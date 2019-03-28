Политика

Новости

РБК: Ишаев сдал «Роснефти» офис в Хабаровске по расценкам «Москва-сити»

В материалах уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева фигурирует ООО «Бэйс», сообщает РБК со ссылкой на источник. По его данным, от лица этой компании, зарегистрированной в Хабаровском крае, был заключен договор с «Роснефтью» на аренду офиса в регионе. Ишаев является бенефициаром ООО «Бэйс», отметил собеседник издания.

Информация о договоре аренды также содержится на портале госзакупок. Согласно документу, в 2015 г. «Роснефть» заключила с «Бэйс» договор аренды офиса представительства компании на сумму 13,7 млн руб. в год. В сообщении Следственного комитета России говорится, что Ишаев «обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м» для нужд представительства «Роснефти» «с принадлежащей ему коммерческой организацией».

Следовательно, аренда одного квадратного метра офиса в Хабаровске обошлась «Роснефти» в 50 000 руб. в год. Это примерно в три раза выше средней стоимости аренды офисной недвижимости в Хабаровске и сопоставимо с ценой офисов класса А в центре Москвы, отмечает РБК. По данным консалтинговой компании CBRE, на которые ссылается издание, средняя ставка аренды офисов в Хабаровске составляет 14 400–16 800 руб. за кв. м в год со всем платежами. Ставка в 50 000 руб. за кв. м и выше характерна для отдельных блоков офисов в «Москва-сити» и некоторых других районах Москвы, сказали РБК в агентстве недвижимости Knight Frank.

До 2017 г. директором «Бэйса» был действующий вице-губернатор Хабаровского края Владимир Хлапов, отмечает издание. В качестве основного вида деятельности компании указано строительство жилых и нежилых зданий. РБК не удалось дозвониться по номерам телефонов, указанным в базе «СПАРК-Интерфакс».

Ишаева, который с 2013 по 2018 г. был советником руководителя «Роснефти» Игоря Сечина, задержали 28 марта в Москве. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Дело было возбуждено по материалам службы безопасности «Роснефти».

Бывшие министры под следствием