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Политика
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Отравленный в Эймсбери британец попросил о встрече с Путиным

Ведомости
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Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули 6 апреля встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко, чтобы обсудить ситуацию вокруг своего дела и отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Встреча длилась около 90 минут и проходила в резиденции посла в Кенсингтоне. Роули приехал вместе с братом Мэттью.

Во время разговора с послом Роули поинтересовался о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным, об этом он рассказал в интервью изданию Sunday Mirror. Яковенко пообещал, что передаст президенту соответствующий запрос, и спросил, где бы Роули хотел встретиться с Путиным.

Утром 4 июля прошлого года британская полиция сообщила о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери, где два человека отравились неизвестным веществом и были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались 45-летний Чарли Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджерс. Женщина спустя несколько дней умерла, а Роули был в коме около десяти дней. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что два человека в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В интервью Sunday Mirror Роули рассказал, что встреча с российским послом была полезна, потому что на ней он узнал «некоторые вещи, которые не знал раньше». «Но я все еще думаю, что Россия осуществила эту атаку», — отметил британец. «Я пошел [на встречу], чтобы спросить их: почему ваша страна убила мою девушку? Но я не получил никаких ответов. Я только получил русскую пропаганду», – сказал он. Роули добавил, что посол ему понравился, но «кое-что из того, что он сказал, пытаясь оправдать Россию, было смешным». «Посол продолжал говорить, что вещество определенно не было "Новичком", произведенным в России, потому что если бы это было то самое вещество, то оно бы убило всех», – рассказал британец. На это Роули возразил, что его девушка и так умерла от отравления этим веществом, а он сам остался жив только потому, что смыл его. Российский посол, по словам британца, не знал, что на это ответить.

В свою очередь Яковенко рассказал журналистам, что у братьев Роули было очень много вопросов, большая часть которых была построена «на полном отсутствии информации со стороны британцев». «В частности, они задавали вопрос о том, Россия ли отравила Скрипалей и является ли Россия той единственной страной, которая могла бы произвести "Новичок". Мы дали полное разъяснение на этот счет, и я ему еще раз на фактах доказал, что этот "Новичок" может произвести любая лаборатория в Европе, что, собственно, было и в Чехии, и в других странах», – сказал Яковенко (его слова приводит «РИА Новости»). Посол также рассказал, что вручил братьям копии доклада, в котором расписано все, что российская сторона думает об инциденте в Солсбери.

Ранее сын Дон Стерджерс 20-летний Эван Хоуп рассказал, что написал письмо Путину. В нем он попросил предоставить британской полиции возможность допросить подозреваемых в отравлении его матери.

Политика
Новости

На станции «Чистые пруды» московского метро произошел пожар

Ведомости
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Пожар произошел на станции метро «Чисты е пруды» в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его словам, загорелся кабель. После того, как он был обесточен, пожарным удалось его потушить. На станции наблюдалось сильное задымление, пассажиры были эвакуированы.

Пресс-служба метрополитена подтвердила радиостанции «Говорит Москва» информацию о возгорании. По данным пресс-службы, угрозы для пассажиров нет, тление кабеля происходило в тоннеле. «Все обстоятельства произошедшего, в том числе принадлежность кабеля, уточняем», — отметил представитель метрополитена. 

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Политика
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The Times узнала о решении Елизаветы II пригласить Трампа в Великобританию

Ведомости
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Британская королева Елизавета II намерена пригласить президента США Дональда Трампа в июне посетить Великобританию с официальным визитом, пишет The Times со ссылкой на источники. По данным издания, британские чиновники уже провели по этому поводу переговоры с коллегами из Белого дома, обсудив возможные сроки визита, и могут официально объявить о нем в ближайшие дни.

Визит, вероятно, будет приурочен к празднованию 75-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 г., отмечает The Times. Тогда же Трамп планирует принять участие в памятных мероприятиях во Франции.

Трамп уже посещал Великобританию в июле прошлого года, но тогда его трехдневный визит сопровождался массовыми акциями протеста в стране. В ходе поездки президент США провел переговоры с премьер-министром Терезой Мэй и получил аудиенцию у королевы Елизаветы II.

Многие британцы недовольны политикой, проводимой Белым домом США. В 2017 г. более 1,8 млн граждан страны подписали петицию о недопущении государственного визита Трампа в Великобританию.

