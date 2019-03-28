ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

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Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства. За соответствующий документ проголосовали 560 парламентариев, против — 35 депутатов, еще 28 членов парламента воздержались.
В перечень запрещенных изделий были внесены одноразовые пластиковые столовые приборы (ложки, вилки, ножи и др.), тарелки, соломки для напитков, ватные палочки, палочки для укрепления воздушных шариков, предметы из оксоразлагаемой пластмассы, пищевые контейнеры и емкости для жидкостей из пенополистирола.
К 2029 г. европейские страны должны обеспечить сбор 90% использованных пластиковых бутылок, отмечается в документе. При этом к 2025 г. не менее 25% пластиковых бутылок должны производиться из вторичного сырья. Европарламент также рассматривает возможность введения мер, повышающих ответственность производителей. Согласно таким мерам, за сбор утерянных в море сетей теперь обяжут платить не рыбаков, а производителей. На этикетках сигарет с пластиковыми фильтрами, на пластиковых стаканчиках и упаковках влажных салфеток производители должны будут указывать информацию о негативных последствиях выбрасываемых изделий для окружающей среды.
«Мы стоим на краю пропасти». Главное из отчета WWF об уничтожении дикой природы
MARY MCGOWAN / CWPA
Всемирный фонд дикой природы (WWF) совместно с Лондонским зоологическим обществом подготовил отчет «Индекс живой планеты». Исполнительный директор WWF Майкл Барретт предупредил, что человечество стоит на краю пропасти из-за уничтожения дикой природы. «Это значит гораздо больше, чем потерять чудеса природы... Сейчас это ставит под угрозу будущее людей», – приводит его слова The Guardian. Главное из отчета WWF – в нашей фотогалерее
1/8
SHANE KEENA / CWPA
С 1970 по 2014 г. человечество уничтожило 60% млекопитающих, птиц, рыб и рептилий, подсчитало WWF на основе наблюдения за 16 700 популяций 4000 видов животных. По словам Барретта, если бы численность человечества сократилась на 60%, «это было бы эквивалентно опустошению» Северной Америки, Южной Америки, Африки, Европы, Китая и Океании
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Antony Njuguna / Reuters
Особенно сильное падение численности видов животных произошло в тропиках Южной и Центральной Америки – на 89%, что в значительной степени происходит из-за уничтожения тропических лесов. По словам Барретта, каждые два месяца уничтожают площадь тропической саванны размером с Лондон
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Reuters
Подсчет так называемого Индекса пресноводной живой планеты (Freshwater Living Planet Index) показал, что численность пресноводных видов упала на 83% с 1970 г. Как указывает WWF, причиной стало чрезмерное потребление воды для сельскохозяйственных нужд и большое количество дамб. «Снова просматривается прямая связь между продовольственной системой и истощением дикой природы», – подчеркнул Барретт
4/8
Maurilio Cheli / AP
Основными причинами исчезновения животных WWF называет уничтожение их среды обитания под нужды сельского хозяйства, а также “чрезмерную эксплуатацию” природы. По данным фонда, в 2018 г. только четверть земли на планете свободна от человеческой деятельности, к 2050 г. прогнозируется, что эта доля упадет до десятой части
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Neil Aldridge / World Press Photo
Другая причина вымирания животных – их истребление ради пищи. Охотой уничтожено более 300 видов млекопитающих, приводит данные WWF. Океаны, в свою очередь, переполнены рыбой, но половина ее выращивается искусственно
6/8
Troy Mayne / WWF
Одна из угроз для мирового океана – загрязнение пластиком. Пластиковый мусор обнаружен во всех морях в мире, от береговых линий и поверхностных вод до самых глубоких частей океана, включая дно Марианской впадины. Пресноводная экосистема также подвержена угрозе из-за чрезмерного вылова рыбы, загрязнения окружающей среды и изменения климата. «Земля теряет биоразнообразие в такой степени, которую фиксируют только во время массового исчезновения», – говорится в отчете
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Regis Duvignau / Reuters
WWF призывает к «новой глобальной сделке природы и людей», аналогичной Парижскому соглашению 2015 г. для борьбы с изменением климата за счет сокращения выбросов парниковых газов. «Лица, принимающие решения на всех уровнях, должны делать правильный политический, финансовый и потребительский выбор, чтобы человечество и природа жили в гармонии на нашей единственной планете», – говорится в докладе
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Основой для уголовного дела против бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова могли быть как минимум две реорганизации «Новосибирскэнерго» (сейчас это Сибирская энергетическая компания, «Сибэко»), пишет Forbes.
