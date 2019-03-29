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Bloomberg сообщил о возможности новых санкций США против России из-за Скрипалей

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, проект новых санкций уже прошел согласование в госдепартаменте и министерстве финансов США и ожидает финального решения Белого дома. Какие именно ограничения могут быть введены и кого они затронут, пока неизвестно, отмечает Bloomberg. Один из источников утверждает, что новые меры могут коснуться банковского сектора России.

Рубль ускорил падение по отношению к доллару и евро на новостях о возможности новых санкций США. Доллар на Московской бирже в 18.03 мск стоил 65,4 руб., подорожав на 47 коп., евро к этому времени прибавил 59 коп. и стоил 73,4 руб.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания с признаками отравления нервно-паралитическим веществом в марте прошлого года в британском городе Солсбери. По версии Лондона, Скрипали были отравлены веществом «Новичок», разработанным в СССР, и к покушению на них причастны российские власти. Москва отвергает обвинения.

В августе прошлого года госдеп уже вводил санкции против России из-за отравления Скрипалей. Эти ограничительные меры вводились в отношении России в целом и не затрагивали напрямую российских бизнесменов или чиновников. В частности, пакет санкций включал в себя запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.