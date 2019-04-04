Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на крупнейшем стадионе Украины
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился участвовать в дебатах с шоуменом Владимиром Зеленским, лидирующим в президентской гонке после первого тура. Порошенко выложил видеообращение на своей странице в Twitter, в котором сообщил, что придет на предложенную Зеленским площадку – самый большой стадион страны «Олимпийский», который находится в Киеве. Однако действующий президент выдвинул условие: должны быть соблюдены все условия предвыборного законодательства Украины.
После первого тура голосования украинцы в соцсетях запустили хэштег #хочубачитидебати с требованием провести дебаты между Зеленским и Порошенко. Первым отреагировал шоумен, на своей странице в Facebook он опубликовал видеообращение к действующему президенту, в котором объявил свои условия встречи и дал Порошенко сутки на размышление. Согласно условиям Зеленского, дебаты должны состояться в «Олимпийском» вместимостью около 70 000 зрителей, а каждый из кандидатов пройдет медицинскую экспертизу и докажет народу, что будущий глава страны «не алкоголик и не наркоман». Кроме того, Зеленский попросил Порошенко публично признать, что телеведущий не является марионеткой России, бизнесмена Игоря Коломойского или других политических сил, а также не допускать оскорблений «ватник», «малоросс», «быдло», «клоун». Также Зеленский потребовал допустить на стадион всех желающих журналистов и все телеканалы.
Украинский ЦИК 4 апреля подвел окончательные итоги первого тура выборов президента. Лидером предвыборной гонки стал Зеленский, у него 30,24% голосов избирателей. Второе место занял Порошенко с 15,95% голосов, а третье – лидер «Батькивщины» и бывший премьер Украины Юлия Тимошенко (у нее 13,4% голосов). Во втором туре примут участие два кандидата, которые набрали большее количество голосов, то есть Зеленский и Порошенко.