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Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп пригрозил перекрыть границу США с Мексикой на следующей неделе, если Мексика не остановит нелегальную иммиграцию. Об этом американский лидер написал в своем Twitter. «Если Мексика не остановит немедленно все нелегальную иммиграцию, которая попадает в США через нашу южную границу, я начну закрывать границу или же крупные участки границы, на следующей неделе», — подчеркнул он.

Накануне, 28 марта, Трамп также обвинил Мексику, а также некоторые страны Центральной Америки в бездействии в вопросе притока нелегальных мигрантов. «Подобным образом Гондурас, Гватемала и Сальвадор берут наши деньги в течение многих лет, но ничего не делают», — сетовал он.

Ранее администрация Трампа привлекла более 4300 военных к операции «Верный Патриот», чтобы помешать притоку нелегальных мигрантов из Мексики. В ноябре 2018 г. американский президент также подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранцам, нелегально пересекающим эту границу.

Одним из главных обещаний Трампа во время его предвыборной кампании было строительство стены на мексиканской границе. Ее сооружение вызвало множество споров в Конгрессе США. В результате с 22 декабря часть правительства временно приостановила работу. Это было связано с тем, что в Вашингтоне не смогли договориться по поводу финансирования строительства стены при утверждении госбюджета: Трамп требовал направить на этот проект $5,7 млрд. Демократы эту инициативу заблокировали. Позже Трамп ввел режим ЧП, чтобы получить дополнительное финансирование проекта из других источников, но в конце февраля палата представителей Конгресса США одобрила блокировку режима ЧП. Трамп пообещал наложить вето на блокировку его инициативы.