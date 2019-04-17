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NYT узнала о нежелании Трампа высылать российских дипломатов из-за дела Скрипалей

Президент США Дональд Трамп скептически относился к идее выслать российских дипломатов в ответ на отравление Скрипалей, но его переубедила Джина Хаспел, занимавшая на тот момент пост замдиректора ЦРУ, сообщает The New York Times.

Изначально Трамп, который часто критиковал «крыс» и других перебежчиков, считал нападение на Скрипалей частью «шпионских игр» и с пониманием отнесся к действиям российских властей, рассказали газете несколько чиновников. Однако Хаспел настояла на высылке российских дипломатов. Она показала Трампу фотографии детей, пострадавших от «Новичка», и погибших птиц.

В марте прошлого года экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания в британском Солсбери. Лондон считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и к покушению на них причастны российские власти.

После отравления Скрипалей около 30 стран выслали российских дипломатов, в том числе США. Они выслали 60 человек, в том числе 12 сотрудников российской миссии в ООН.