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ЦИК Украины подсчитал 100% протоколов на выборах президента

Украинский ЦИК представил на своем сайте итоги подсчета 100% протоколов на выборах президента. Больше всех набрал телеведущий Владимир Зеленский, у него 30,24% голосов избирателей. Второе место занимает действующий президент Украины Петр Порошенко с 15,95% голосов, а третье – лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, получившая 13,4% голосов избирателей. Таким образом, во втором туре примут участие Зеленский и Порошенко.

Ранее ЦИК Украины уже официально объявил о том, что выборы президента пройдут в два тура. После обработки 60% протоколов избирательной комиссии стало очевидно, что ни один из кандидатов не сможет набрать большинства голосов избирателей, говорила председатель украинского ЦИКа Татьяна Слипачук.

Кремль не будет поздравлять с выходом во второй тур ни одного из кандидатов, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские власти хотели бы видеть президентом Украины того, кто будет стремиться к поэтапному решению проблемы на юго-востоке страны.

Выборы президента на Украине прошли в воскресенье, 31 марта. Явка составила почти 63,5%. В них участововали 39 кандидатов. Второй тур выборов на Украине пройдет 21 апреля 2019 г. После распада СССР только один президент Украины смог остаться у власти два срока подряд – это Леонид Кучма, который был лидером страны с 1994 по 2005 гг.

Как проходило голосование на выборах президента Украины