В 1997 г. компания Абызова получила 19% «Новосибирскэнерго» в счет оплаты поставок топлива и сельхозтехники для Новосибирской области. Согласно документам, пакетом было погашено 50% долга области. Однако Генпрокуратура посчитала иначе и возбудила дело против ушедшего с поста губернатора Новосибирской области Виталия Муха. Следствие пришло к выводу, что региону нанесен ущерб в размере 200 млн руб. Абызов проходил по делу свидетелем. Однако до суда дело не дошло, напоминает Forbes. Пока шло расследование Абызов сосредоточил у себя 90% «Новосибирскэнерго». После этого компания пережила как минимум две реорганизации. Первая состоялась в 2002 г. и затронула непрофильные активы компании. Дочерними компаниями стали ремонтные ЗАО «ПРП» и «Энергоспецмонтаж», ЗАО «НЭСКО» (занималось материально-техническим снабжением), диагностическое предприятие ЗАО «Инженерный центр» и ЗАО «Региональные электрические сети» (РЭС), получившее электросетевое имущество «Новосибирскэнерго».
Самостоятельными компании пробыли недолго, отмечает журнал. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в начале 2010-х гг. ПРП, НЭСКО, «Инженерный центр» и «Энергоспецмонтаж» были присоединены к фигурирующим в деле Абызова ПРиС, АСС, ПЭСК и РЭМиС. В 2011 г. «Новосибирскэнерго» в результате второй реорганизации была разделена на «Сибэко» и РЭС. В конце 2013 г. владевший ПРиС, АСС, ПЭСК и РЭМиС кипрский офшор «Блэксирис» (следствие считает, что именно на счета этой компании были переведены похищенные 4 млрд руб. — «Ведомости») продал их компаниям «Сибэко» и РЭС. В частности, «Сибэко» купила ПРиС, АСС и ПЭСК, а РЭС — РЭМиС. «В результате этих сделок прежние «дочки» «Новосибирскэнерго» по сути вернулись обратно», — пишет Forbes.
Из бухгалтерской отчетности РЭС за 2013 г. следует, что покупка РЭМиС обошлась в 1,5 млрд руб. Финансовые вложения «Сибэко» за 2013 г. увеличились по сравнению с предыдущим годом на 2,4 млрд руб., пишет Forbes. «Общая сумма сопоставима с оценкой ущерба в 4 млрд... При этом суммарный уставной капитал четырех компаний (около 140 млн руб.) сопоставим со справедливой, по мнению следователей, ценой за активы в 186 млн руб.», — отмечает журнал.
Абызова задержали 26 марта, ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. Абызов был бенефициаром офшоров и возглавлял преступное сообщество. Вместе с еще пятью фигурантами дела он обманул акционеров «Сибэко» и РЭС, похитил 4 млрд руб. и вывел их за рубеж. По информации источника «Коммерсанта», деньги были выведены на счета «Блэксирис». Потерпевшими по делу выступают «Алмазювелирэкспорт» и участвовавшие в сделках акционеры «Сибэко» и РЭС. По информации «Коммерсанта», обвинение якобы строится вокруг одной сделки — Абызов и фигуранты дела купили 100% в АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Затем они продали эти компании «Алмазювелирэкспорту» за 4 млрд руб., искусственно завысив стоимость активов. Следствие считает справедливой ценой в 186 млн руб.
Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях
Евгений Разумный / Ведомости
Во вторник, 26 марта, Следственный комитет сообщил о задержании бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Его обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Абызов до прихода на госслужбу был успешным топ-менеджером и бизнесменом. Детали его биографии – в фотогалерее «Ведомостей»
1/12
Игорь Михалев / РИА Новости
2001 г. Абызов – заместитель председателя РАО ЕЭС, которое возглавлял Анатолий Чубайс. Абызов пришел в компанию 1998 г.
2/12
Александр Поляков / РИА Новости
Губернатор Владимирской области Николай Виноградов (второй слева) и топ-менеджер РАО ЕЭС, председатель совета директоров компании «Российские коммунальные системы» Михаил Абызов на церемонии открытия первого в мире памятника дворнику во Владимире. Лето 2004 г.
3/12
Максим Стулов / Ведомости
2010 г. Абызов – успешный бизнесмен и владелец группы E4, которая занималась строительством энергоблоков. На фото он вместе с руководителем гокорпорации «Роснано» Анатолием Чубайсом. В 2011–2012 гг. Forbes оценивал состояние Абызова в $1,2–1,3 млрд
4/12
Dmitry Astakhov / AP
Июнь 2012 г. Недавно сформированное правительство Дмитрия Медведева собирается на природе для неформального общения. С мая того года по май 2018 г. Абызов был министром по делам открытого правительства
5/12
Екатерина Штукина / РИА Новости
Абызов и министр экономического развития Алексей Улюкаев перед началом заседания правительства в 2013 г. В 2017 г. Улюкаев был приговорен за взяточничество к восьми годам заключения
6/12
Григорий Сысоев / РИА Новости
Абызов и вице-премьер Аркадий Дворкович на инвестиционном форуме «Сочи-2013»
7/12
РИА Новости
2014 г. Абызов играет в хоккей в городе Чехов Московской области. На фото он с чемпионкой мира по боксу Натальей Рогозиной
8/12
Екатерина Штукина / РИА Новости
11 мая 2016. Абызов и министр финансов Антон Силуанов в Доме правительства
9/12
Максим Блинов / РИА Новости
Абызов на инвестиционном форуме «Сочи-2016»
10/12
Евгений Разумный / Ведомости
Пленарное заседание съезда РСПП в 2017 г.
11/12
Дмитрий Астахов / РИА Новости
14 декабря 2017. Абызов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров перед заседанием правительства в подмосковных Горках. Через полгода правительство поменяется и Абызов не сохранит пост
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Сирийская армия сообщила о перехвате системами ПВО несколько ракет, выпущенных израильскими самолетами по промышленной зоне на севере Алеппо, передает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Сирии.
«Израильская агрессия была направлена против некоторых позиций в промышленной зоне Шейх-Наджар, было сбито несколько ракет противника», — говорится в заявлении сирийской армии.
По информации военных экспертов Reuters, Алеппо является одним из районов Сирии, в котором присутствуют иранские повстанцы. Они поддерживают сирийских ополченцев, которые на протяжении многих лет сражаются с правительственными силами Сирии, отмечает агентство.
Системы ПВО были задействованы против ракетной атаки приблизительно в 23 часа по местному времени (00:00 по мск), рассказал военный источник сирийскому информагентству SANA. В результате атаки был нанесен только материальный ущерб.
Последний раз Армия обороны Израиля атаковала иранские силы в Сирии 21 января. Тогда удары были нанесены по целям иранского подразделения «Аль-Кудс», говорилось в сообщении израильской армии.
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Аэропорт «Шереметьево» 4 апреля запустит во всех своих терминалах (В, D, E и F) услугу электронного посадочного талона, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор «Шереметьево» Михаил Василенко. Для прохода в стерильную зону аэропорта достаточно предъявить считывающему устройству посадочный талон на экране смартфона.
Ранее, 24 февраля вступил в силу приказа Минтранса, разрешающий использовать электронный посадочный талон. При этом сохраняется возможность пользоваться талоном, распечатанным самостоятельно или на стойке регистрации. Для доступности услуги в аэропорту должна быть установлена информационная система, состоящая из электронной базы данных и устройств сканирования штрихового кода с экранов смартфонов. Российские аэропорты много лет добивались этого нововведения, которое позволит экономить на печати посадочных талонов и упростит пассажирам проход служб авиационной безопасности и выход на посадку.
