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Адвокаты задержанных по делу Абызова рассказали о претензиях к их подзащитным

Обвинение против бывшего министра Михаила Абызова и других фигурантов дела строится вокруг одной сделки, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов задержанных. Абызов и его компаньоны якобы купили 100% в четырех энергокомпаниях — АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС (согласно данным «СПАРК-Интерфакс», все они зарегистрированы в Новосибирской области — «Ведомости»), а после, искусственно завысив стоимость активов, продали их ФГУП «Алмазювелирэкспорт» за 4 млрд руб., утверждают адвокаты. Вырученные от сделки деньги были переведены на счета офшорных компаний, которые были оформлены в собственность фигурантов. По данным источников газеты, речь в частности идет о счетах офшора «Блэксирис».

По мнению следствия, стоимость акций четырех компаний составляла около 186 млн руб., то есть боле чем в 20 раз меньше цены, по которой они были проданы. Потерпевшими по делу выступают «Алмазювелирэкспорт» и участвовавшие в сделках акционеры СИБЭКО и РЭС («Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» производят электричество в Новосибирской области), не знавшие об их противоправности, пишет газета. Фигуранты дела утверждают, что сделка была рыночной, а конфликт вокруг нее искусственно переведен в уголовную плоскость, сообщили адвокаты.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», АСС (ОАО «Агентство специального снабжения») прекратила деятельность с 30 ноября 2018 г., ПРиС ( АО «Предприятие ремонта и строительства») — с 1 ноября того же года, ПЭКС (АО «Первая энергосервисная компания») — с 3 декабря 2018 г., РЭМиС (АО «Ремонтэнергомонтаж и сервис») продолжает работать, компания принадлежит РЭС.

Во вторник, 26 марта Абызов был задержан в Москве. Следственный комитет предъявил ему обвинения по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Следствие считает, что Абызов, будучи бенефициаром офшоров, создал и возглавил преступное сообщество. Он и еще пятеро фигурантов — Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев обманули акционеров СИБЭКО и РЭС, похитили 4 млрд руб. и вывели деньги за границу, считают в Следственном комитете. Подробности мошеннической схемы СКР не раскрывал.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях