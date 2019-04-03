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Штаб Зеленского потребовал от Порошенко извиниться за слова о «марионетке Коломойского»

Президенту Украины Петру Порошенко не мешало бы извиниться за высказывание о том, что кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский – «марионетка [бизнесмена Игоря] Коломойского», заявил в интервью изданию «TheБабель» политтехнолог штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

Он отметил, что Порошенко называет «треть избирателей страны марионетками одного из олигархов». «Это не ложится в канву европейского политического деятеля», – подчеркнул Разумков.

В день первого тура выборов украинского президента Порошенко назвал Зеленского марионеткой Коломойского. «Судьба свела меня во втором туре, я не боюсь этого сказать, с марионеткой Коломойского», – сказал он.

Зеленский в тот же день ответил ему. «У меня только один вопрос: так вы марионетка [Олега] Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка?» Олег Свинарчук (Гладковский) – основатель автомобилестроительной корпорации «Богдан» и бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Зеленский – художественный руководитель студии «Квартал 95». С 2012 г. она сотрудничает с телеканалом «1+1», который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

На выборах украинского президента никто не смог победить в первом туре. Во второй тур вышли Зеленский и Порошенко. Первый по итогам обработки 99,99% протоколов набрал 30,24% голосов, второй – 15,95%.