Но 25 февраля эту услугу запустили только аэропорты «Домодедово» и Казани. Поставщиком для «Домодедово» системы под ключ – считывающих устройств и программного обеспечения – стала компания SITA. Исследования SITA показывают, что применение электронных талонов сокращает риск задержки рейса и увеличивает на 50% скорость обслуживания пассажиров при посадке на самолет. Остальные аэропорты планировали внедрить услугу позже.
Управляющая компания «Пулково» «Воздушные ворота Северной столицы» ведет оценку мер, которые необходимо принять для внедрения возможности применения электронных посадочных талонов. Когда услуга может быть внедрена, представитель «Пулково» сказать не уточняет. Входящие в холдинг «Базэл аэро» аэропорты Сочи и Краснодара планировали начать прием электронных посадочных талонов в марте, рассказывал представитель компании. Холдинг «Аэропорты регионов» планирует сделать это к летнему туристическому сезону, говорит представитель компании. Крупнейшие активы холдинга – аэропорты Екатеринбурга, Самары и Ростова-на-Дону. «Жуковский» — в 2020 г., когда будет запущена вторая очередь пассажирского терминала.
В мире электронные талоны используются для полетов как внутри страны, так и за рубеж. В России же новая услуга пока доступна лишь для пассажиров внутренних рейсов. При вылете за рубеж придется по-прежнему распечатывать талоны, сетуют менеджеры двух аэропортов. При проходе границы вместе с паспортом предъявляется посадочный талон, а у пограничной службы ФСБ нет оборудования для считывания талона с экрана смартфона, аэропорты на это повлиять не могут, объясняет один из собеседников.
Минтранс разрабатывает технические решения, которые позволят использовать электронные посадочные талоны и пассажирам международных рейсов, ответил на запрос «Ведомостей» представитель ФСБ.
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Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов уголовного дела против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщает «Интерфакс». Все они арестованы до 25 мая. Ранее суд также отправил под стражу самого экс-министра на этот же срок.
Среди арестованных – один из бывших руководителей Ru-Com Николай Степанов, директор по экономике и финансам АО «Рэмис» Галина Фрайденберг и председатель совета директоров Первого строительного фонда Александр Пелипасов.
Абызову, Пелипасову и Фрайденберг предъявлены обвинения в создании и руководстве преступным сообществом и особо крупном мошенничестве. Степанову и еще одному фигуранту дела – заместителю гендиректора Ru-ComМаксиму Русакову – в участии в преступной группе и мошенничестве.
Следователи считают, что в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. Абызов, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Обманув акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, он и другие фигуранты дела похитили 4 млрд руб., которые затем вывели за рубеж.
Деятельность преступной группы поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края», подчеркивал представитель следствия. Обвиняемые вину не признают. Еще один фигурант дела – бывший руководитель РЭС Сергей Ильичев пока не задержан, так как находится за рубежом, уточнял Следственный комитет России (СКР).
Политика
Новости
Мэй пообещала уйти в отставку в случае поддержки ее сделки по Brexit
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе обращения к депутатам-однопартийцам заявила, что готова уйти в отставку в случае принятия ее сделки по Brexit. Расшифровку ее выступления опубликовал в твиттере корреспондент BBC Ник Эрдли.
Журналист отмечает, что, по словам депутатов, принимавших участие в заседании, Мэй не назвала конкретную дату, но сказала, что покинет пост до следующей фазы переговоров по Brexit. Премьер-министр считает, что возглавить правительство должен будет представитель консервативной партии.
Ранее политический обозреватель телеканала ITV Роберт Пестон заявлял, что Мэй готова уйти в отставку, если парламент одобрит подготовленную правительством сделку по Brexit. Он отметил, что Мэй не сообщила каких-либо других условий отставки, поэтому парламентарии сомневаются в том, что она выполнит обещание. По мнению Пестона, премьер-министр все равно не наберет достаточно голосов, даже если консерваторы и члены Демократической юнионистской партии Северной Ирландии поддержат сделку.
