Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»

2009 г. Вице-премьер и будущий руководитель «Роснефти» Игорь Сечин (слева) и полпред президента на Дальнем Востоке Виктор Ишаев на совещании в Комсомольске-на-Амуре PhotoXpress

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса из-за «хищения мошенническим путем денежных средств» у «Роснефти», отмечает ведомство. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

По версии следствия, с 2014 по 2017 г. Ишаев «обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд представительства компании [«Роснефть»] в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией». Это стало возможным, как подчеркивает СКР, «в результате обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства нефтяной компании».

Дело было возбуждено по материалам службы безопасности «Роснефти», сообщил «Ведомостям» представитель нефтяной компании. «Служба безопасности «Роснефти» инициировала проверку, по итогам которой были выявлены злоупотребления. На основании этих выявленных злоупотреблений было возбуждено уголовное дело», — подчеркнул он. Ранее 28 марта он также заявил, что в 2018 г. дальневосточное представительство было решено ликвидировать.

Ишаев был назначен советником руководителя «Роснефти» Игоря Сечина в 2013 г. в ранге вице-президента. Как заявляла компания, он курировал вопросы развития бизнеса «Роснефти» на Дальнем Востоке. Эту должность он покинул в 2018 г.

Ишаев занимал с 1991 г. должность руководителя администрации Хабаровска, а в 1996 г. стал губернатором края. В 2009 г. он покинул этот пост и стал полномочным представителем президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральному округе. С 2012 г. совмещал эту должность с должностью министра по развитию Дальнего Востока. С этих постов его в 2013 г. снял Владимир Путин, вернувшийся на должность президента.

Ишаев стал вторым бывшим министром, задержанным на этой неделе. 27 марта суд арестовал бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. По версии следствия, с 2011 по 2014 г. он, будучи бенефициаром нескольких офшоров, создал и возглавил преступное сообщество. Обманув акционеров двух новосибирских компаний — Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», он и другие фигуранты дела похитили 4 млрд руб., которые затем вывели за рубеж.