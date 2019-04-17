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FT: Дерипаска создаст призовой фонд для установления истинных причин санкций

Адвокаты российского бизнесмена Олега Дерипаски намерены на этой неделе создать призовой фонд в $600 000 для того, чтобы журналисты расследовали причины, по которым он попал под санкции, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на знакомые с проектом источники. По его мнению, пишет FT, власти США вводили ограничительные меры, находясь под влиянием внутриполитических факторов. Подробностей про призовой фонд газета не привела.

В интервью изданию Дерипаска раскритиковал американских конгрессменов, которые выступали против снятия с него санкций и обвиняли президента США Дональда Трампа в недостаточно жесткой позиции в отношении Москвы. «Конгресс хочет больше крови… Но конгресс не понимает, что происходит в России или где бы то ни было еще в мире. У них нет ни фактов, ни оснований — лишь грязная ложь», — подчеркнул бизнесмен.

«Конгресс был дезинформирован, — также отметил он, — и был движим вендеттой, местью. То, что вред бизнесу в России может решить какие-то проблемы, было заблуждением. Совершенно наоборот».

В декабре 2018 г. управление минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) опубликовало условия, на которых готово снять санкции с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» Дерипаски. В конце января следующего года санкции были отменены.

В марте 2019 г. бизнесмен подал в суд в Вашингтоне иск к минфину, потребовав отменить санкции против него. Ограничительные меры в отношении него, а также других миллиардеров и госменджеров, в частности предправления ВТБ Андрея Костина, владельца «Реновы» Виктора Вексельберга и предправления «Газпрома» Алексея Миллера, были введены год назад.