Политика
Новости

Матвиенко назвала годы работы с Путиным лучшими в своей жизни

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в фильме, приуроченном к ее юбилею, на телеканале «Россия 1» рассказала о работе с президентом Владимиром Путиным. «Я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни. Они были трудными, они были сложными, но они были очень интересными, насыщенными», – сказал она. Матвиенко добавила, что если Путин приглашает кого-либо в свою команду, то, следовательно, он доверяет этому человеку.

Президент в свою очередь отметил, что Матвиенко является «очень полезным и очень важным звеном во всей государственной структуре». Путин перечислил несколько черт, которые, по его мнению, отличают спикера Совета Федерации от многих других политиков. Во-первых, Матвиенко, по словам президента, «всегда в материале того, чем занимается», во-вторых, «она всегда нацелена на конкретный результат».

Третьей чертой Путин назвал умение Матвиенко отстаивать собственное мнение. «У нее всегда есть собственное мнение, основанное на ее опыте, на знании предмета. И, что очень важно, она не стесняется, не боится отстаивать свое мнение, даже если это мнение не всегда стыкуется с мнением других ее коллег», – сказал Путин. Он добавил, что Матвиенко отстаивает свою позицию настойчиво, но всегда очень тактично.

Валентине Матвиенко 7 апреля исполнилось 70 лет. В Совет Федерации она пришла в 2011 г. после победы на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. В этом же году она была единогласно избрана председателем верхней палаты парламента и стала первой женщиной в российской истории, занявшей столь высокий пост. До этого Матвиенко была губернатором Петербурга и полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

Политика
Новости

В Великобритании начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»

Ведомости
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В Великобритании начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз», хотя страна пока остается полноценным членом блока, пишет The Guardian. Такая путаница произошла из-за того, что выход Великобритании из ЕС был запланирован на 29 марта, но так до сих пор и не состоялся.

На британских паспортах старого образца изображен королевский герб, над которым располагается надпись «Европейский союз и Соединенное королевство Великобритании и Ирландии». На паспортах, выпущенных после 29 марта, отсутствуют слова «Европейский союз». В социальных сетях появились фотографии паспортов нового образца.

Министерство внутренних дел страны опубликовало заявление, в котором пояснило, что удаление слов «Европейский союз» – часть двухэтапного процесса по изменению дизайна британских паспортов. «Для граждан Великобритании не будет никакой разницы, используют ли они паспорт, на котором есть слова "Европейский союз", или паспорт, на котором этих слов нет», – заверил представитель МВД. «Оба паспорта будут одинаково действительны в путешествиях», – добавил он.

При этом в некоторых частях Великобритании временно еще будут выдаваться паспорта старого образца. При получении документа граждане не смогут выбирать, паспорт старого или нового дизайна они хотят иметь.

Политика
Новости

Медведев заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию

Ведомости
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Никакие фундаментальные изменения в действующую Конституцию не нужны, считает премьер Дмитрий Медведев. «Конституция – инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны», – написал премьер на странице «В контакте», комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина внести поправки в основной закон.

Премьер подчеркнул, что «никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать фундаментальных положений о правах и свободах граждан и положений о форме государственного правления в нашей стране, то есть норм о президентской республике».

Володин ранее предложил внести в Конституцию поправки, разрешающие Госдуме участвовать в формировании правительства. По его мнению, депутаты могли бы участвовать в консультациях при назначении кандидатов на посты вице-премьеров и министров. Инициативу спикера Госдумы поддержали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также представители фракций «Единой России» и «Справедливой России».

Политика
Новости

Следователи предъявили новое обвинение бывшему заместителю Мединского

Ведомости
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Следственный комитет России предъявил обвинение в организации преступного сообщества бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, ранее арестованному по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Пирумову было предъявлено обвинение по ст. 210 УК (организация преступного сообщества)», – сказал собеседник агентства. Он связал это с тем, что следствие пока не может доказать вменяемое Пирумову мошенничество на 450 млн руб. при строительстве новых корпусов Эрмитажа. Предельные сроки содержания экс-замминистра под стражей истекают 17 апреля, а обвинение по новой статье позволит продлить ему срок ареста еще на полгода, пояснил источник.

Адвокат Пирумова Федор Куприянов подтвердил «РИА Новости», что его подзащитному предъявили обвинения по ст. 210 УК. От дальнейших комментариев он отказался.

По версии следствия, в организованное преступное сообщество помимо Пирумова входили руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Министерства культуры Борис Мазо. Последний находится в международном розыске.

