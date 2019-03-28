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Forbes узнал подробности дела Абызова

Основой для уголовного дела против бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова могли быть как минимум две реорганизации «Новосибирскэнерго» (сейчас это Сибирская энергетическая компания, «Сибэко»), пишет Forbes.

В 1997 г. компания Абызова получила 19% «Новосибирскэнерго» в счет оплаты поставок топлива и сельхозтехники для Новосибирской области. Согласно документам, пакетом было погашено 50% долга области. Однако Генпрокуратура посчитала иначе и возбудила дело против ушедшего с поста губернатора Новосибирской области Виталия Муха. Следствие пришло к выводу, что региону нанесен ущерб в размере 200 млн руб. Абызов проходил по делу свидетелем. Однако до суда дело не дошло, напоминает Forbes. Пока шло расследование Абызов сосредоточил у себя 90% «Новосибирскэнерго». После этого компания пережила как минимум две реорганизации. Первая состоялась в 2002 г. и затронула непрофильные активы компании. Дочерними компаниями стали ремонтные ЗАО «ПРП» и «Энергоспецмонтаж», ЗАО «НЭСКО» (занималось материально-техническим снабжением), диагностическое предприятие ЗАО «Инженерный центр» и ЗАО «Региональные электрические сети» (РЭС), получившее электросетевое имущество «Новосибирскэнерго».

Самостоятельными компании пробыли недолго, отмечает журнал. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в начале 2010-х гг. ПРП, НЭСКО, «Инженерный центр» и «Энергоспецмонтаж» были присоединены к фигурирующим в деле Абызова ПРиС, АСС, ПЭСК и РЭМиС. В 2011 г. «Новосибирскэнерго» в результате второй реорганизации была разделена на «Сибэко» и РЭС. В конце 2013 г. владевший ПРиС, АСС, ПЭСК и РЭМиС кипрский офшор «Блэксирис» (следствие считает, что именно на счета этой компании были переведены похищенные 4 млрд руб. — «Ведомости») продал их компаниям «Сибэко» и РЭС. В частности, «Сибэко» купила ПРиС, АСС и ПЭСК, а РЭС — РЭМиС. «В результате этих сделок прежние «дочки» «Новосибирскэнерго» по сути вернулись обратно», — пишет Forbes.

Из бухгалтерской отчетности РЭС за 2013 г. следует, что покупка РЭМиС обошлась в 1,5 млрд руб. Финансовые вложения «Сибэко» за 2013 г. увеличились по сравнению с предыдущим годом на 2,4 млрд руб., пишет Forbes. «Общая сумма сопоставима с оценкой ущерба в 4 млрд... При этом суммарный уставной капитал четырех компаний (около 140 млн руб.) сопоставим со справедливой, по мнению следователей, ценой за активы в 186 млн руб.», — отмечает журнал.

Абызова задержали 26 марта, ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. Абызов был бенефициаром офшоров и возглавлял преступное сообщество. Вместе с еще пятью фигурантами дела он обманул акционеров «Сибэко» и РЭС, похитил 4 млрд руб. и вывел их за рубеж. По информации источника «Коммерсанта», деньги были выведены на счета «Блэксирис». Потерпевшими по делу выступают «Алмазювелирэкспорт» и участвовавшие в сделках акционеры «Сибэко» и РЭС. По информации «Коммерсанта», обвинение якобы строится вокруг одной сделки — Абызов и фигуранты дела купили 100% в АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Затем они продали эти компании «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд руб., искусственно завысив стоимость активов. Следствие считает справедливой ценой в 186 млн руб.

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