Если британские депутаты поддержат сделку, то Великобритания выйдет из ЕС 22 мая. В ином случае Великобритания должна «указать дальнейший путь» до 12 апреля и покинуть ЕС в эту дату.
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Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит агентство Bloomberg. Трамп также потребовал от Москвы прекратить поддержку венесуэльскогопрезидента Николаса Мадуро. Такое заявление он сделал во время встречи в Белом доме с Фабианой Росалес, супругой Хуана Гуайдо, которого США и некоторые другие страны признали законным лидером Венесуэлы.
До этого вице-президент США Майк Пенс призвал Путина прекратить переговоры с Мадуро и заявил, что действия российских военных в этой стране были «нежелательной провокацией».
В выходные в Венесуэлу прибыли два самолета ВВС России с военными.Правительство Венесуэлы подтвердило эту информацию, не уточняя подробностей. Reuters сообщил, что в аэропорт Каракаса прибыли почти 100 военнослужащих. По данным Flightradar24, самолеты Ил-62 и Ан-124 вылетели в Каракас 22 марта с аэродрома «Чкаловский», сделав по пути остановку в Сирии. Дипломатический источник «РИА Новости» в Каракасе утверждал, что российские военные приехали «для участия в двусторонних консультациях». «У России [с Венесуэлой] есть ряд контрактов, которые находятся в стадии выполнения, в том числе контракты по военно-техническому сотрудничеству», – говорил он.
Reuters писал также, что среди российского контингента, прибывшего в Венесуэлу, есть военнослужащие сил спецназначения, а также специалисты по кибербезопасности. Неназванный американский чиновник уточнял в беседе с агентством, что США воспринимают приезд российских военных как «безрассудную эскалацию» ситуации в Венесуэле.
Политика
Новости
Порошенко допустил возможность двусторонних переговоров с Россией
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Президент Украины Петр Порошенко допускает возможность двусторонних переговоров с Россией, но считает, что в таком формате украинская позиция будет слабее, сказал он в интервью украинским телеканалам «Прямой», ZIK, «Еспресо» и «5 канал».
Он отметил, что двусторонние переговоры могут касаться немедленного освобождения украинских военных моряков и возвращения кораблей, а также обеспечения свободного судоходства в Азовском море.
«Но комплексная позиция должна решаться, когда за нами стоит большая сила. Именно потому мы идем в НАТО», – сказал Порошенко (цитата по «Интерфаксу»).
В конце ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля. Позже члены их экипажей были арестованы. ФСБ заявила, что корабли пересекли границу незаконно, однако Украина утверждает, что уведомляла о проходе своих кораблей.
На Украине 31 марта пройдут выборы президента. В них примут участие 38 кандидатов, в том числе Порошенко.
Бизнес
Новости
Saudi Aramco купила долю в нефтехимической компании Sabic за $69 млрд
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Нефтяная компания Saudi Aramco объявила о покупке у государственного инвестиционного фонда (PIF) Саудовской Аравии 70%-ной доли в крупнейшей в стране нефтехимической компании Sabic, говорится в совместном пресс-релизе участников сделки. Ее сумма составит $69,1 млрд.
Остальные 30% акций Sabic останутся в собственности PIF. Saudi Aramco не планирует покупать эту долю.
Компания планировала купить долю Sabic еще в 2018 г. Financial Times отмечаласо ссылкой на источники, что Saudi Aramco для покупки пакета Sabic у PIF, вероятно, привлечет долговое финансирование в $40–60 млрд. Вырученные фондом средства, в свою очередь, станут заменой деньгам, которые планировалось получить от IPO нефтяной компании. Опрошенные газетой эксперты указывали, что в Эр-Рияде опасаются исков к публичной компании, поэтому решили отложить публичное размещение Saudi Aramco.
Saudi Aramco – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. По оценке независимого аудита DeGolyer & MacNaughton, ее запасы нефти составили около 213 млрд баррелей.
Политика
Новости
Абызов впервые прокомментировал обвинения в свой адрес
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Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, задержанный по делу о хищении 4 млрд руб., впервые прокомментировал обвинения в свой адрес. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей» из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос о мере пресечения для Абызова.
