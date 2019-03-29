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Пользователям «В контакте» запретили комментировать эфир с Медведевым

Организаторы #VKLive с участием премьера Дмитрия Медведева отключили возможность комментировать трансляцию. На странице эфира говорится, что «автор ограничил возможность комментирования». Комментировать эфир нельзя также на страницах премьера и правительства во «В контакте».

Представитель соцсети сообщил «Ведомостям», что «В контакте» является лишь техническим партнером трансляции, организацией эфира занимался аппарат правительства. «Ведомости» запросили комментарий у представителя правительства.

Организатор трансляции сам определяет ее параметры, в том числе возможность комментариев для зрителей, напомнил представитель соцсети. В настройках к эфиру организатор может разрешить пользователям оставлять комментарии под трансляцией или общаться в чате, который отображается справа от видео.

В начале трансляции Медведев сказал, что считает полезным иметь обратную связь с людьми через социальные сети. «Мне кажется, что, в принципе, любому современному руководителю это неплохо. Это всегда срез общественного мнения, причем очень быстрый и зачастую весьма искренний. С издержками, но тем не менее. Это все-таки важная история», – сказал премьер.

Председатель правительства 29 марта в прямом эфире отвечает на вопросы пользователей «В контакте». Трансляция началась около трех часов дня по московскому времени, ее ведет телеведущая Яна Чурикова. Свой вопрос Медведеву начиная с 23 марта могли задать все зарегистрированные пользователи «В контакте» на странице «VKLive с Дмитрием Медведевым».

Исправленный вариант: добавлен комментарий представителя «В контакте» о возможности организаторов трансляции самостоятельно выбирать настройки комментирования и убрана ошибочная ссылка на правила стримов во «В контакте».