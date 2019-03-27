Политика

Новости

«Алмазювелирэкспорт» ответил на публикацию о причастности к делу Абызова

ФГУП «Алмазювелирэкспорт» приобрело небольшой пакет акций «Новосибирскэнерго» больше 20 лет назад и с тех пор ничего с этим пакетом не предпринимало. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов писал, что «Алмазювелирэкспорт» фигурирует в деле экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, задержанного 26 марта. По их информации, обвинение строится вокруг одной сделки: якобы Абызов и его компаньоны приобрели 100% в четырех энергокомпаниях – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Затем они продали их «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд руб., искусственно завысив стоимость их активов, причем деньги ушли в офшорные компании, на которые были оформлены права собственности. Следствие оценивает стоимость компаний в чуть более чем 186 млн руб., писала газета. Потерпевшими по делу выступают «Алмазювелирэкспорт» и участвовавшие в сделках акционеры СИБЭКО и РЭС (Сибирская энергетическая компания и «Региональные электрические сети» производят электричество в Новосибирской области), не знавшие об их противоправности.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», АСС (ОАО «Агентство специального снабжения») прекратило деятельность с 30 ноября 2018 г., ПРиС ( АО «Предприятие ремонта и строительства») – с 1 ноября того же года, ПЭКС (АО «Первая энергосервисная компания») – с 3 декабря 2018 г., РЭМиС (АО «Ремонтэнергомонтаж и сервис») продолжает работать, компания принадлежит РЭС.

Как указало «Алмазювелирэкспорт», в 1997 г. оно в рамках управления свободной ликвидностью разместило свободные средства на биржевом рынке и приобрело акции ряда энергетических компаний, включая публичные, в частности около 0,06% «Новосибирскэнерго» по рыночной цене $256 000. В процессе реформы электроэнергетики акции «Новосибирскэнерго» неоднократно трансформировались в связи с реорганизацией энергетических компаний, отметило «Алмазювелирэкспорт», а после 1997 г. компания никаких активных действий по управлению активами не предпринимала и других пакетов акций никогда не приобретала.

Абызова задержали 26 марта, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса. По версии следствия, с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. он был бенефициаром офшоров и возглавил преступное сообщество: вместе еще с пятью людьми он обманул акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», похитил 4 млрд руб. и вывел их за рубеж.