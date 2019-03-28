РБК: Ишаев сдал «Роснефти» офис в Хабаровске по расценкам «Москва-сити»
В материалах уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева фигурирует ООО «Бэйс», сообщает РБК со ссылкой на источник. По его данным, от лица этой компании, зарегистрированной в Хабаровском крае, был заключен договор с «Роснефтью» на аренду офиса в регионе. Ишаев является бенефициаром ООО «Бэйс», отметил собеседник издания.
Информация о договоре аренды также содержится на портале госзакупок. Согласно документу, в 2015 г. «Роснефть» заключила с «Бэйс» договор аренды офиса представительства компании на сумму 13,7 млн руб. в год. В сообщении Следственного комитета России говорится, что Ишаев «обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м» для нужд представительства «Роснефти» «с принадлежащей ему коммерческой организацией».
Следовательно, аренда одного квадратного метра офиса в Хабаровске обошлась «Роснефти» в 50 000 руб. в год. Это примерно в три раза выше средней стоимости аренды офисной недвижимости в Хабаровске и сопоставимо с ценой офисов класса А в центре Москвы, отмечает РБК. По данным консалтинговой компании CBRE, на которые ссылается издание, средняя ставка аренды офисов в Хабаровске составляет 14 400–16 800 руб. за кв. м в год со всем платежами. Ставка в 50 000 руб. за кв. м и выше характерна для отдельных блоков офисов в «Москва-сити» и некоторых других районах Москвы, сказали РБК в агентстве недвижимости Knight Frank.
До 2017 г. директором «Бэйса» был действующий вице-губернатор Хабаровского края Владимир Хлапов, отмечает издание. В качестве основного вида деятельности компании указано строительство жилых и нежилых зданий. РБК не удалось дозвониться по номерам телефонов, указанным в базе «СПАРК-Интерфакс».
Ишаева, который с 2013 по 2018 г. был советником руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, задержали 28 марта в Москве. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Дело было возбуждено по материалам службы безопасности «Роснефти».
Бывшие министры под следствием
Бывший министр юстиции был арестован 3 февраля 1999 г., ему предъявили обвинения по ст. 160 УК («Присвоение или растрата») и ст. 290 («Получение взятки»). По данным следствия, Ковалев неоднократно получал взятки деньгами, квартирами и земельными участками, а из созданного им Фонда общественной защиты гражданских прав было похищено 1,29 млрд руб. 3 октября 2001 г. экс-министр приговорен к девяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет
Обвинение министру путей сообщения было предъявлено 19 октября 2001 г. по ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий») и ст. 160 («Присвоение или растрата»). По версии следствия, он незаконно приобретал квартиры для руководства министерства и незаконно образовал шесть фондов, куда отчислялась часть прибыли от железных дорог на общую сумму более 20 млрд руб. 3 января 2002 г. Аксененко был снят со своего поста, после чего выехал на лечение в Германию. Приговор не был вынесен в связи со смертью обвиняемого 20 июля 2005 г.
Экс-министр по атомной энергии был арестован 2 мая 2005 г. в Берне (Швейцария) по запросу минюста США, обвинившего его в присвоении $9 млн, предоставленных для модернизации системы безопасности на ядерных объектах России. 13 мая 2005 г. в России против Адамова также было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В декабре 2005 г. он был экстрадирован в Россию и 19 февраля 2008 г. приговорен к 5,5 года лишения свободы. В апреле 2008 г. срок был заменен на условный
Уголовное дело против бывшего министра обороны было возбуждено 28 ноября 2013 г. по ст. 293 УК («Халатность»). По данным следствия, он поручил построить за счет бюджета министерства автодорогу до базы отдыха, принадлежавшей мужу сестры Сердюкова, а для благоустройства территории базы привлекали военнослужащих. По версии следствия, в результате государству был причинен ущерб на сумму более 56 млн руб. Уголовное дело в отношении Сердюкова было прекращено 14 февраля 2014 г. по амнистии, объявленной в связи с 20-летием Конституции
Министр экономического развития был задержан 14 ноября 2016 г. по подозрению в вымогательстве взятки в размере $2 млн у руководителя компании «Роснефть» Игоря Сечина. На следующий день Улюкаев был освобожден от должности президентом в связи с утратой доверия и отправлен под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение по ст. 290 УК («Получение взятки»). 15 декабря 2017 г. суд приговорил экс-министра к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн руб.
27 марта Басманный суд Москвы на два месяца арестовал экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Следствие считает, что бывший министр, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж, считает СК
Экс-губернатор Хабаровского края и бывший министр по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель президента Виктор Ишаев 28 марта задержан оперативниками в Москве. СК возбудил дело в отношении Ишаева и иных лиц по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса из-за «хищения мошенническим путем денежных средств «Роснефти». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.