Пирумов, Мазо и Колесников обвиняются в том, что они организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации. Эрмитаж в рамках уголовного дела заявил иск о компенсации более 850 млн руб.

Это не первое уголовное дело в отношении Пирумова: ранее бывший заместитель Владимира Мединского был осужден на 1,5 года колонии за хищение, но его освободили от наказания в связи тем, что он пробыл под стражей весь период следствия. Позже Мосгорсуд ужесточил наказание с 1,5 до 3 лет колонии. Установлено, что в 2012 г. Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Москве, Пскове, Калуге, Тамбове и Калининграде. 

Политика
Новости

Лукашенко наградил Матвиенко орденом

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины. Указ о награждении опубликован на национальном правовом интернет-портале республики. Как следует из документа, Матвиенко награждена орденом «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений» между Минском и Москвой. Указ был подписан накануне юбилея Матвиенко, которой 7 апреля исполняется 70 лет.

Орден Франциска Скорины – одна из высших государственных наград Белоруссии. Он присуждается за развитие белорусской культуры, гуманитарную и благотворительную деятельность. Внешне орден представляет собой четырехконечную звезду с кругом, в центре которого расположено рельефное изображение Франциска Скорины, в нижней части – лавровая ветвь. Награда была учреждена в 1995 г. и названа именем восточнославянского первопечатника и философа, который родился в Полоцке в XV в.

Среди россиян орденом Франциска Скорины ранее награждались патриарх Московский и всея Руси Алексий II в 1998 г., президент Борис Ельцин в 1999 г., композитор Александра Пахмутова, мэр Москвы Юрий Лужков в 2001 г., ректор МГУ Виктор Садовничий, академик Жорес Алферов и другие. Также ордена Франциска Скорины получили генеральный директор МАГАТЭ Мохаммед аль-Барадеи и модельер Пьер Карден.

Политика
Новости

Зюганов поддержал идею участия Госдумы в формировании правительства

Ведомости
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов положительно оценил предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина допустить депутатов к формированию правительства. «Это приятная новость. Я давно говорил, что правительство не может работать эффективно без контроля законодателей», – сказал он «Интерфаксу». По мнению Зюганова, соответствующие изменения давно надо было внести в Конституцию.

Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые позволят депутатам принимать участие в назначении вице-премьеров и министров. «Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства», – сказал он в интервью, которое было опубликовано 6 апреля на сайте Госдумы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива Володина для Кремля является «новым предложением».

Предложение спикера Госдумы также поддержали представители «Единой России» и «Справедливой России». Изменения в Конституцию, усиливающие роль парламента в формировании правительства, давно назрели, считает первый замруководителя фракции единороссов Андрей Исаев. «Это усилило бы контроль за работой исполнительной власти со стороны общества», – отметил он.

«Безусловно, правительство и отдельные его министры должны быть ответственны перед парламентом», – полагает первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. При этом он считает, что депутаты также должны иметь право предлагать кандидатуру премьер-министра для рассмотрения президентом.

Политика
Новости

Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Ведомости
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Министерство культуры предложило разрешить всем учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки. Соответствующий проект поправок в закон о государственном регулировании производства и потребления алкогольной продукции опубликован на портале нормативных и правовых актов.

Сейчас продажа алкоголя разрешена только в парках, а также в концертных залах и театрах. По мнению Минкультуры, эти ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей.

Фактически ведомство предлагает вернуться к старой норме, которая действовала до 2016 г. Тогда продавать алкоголь можно было в любых учреждениях, которые вели «деятельность в области культуры». Действующие сейчас ограничения необоснованны и их необходимо устранить, полагает Минкультуры.

Предложение ведомства затрагивает, в частности, и музеи. Президент ГМИИ им. А. С. Пушкина Ирина Антонова раскритиковала идею разрешить продавать алкоголь во всех организациях культуры. «Музей – это все-таки не то учреждение, где стоит это дело вводить. Достаточно в Москве мест, где продается алкоголь», – сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва». Антонова добавила, что в музее половина посетителей – это дети, начиная с трех-пяти лет, что тоже, по ее мнению, является аргументом против того, чтобы там продавался алкоголь.

Бизнес
Новости

Boeing объявил о временном сокращении производства самолетов 737 Мax

Ведомости
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Boeing решил временно сократить производство самолетов 737 Max, сообщает Associated Press со ссылкой на компанию. Начиная с апреля Boeing будет производить 42 самолета этой модели в месяц вместо 52. Компания также объявила о создании специального комитета в совете директоров, который будет заниматься рассмотрением проектов по разработке самолетов.

