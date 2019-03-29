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Правительство объяснило запрет комментариев к эфиру с Медведевым во «В контакте»

Закрытый сбор вопросов к эфиру с премьером Дмитрием Медведевым во «В контакте» и запрет комментировать трансляцию были сознательным шагом, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов. «Мы это сделали для того, чтобы разговор получился предметным и по актуальным проблемам, которые волнуют аудиторию. Мы не хотели, чтобы проект превратился в дешевый хайп», – пояснил Осипов.

По словам пресс-секретаря, премьер хотел обратиться к аудитории 25–45 лет, и у него это получилось. «Мы поговорили на все темы, на которые было больше всего вопросов – например, проблемы дольщиков и суверенный интернет», – отметил Осипов. Он допустил, что в будущем, если проект будет продолжаться, вопрос об открытии комментариев будет решаться отдельно.

Медведев 29 марта в прямом эфире отвечал на вопросы пользователей «В контакте». Свой вопрос премьеру можно было направить заранее через страницу «VKLive с Дмитрием Медведевым». Во время стрима пользователи не могли задавать вопросы и оставлять комментарии. На странице трансляции говорилось, что «автор ограничил возможность комментирования».

Представитель «В контакте» пояснил «Ведомостям», что организатор трансляции сам определяет ее параметры, в том числе возможность комментариев для зрителей. В настройках к эфиру организатор может разрешить пользователям оставлять комментарии под трансляцией или общаться в чате, который отображается справа от видео.