Экс-чиновник считает, что следствие выбрало тяжелые статьи для обвинения с целью давления на него. Абызову ранее были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Он уточнил, что только в зале суда ознакомился с материалами дела и увидел в них фактические ошибки: например, следствие называет его гендиректором группы Ru-Com, в то время как он был председателем совета директоров. Абызов отметил, что до июня 2018 г. находился на госслужбе и не занимался предпринимательской деятельностью, поскольку это запрещено.
По словам Абызова, следователи считают, что он стал лидером преступной группы «на основании телефонного звонка» другому обвиняемому – президенту Новосибирской региональной федерации самбо и одному из бывших руководителей группы Ru-Com Николаю Степанову. «Даже не ему, а его охраннику», – уточнил Абызов. Ранее он заявил, что отрицает обвинения в своей адрес.
Абызов, с 2012 по 2018 г. занимавший пост министра по делам открытого правительства, был задержан 26 марта. По версии следователей, он в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 г., являясь бенефициаром офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. В него вошли Степанов и другие фигуранты дела – Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС), работающих в Новосибирской области, они похитили 4 млрд руб., которые позже вывели за рубеж, утверждал Следственный комитет России (СКР).
Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях
Евгений Разумный / Ведомости
Во вторник, 26 марта, Следственный комитет сообщил о задержании бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Его обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Абызов до прихода на госслужбу был успешным топ-менеджером и бизнесменом. Детали его биографии – в фотогалерее «Ведомостей»
1/12
Игорь Михалев / РИА Новости
2001 г. Абызов – заместитель председателя РАО ЕЭС, которое возглавлял Анатолий Чубайс. Абызов пришел в компанию 1998 г.
2/12
Александр Поляков / РИА Новости
Губернатор Владимирской области Николай Виноградов (второй слева) и топ-менеджер РАО ЕЭС, председатель совета директоров компании «Российские коммунальные системы» Михаил Абызов на церемонии открытия первого в мире памятника дворнику во Владимире. Лето 2004 г.
3/12
Максим Стулов / Ведомости
2010 г. Абызов – успешный бизнесмен и владелец группы E4, которая занималась строительством энергоблоков. На фото он вместе с руководителем гокорпорации «Роснано» Анатолием Чубайсом. В 2011–2012 гг. Forbes оценивал состояние Абызова в $1,2–1,3 млрд
4/12
Dmitry Astakhov / AP
Июнь 2012 г. Недавно сформированное правительство Дмитрия Медведева собирается на природе для неформального общения. С мая того года по май 2018 г. Абызов был министром по делам открытого правительства
5/12
Екатерина Штукина / РИА Новости
Абызов и министр экономического развития Алексей Улюкаев перед началом заседания правительства в 2013 г. В 2017 г. Улюкаев был приговорен за взяточничество к восьми годам заключения
6/12
Григорий Сысоев / РИА Новости
Абызов и вице-премьер Аркадий Дворкович на инвестиционном форуме «Сочи-2013»
7/12
РИА Новости
2014 г. Абызов играет в хоккей в городе Чехов Московской области. На фото он с чемпионкой мира по боксу Натальей Рогозиной
8/12
Екатерина Штукина / РИА Новости
11 мая 2016. Абызов и министр финансов Антон Силуанов в Доме правительства
9/12
Максим Блинов / РИА Новости
Абызов на инвестиционном форуме «Сочи-2016»
10/12
Евгений Разумный / Ведомости
Пленарное заседание съезда РСПП в 2017 г.
11/12
Дмитрий Астахов / РИА Новости
14 декабря 2017. Абызов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров перед заседанием правительства в подмосковных Горках. Через полгода правительство поменяется и Абызов не сохранит пост
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Сопредседатель фонда «Сколково» и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс,заместитель председателя правления «ВЭБ.РФ» Наталья Тимакова поручились за экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, задержанного по делу о создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей».
