Политика

Новости

Медведев допустил законодательный запрет на пластиковую посуду в будущем

Рано или поздно России придется рассмотреть возможность законодательного отказа от пластиковой посуды, заявил премьер Дмитрий Медведев в эфире #VKLive. «Иначе это не отрегулировать», – считает он. Медведев сослался на опыт ЕС, власти которого решили «в качестве стандарта ввести отказ от пластиковой посуды».

Медведев добавил, что использование пластиковой посуды может быть выгодно производителям, но это не очень хорошо для природы.

Ранее депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов одноразовой пластиковой посуды с 2021 г. В перечень вошли одноразовые пластиковые приборы (ложки, вилки, ножи и др.), тарелки, соломки для напитков, ватные палочки, палочки для укрепления воздушных шариков, пищевые контейнеры и емкости для жидкостей из пенополистирола.

В принятом документе отмечалось, что к 2029 г. европейские страны должны обеспечить сбор 90% использованных пластиковых бутылок. При этом к 2025 г. не менее 25% пластиковых бутылок должны производиться из вторичного сырья. Власти ЕС также решили ввести меры, повышающие ответственность производителей: сбор утерянных в море сетей теперь будут оплачивать они, а не рыбаки.

«Мы стоим на краю пропасти». Главное из отчета WWF об уничтожении дикой природы