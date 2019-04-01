ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президента
На Украине пройдет второй тур президентских выборов, заявила на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук. Об этом сообщает ТАСС. По словам, Слипачук, после обработки 60% протоколов избирательной комиссии стало очевидно, что ни один из не кандидатов не сможет набрать большинства голосов избирателей.
По состоянию на 10:45 по киевскому времени (совпадает с московским), ЦИК Украины обработал более 60% голосов. Выборы признаны состоявшимися: явка избирателей на участки 31 марта 2019 г. составила 63,52%. По предварительным итогам голосования, лидирует шоумен Владимир Зеленский с 30,41% голосов. На втором месте действующий президент страны Петр Порошенко, за которого проголосовало 16,34% избирателей. Экс-премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набрала 13,09% голосов.
Второй тур выборов пройдет 21 апреля 2019 г.