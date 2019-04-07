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Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским

Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что ждет своего соперника на выборах Владимира Зеленского на дебатах 14 апреля, сообщает УНИАН.

«Думаю, 19 или 20 часов будут оптимальным временем. Я приглашаю и зрителей, и все каналы для того, чтобы дебаты были проведены, как этого хотел Владимир Зеленский, чтобы не дать ему сойти с этого предложения», – сказал Порошенко.

Ранее Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко согласился, подчеркнув, что должны быть соблюдены все требования предвыборного законодательства Украины.

31 марта на Украине прошел первый тур выборов президента. Никто из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов. Зеленского, который лидировал в первом туре, поддержали 30,24% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко, занявшего второе место, проголосовали 15,95%. Они примут участие во втором туре выборов, который состоится 21 апреля.