возвращение экс-министра стало результатом комбинации оперативников», – говорил он.

В тот же день в 1972 г. родился бывший вице-премьер Дворкович, работавший вместе с Абызовым в администрации президента и правительстве. Вчера ему исполнилось 47 лет. Официальной информации о том, что Абызов мог направляться к нему на день рождения, не было. Помощник Дворковича Константин Киселев отказался назвать радиостанции «Говорит Москва» местонахождение бывшего вице-премьера.

Адвокат Абызова Александр Аснис позже заявил, что его подзащитный был задержан утром 26 марта в своем доме в Подмосковье, где находился с семьей. Еще один адвокат экс-министра – Юлий Тай добавил, что информация о «выманивании» Абызова из-за границы не соответствует действительности. «Никаких полетов-перелетов, погонь по взлетной полосе, о которых пишут, не было», – подчеркнул он.