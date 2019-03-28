Политика / Власть

Политологи о деле Виктора Ишаева: «Двухлетняя пауза в задержании крупных чиновников завершилась»

Бывший полпред президента дал основания усомниться в своей лояльности

В Москве задержан бывший губернатор Хабаровского края, бывший полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев. Эксперты называют разные причины задержания одного из патриархов российской политики: его закулисное участие в губернаторских выборах в Хабаровском крае, которые проиграл кремлевский кандидат в прошлом году, атака федеральных властей на региональные элиты перед выборами нынешнего года, а также желание властей повысить рейтинг за счет громких антикоррупционных дел.

Аббас Галлямов, политолог: похоже, президент дал установку силовикам брать всех, на кого есть хоть какие-то материалы

«Похоже, что президент дал установку силовикам брать всех, на кого есть хоть какие-то материалы. Принцип «на грехи своих глаза слегка подзакрываем» больше не действует. Во-первых, падающие рейтинги требуют продемонстрировать обществу интенсификацию борьбы с коррупцией. Во-вторых, умирающая экономика тоже уже не позволяет воровать в прежних масштабах.

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