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ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов президента

По итогам обработки 2,1% протоколов на выборах президента Украины во второй тур выходят артист Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

По его данным, Зеленский набирает 27,49% голосов, а Порошенко — 17,53%. Лидер «Батькивщина» Юлия Тимошенко занимает третье место с 15,68% голосов.

Согласно данным «Национального экзитпола», Зеленский и Порошенко выйдут во второй тур с результатом 30,6% голосов и 17,8% соответственно. Тимошенко наберет 14,2%.

31 марта на Украине прошли выборы президента. Для того чтобы победить, кандидат должен набрать более 50% голосов. Явка, по данным ЦИК Украины, составила почти 63,5%.