Решение сократить производство Boeing 737 Max было принято в связи с расследованием причин крушения самолетов этой модели. За последние полгода разбились два лайнера Boeing 737 Max – в Индонезии в октябре прошлого года и в Эфиопии в начале марта. В общей сложности в этих двух авиакатастрофах погибли 346 человек.

Предварительные данные расследования говорят о сходстве обстоятельств крушения обоих самолетов. В качестве возможной причины назывались неполадки в работе автоматизированной системы MCAS, которая помогает пилотам Boeing 737 Max корректировать положение самолетов в воздухе на основании показаний датчиков. Предполагается, что MCAS могла неправильно сработать из-за неисправного датчика, который передал ей неверную информацию. В апреле Boeing обновил программное обеспечение самолетов 737 Max, сделав эту систему «менее агрессивной и более контролируемой пилотами», писала газета The Wall Street Journal.

После второго крушения Boeing 737 Max многие страны, в том числе и Россия, временно запретили полеты самолетов этой модели. Кроме того, некоторые авиакомпании решили отложить закупку таких лайнеров до окончания расследования.

Авиакатастрофа в Эфиопии

Авто
Новости

Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

Ведомости
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Еврокомиссия (ЕК) обвинила три немецких автоконцерна – BMW, Daimler и Volkswagen – в картельном сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ в автомобилях на европейском рынке. Расследование может привести к крупным штрафам для компаний.

Еврокомиссия заподозрила, что BMW, Daimler и VW (бренды Volkswagen, Audi и Porsche) в период с 2006 по 2014 г. сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей, говорится в сообщении ЕК. Компании нарушали антимонопольное законодательство Евросоюза, координируя между собой технические стандарты «для ограничения конкуренции в инновациях по двум системам снижения выбросов и, таким образом, лишили потребителей права покупать автомобили, меньше загрязняющие окружающую среду», говорится в заявлении ЕК. Речь идет о системах селективного каталитического восстановления (SCR) с впрыском мочевины (жидкость AdBlue), используемых для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей, и фильтров улавливания твердых частиц для бензиновых двигателей (OPF).

«Компании могут сотрудничать различными способами для улучшения продукции. Однако европейские нормы по конкуренции не разрешают им сотрудничать с противоположной целью: не улучшать продукцию и не конкурировать в повышении ее качества. Мы озабочены тем, что именно это произошло в случае с BMW, Daimler и VW, которые, вероятно, нарушили эти нормы», – приводятся в заявлении слова еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер.

В середине 2017 г. немецкая пресса сообщала, что ЕК подозревает автоконцерны в картельном сговоре по системам очистки дизельных двигателей. В офисах компаний проводились обыски.

Компаниям направлено предварительное заключение ЕК. У них есть 10 недель на изучение претензий Еврокомиссии и ответ. Окончательно степень их вины определит проводимое сейчас антимонопольное расследование, сроки завершения которого пока не называются. Штрафы в ЕС могут доходить до 10% глобального оборота компании.

Daimler, раскрывший информацию о картеле регулятору, в пятницу заявил, что «активно сотрудничает с Еврокомиссией» и не ожидает, что будет оштрафован.

Volkswagen рассмотрит претензии Еврокомиссии и даст свой ответ в рамках сотрудничества с ЕК, сообщила компания.

BMW отрицает наличие сговора и намерена опровергать обвинения. Расследование приравнивает «допустимую координацию позиций отрасли в отношении нормативно-правовой базы с незаконными картельными соглашениями», считает компания, ситуацию «нельзя сравнивать с расследованиями картелей, например с территориальными и ценовыми соглашениями». Переговоры между инженерами автомобильных компаний не были секретом, и у них не было цели «нанести ущерб потребителям». Тем не менее BMW создаст резервный фонд в 1 млрд евро для того, чтобы иметь свободные средства на выплаты по возможному штрафу ЕК, сообщила компания. В концерне полагают, что ЕК в конечном итоге выдвинет финансовые претензии «в значительном объеме», но будет в случае необходимости «защищаться всеми возможными правовыми средствами». Зарезервированные средства отразятся в отчетности за I квартал 2019 г. и снизят маржу по операционной прибыли компании на 1–1,5 п. п. от целевых 6–8%.

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