За бывшего чиновника поручились также член совета директоров «Яндекса» Александр Волошин, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер, актриса и соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, актриса Ксения Раппопорт, а также совладелец «Новапорта» Роман Троценко (российский Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд). Волошин в документе отметил, что знает Абызова 20 лет как честного человека и талантливого управляющего. Троценко лично подписал обязательство о внесении залога за освобождение Абызова. Ранее защита экс-министра просила суд отпустить его под залог в 1 млрд руб. или отправить под домашний арест – в московской квартире или даче в Барвихе.
Дело против Абызова было заведено 26 марта, 27 марта он был задержан, уточнил в суде следователь. Экс-министру предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Абызов вину не признает.
Вместе с экс-чиновником в тот же день были задержаны еще четыре фигуранта дела: президент Новосибирской региональной федерации самбо и один из бывших руководителей группы Ru-Com Николай Степанов, заместитель руководителя Ru-Com Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО «Рэмис» Галина Фрайденберг, председатель совета директоров «Первого строительного фонда» Александр Пелипасов. Следствие называет их соучастниками преступной группы. Еще один фигурант – экс-руководитель РЭС Сергей Ильичев – не был задержан, поскольку находится за рубежом, сообщал СКР.
Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях
Евгений Разумный / Ведомости
Во вторник, 26 марта, Следственный комитет сообщил о задержании бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Его обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Абызов до прихода на госслужбу был успешным топ-менеджером и бизнесменом. Детали его биографии – в фотогалерее «Ведомостей»
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Игорь Михалев / РИА Новости
2001 г. Абызов – заместитель председателя РАО ЕЭС, которое возглавлял Анатолий Чубайс. Абызов пришел в компанию 1998 г.
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Александр Поляков / РИА Новости
Губернатор Владимирской области Николай Виноградов (второй слева) и топ-менеджер РАО ЕЭС, председатель совета директоров компании «Российские коммунальные системы» Михаил Абызов на церемонии открытия первого в мире памятника дворнику во Владимире. Лето 2004 г.
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Максим Стулов / Ведомости
2010 г. Абызов – успешный бизнесмен и владелец группы E4, которая занималась строительством энергоблоков. На фото он вместе с руководителем гокорпорации «Роснано» Анатолием Чубайсом. В 2011–2012 гг. Forbes оценивал состояние Абызова в $1,2–1,3 млрд
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Dmitry Astakhov / AP
Июнь 2012 г. Недавно сформированное правительство Дмитрия Медведева собирается на природе для неформального общения. С мая того года по май 2018 г. Абызов был министром по делам открытого правительства
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Екатерина Штукина / РИА Новости
Абызов и министр экономического развития Алексей Улюкаев перед началом заседания правительства в 2013 г. В 2017 г. Улюкаев был приговорен за взяточничество к восьми годам заключения
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Григорий Сысоев / РИА Новости
Абызов и вице-премьер Аркадий Дворкович на инвестиционном форуме «Сочи-2013»
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РИА Новости
2014 г. Абызов играет в хоккей в городе Чехов Московской области. На фото он с чемпионкой мира по боксу Натальей Рогозиной
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Екатерина Штукина / РИА Новости
11 мая 2016. Абызов и министр финансов Антон Силуанов в Доме правительства
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Максим Блинов / РИА Новости
Абызов на инвестиционном форуме «Сочи-2016»
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Евгений Разумный / Ведомости
Пленарное заседание съезда РСПП в 2017 г.
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Дмитрий Астахов / РИА Новости
14 декабря 2017. Абызов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров перед заседанием правительства в подмосковных Горках. Через полгода правительство поменяется и Абызов не сохранит пост
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал специальное распоряжение правительства об одобрении комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», сообщил он в ходе совещания о социально-экономическом развитии регионов.
«Енисейская Сибирь» – это проект по развитию Красноярского края, Тувы и Хакасии. Он затрагивает такие сферы, как металлургическое производство, добычу полезных ископаемых, транспортную и энергетическую инфраструктуры.
В ноябре в правительстве Красноярского края рассказали, что проект «Енисейская Сибирь» включает в себя 34 инвестпроекта, в том числе проекты «Норникеля», «Полюса», СГК, строительства железной дороги Курагино – Кызыл и другие. Объем инвестиций в 2018–2027 гг. оценивается в 1,8 трлн руб.